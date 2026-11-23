Włoska spółka Bending Spoons z Mediolanu, właściciel m.in. Vimeo, Brightcove i AOL, podpisała 19 listopada 2026 r. umowę kupna platformy do e-mail marketingu Mailchimp od amerykańskiego Intuit za 3,68 mld dol. To mniej niż jedna trzecia kwoty, którą Intuit zapłacił za Mailchimp w 2021 r. Transakcja ma zostać zamknięta na początku 2027 r. Do tego czasu Mailchimp pozostaje częścią Intuit. Żadna ze stron nie ogłosiła zmian cen ani planów abonamentowych.

Ile kosztuje Mailchimp i jak zbudowano transakcję

Cena bazowa wynosi 3,68 mld dol. i ma zostać zapłacona w gotówce. To enterprise value, czyli wartość przedsiębiorstwa uwzględniająca jego dług netto. Intuit zainwestuje ok. 368 mln dol. z tej kwoty w 8 818 595 nowych akcji Bending Spoons S.p.A., które mają zostać wydane przy zamknięciu transakcji. Z tych liczb wynika ok. 41,7 dol. za akcję. W efekcie Intuit otrzyma ok. 3,31 mld dol. gotówki i pakiet akcji kupującego.

Formalnie kupującym jest Bending Spoons US Inc., pośrednia spółka zależna włoskiej Bending Spoons S.p.A. Przejmie 100 proc. udziałów The Rocket Science Group LLC, należącej w całości do Intuit spółki z Georgii, oraz określone aktywa i zobowiązania biznesu Mailchimp. Cena bazowa może się jeszcze zmienić w ramach standardowych korekt o gotówkę, zadłużenie, kapitał obrotowy i koszty transakcji.

Warunek Szczegóły Cena bazowa 3,68 mld dol. (wartość przedsiębiorstwa) Udział w akcjach Intuit zainwestuje ok. 368 mln dol. w nowe akcje Bending Spoons Przedmiot 100 proc. The Rocket Science Group LLC oraz określone aktywa i zobowiązania Mailchimp Planowane zamknięcie początek 2027 r. Warunki m.in. zakończenie procedury antymonopolowej w USA (Hart-Scott-Rodino) i inne zgody regulatorów Termin graniczny 19 sierpnia 2027 r.; każda ze stron może go przedłużyć o 3 miesiące, jeśli brakuje tylko zgód regulatorów Zakaz konkurencji Intuit przez dwa lata po zamknięciu

Transakcja nie wymaga zgody akcjonariuszy Intuit i nie zależy od finansowania. Do zamknięcia Intuit ma prowadzić Mailchimp w zwykłym trybie i nie może negocjować sprzedaży z innymi chętnymi. Przy zamknięciu strony podpiszą też umowę licencyjną na własność intelektualną i umowę o usługach przejściowych, czyli o wsparciu Intuit w okresie wydzielania firmy. Umowę jednogłośnie zatwierdziła rada dyrektorów Bending Spoons.

Dlaczego Intuit sprzedaje Mailchimp ze stratą

Mailchimp założono w Atlancie w 2001 r. Intuit, producent m.in. TurboTax, QuickBooks i Credit Karma, kupił go w 2021 r. za ok. 12 mld dol. Wyniki z ostatniego kwartału pokazują, jak bardzo Mailchimp odstaje od reszty grupy. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2027, zakończonym 31 października 2026 r., przychody całego Intuit wzrosły o 12 proc., do 4,4 mld dol. Przychody Mailchimp spadły w tym czasie o 1 proc., do 313 mln dol. Na cały rok obrotowy 2027 Intuit spodziewa się po Mailchimp 1,256–1,266 mld dol. przychodów, czyli od 1 proc. spadku do wyniku na poziomie roku poprzedniego. Cena sprzedaży to więc mniej niż trzykrotność prognozowanych rocznych przychodów.

Od sierpnia Intuit pokazuje wyniki Mailchimp jako osobny segment. Dyrektor finansowy Sandeep Aujla wyjaśniał we wrześniu, że inwestorzy mają lepiej widzieć, jak spółka prowadzi tę jednostkę z myślą o rentowności. Już w sierpniu zapowiadał, że ubytek klientów Mailchimp mają zrównoważyć wyższe efektywne ceny.

Swoją decyzję Intuit uzasadnia strategią opartą na sztucznej inteligencji. Firma zbudowała narzędzia, które pomagają klientom zdobywać nowych odbiorców, prowadzić lejek sprzedaży i przechodzić od pierwszego kontaktu do zapłaty („lead to cash”). Sprzedaż Mailchimp ma według spółki pozwolić mocniej skupić się na tym kierunku. Gotówkę ze sprzedaży Intuit chce po zamknięciu przeznaczyć na skup własnych akcji w bieżącym roku obrotowym 2027. Prognozy finansowe Intuit nie uwzględniają jeszcze sprzedaży i mają zostać zaktualizowane po jej zamknięciu.

Co to oznacza dla klientów Mailchimp

W komunikacie dla klientów Mailchimp napisał, że do zamknięcia transakcji na początku 2027 r. pozostaje częścią Intuit, a klienci będą dostawać produkt i obsługę, jakich oczekują. W sprawach konta należy kontaktować się przez dotychczasowe kanały obsługi Intuit. Mailchimp zapowiada, że razem z Bending Spoons przygotuje przejście tak, by po zamknięciu przebiegło jak najpłynniej. Według firmy nowy właściciel ma rozwijać platformę o mocniejsze narzędzia, lepszą obsługę i funkcje oparte na AI.

– Po zamknięciu transakcji będziemy znacząco inwestować w ten biznes, rozwijając zaawansowane i łatwe w obsłudze narzędzia, które klienci już cenią i na których polegają – zapowiedział Luca Ferrari, prezes i współzałożyciel Bending Spoons. Jack Tam, starszy wiceprezes Intuit, zapewnił, że firma dba o płynne przejście dla klientów, partnerów i pracowników Mailchimp.

Strony nie podały też, czy po zamknięciu zmieni się zatrudnienie w Mailchimp, a Bending Spoons nie ujawniła, ile zamierza zainwestować.

Sama Bending Spoons tak opisuje swój model działania: kupuje firmy cyfrowe i głęboko je przebudowuje. Oznacza to zwykle reorganizację zespołów, wymianę technologii, przeprojektowanie interfejsów, szybszy rozwój produktu oraz zmiany w marketingu i monetyzacji, czyli w sposobie zarabiania na produkcie. Sztuczna inteligencja jest według spółki często zarówno elementem tej wizji, jak i narzędziem zmian. W raporcie za trzeci kwartał 2026 r. Bending Spoons wykazała koszty odpraw dla pracowników w związku z reorganizacją Airtable, AOL, Tractive i Vimeo.

Kim jest Bending Spoons

Bending Spoons wymienia jako swoje główne biznesy Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Miro, Tractive, Vimeo i WeTransfer. Spółka podkreśla, że od ponad dekady kupuje kolejne firmy i nigdy nie sprzedała żadnego istotnego biznesu. Od lipca jest notowana na nowojorskiej giełdzie Nasdaq. Inwestycyjny holding Berkshire Hathaway zainwestował w nią 600 mln dol. przy debiucie, a w październiku kolejne 330 mln dol.

Mailchimp to kolejny duży zakup w krótkim czasie. 4 września Bending Spoons zamknęła przejęcie Airtable, platformy do budowania aplikacji i procesów, z wyceną 1,29 mld dol. 26 października sfinalizowała zakup Miro, narzędzia do wspólnego planowania i pracy nad projektami, z wyceną 1,36 mld dol. Mailchimp kosztuje więcej niż oba te przejęcia razem.

Na koniec września dług netto Bending Spoons wynosił 4 mld dol. Po zakończeniu kwartału spółka uzgodniła sprzedaż 32,5 mln akcji w ofercie prywatnej, z której spodziewa się ok. 1,3 mld dol. Wyemitowała też obligacje na 1,25 mld dol. i 500 mln euro oraz zwiększyła kredyty terminowe o 1,25 mld dol. i 395 mln euro.

Źródła: Bending Spoons