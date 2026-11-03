IAB MIXX Awards 2026: 53 nominacje dla 44 kampanii, gala 2 grudnia

IAB Polska, czyli Związek Pracodawców Branży Internetowej, ogłosił 3 listopada nominacje do 20. edycji IAB MIXX Awards. To konkurs kampanii, w których ważną rolę grają kanały cyfrowe. Jury wybrało 44 kampanie ze 171 zgłoszeń. Kampanie te zdobyły łącznie 53 nominacje w 13 kategoriach. Dziewięć kampanii ma po dwie nominacje. Laureatów poznamy 2 grudnia 2026 r. na gali w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ruszyła już sprzedaż biletów.

Skala konkursu jest niemal taka sama jak przed rokiem. W edycji 2025 wpłynęło około 170 zgłoszeń. Jury nominowało 43 kampanie, które zdobyły również 53 nominacje, wtedy w 14 kategoriach. O tegorocznych nominacjach zdecydowało 70 ekspertów z reklamy i mediów, podzielonych na trzy grupy jurorskie. Przewodniczy im Michał Szczur, Digital Strategy Director w WPP Media. Wiceprzewodniczącymi są Wioleta Adamiec (Henkel), Damian Rezner (Screen Network) i Agata Szustak (Zenith).

Dziewięć kampanii z dwiema nominacjami

Żadna kampania nie zdobyła więcej niż dwóch nominacji. Po dwie mają:

„Mistrzostwa Twojego Świata” – Grupa Żywiec (Piwo Warka), Altavia Kamikaze + K2: Brand Awareness & Positioning oraz Content Marketing & Digital PR;

„KFC GameON x Visa GameBooster” – KFC, Visa, LiquidThread, Starcom, Grezly, Hardbeat: Consumer Experience oraz Games & eSport;

„Pierwszy raz na raz” – Lisner, KERRIS, Feeders Agency: Best Use of Social Media oraz Online Marketing with Influencer;

„Haier. Technologia pięknego życia” – Haier, FormUp: Content Marketing & Digital PR oraz Limited Budget;

„DogBaits. Clickbaity o psach dla bezdomnych psów” – OLX Polska, Przestrzeń, Rozgłos: Content Marketing & Digital PR oraz Limited Budget;

„Value Over Volume. Jak wygrać bez wchodzenia w wojnę cenową?” – LINK4, iProspect: Data Driven & Precision Marketing oraz Performance Marketing;

„This Is My STREETTALK” – DEICHMANN, Havas PLAY, Havas Media: Best Use of Social Media oraz Brand Awareness & Positioning;

„#GlowUp bez podatku od skali” – Minti Shop, PromoTraffic, Data Octopus: Data Driven & Precision Marketing oraz Performance Marketing;

„Oreowidz” – Mondelēz (OREO), Publicis Warsaw, Spark Foundry: Best Use of AI oraz Consumer Experience.

Wśród zgłaszających i współzgłaszających najczęściej występuje dom mediowy Zenith: ma sześć nominacji, każdą za inną kampanię. Po pięć nominacji mają Starcom i agencja FormUp, obie za cztery kampanie. Wśród klientów najczęściej pojawia się LOTTE Wedel. Ptasie Mleczko ma trzy nominacje za trzy różne kampanie: „Mistrzostwa Obierania Pianek” w Roblox, kolaborację z Miss Ti i kampanię „Spróbuj po zmrożeniu!”.

Na liście jest też ciąg dalszy zwycięzcy poprzedniej edycji. „Emerytura jest bliżej, niż myślisz” ING Banku Śląskiego, przygotowana z GONG i MullenLowe Media, zdobyła w 2025 r. złoto, srebro i tytuł Best in Show. W tym roku jej druga część ma nominację w nowej kategorii Omnichannel Experience Design.

Pełna lista nominacji

Best Use of Artificial Intelligence

„Agent, który zleca pracę ludziom. DOZ.pl w odpowiedziach AI” – DOZ.pl (Semcore)

„AI Closed Loop dla internetu światłowodowego” – T-Mobile (Havas Media, T-Mobile)

„Oreowidz” – Mondelēz/OREO (Publicis Warsaw, Spark Foundry)

Best Use of Social Media

„Bliknij dwa razy jeśli…” – Polski Standard Płatności/BLIK (Leo Warsaw)

„Pierwszy raz na raz” – Lisner (Lisner, KERRIS, Feeders Agency)

„Skincare Rap – Fast Track to Gen-Young” – L’Oréal Poland/CeraVe i La Roche-Posay (Enyo Agency, L’Oréal Poland)

„This Is My STREETTALK” – DEICHMANN (Havas PLAY, Havas Media)

Brand Awareness & Positioning

Kampania wizerunkowa dla Centrum Nauki i Biznesu Żak (Media Choice)

„Mistrzostwa Twojego Świata” – Grupa Żywiec/Piwo Warka (Altavia Kamikaze + K2)

„Moja marka zakochała się w innej marce” – Answear.com (Saatchi & Saatchi)

„»Technologia po prostu«. Back to School” – x-kom (FormUp)

„This Is My STREETTALK” – DEICHMANN (Havas PLAY, Havas Media)

Consumer Experience

„KFC GameON x Visa GameBooster” – KFC x Visa (LiquidThread, Starcom, KFC, Visa, Grezly, Hardbeat)

„Kredyt na kliknięcie pilota” – VeloBank (Initiative, VeloBank)

„Oreowidz” – Mondelēz/OREO (Publicis Warsaw, Spark Foundry)

„Sephora Treasure Hunt” – Sephora Polska (Unique One)

„Ty Nadajesz Rytm MNY Music Stories 2025” – L’Oréal/Maybelline New York (Altavia Kamikaze + K2, Wavemaker (WPP Media), Endorfina Events, Enyo Agency)

Content Marketing & Digital Public Relations

„DogBaits. Clickbaity o psach dla bezdomnych psów” – OLX Polska (Przestrzeń, OLX, Rozgłos)

„Haier. Technologia pięknego życia” – Haier (FormUp)

„Mistrzostwa Twojego Świata” – Grupa Żywiec/Piwo Warka (Altavia Kamikaze + K2)

„Tak, pracuję w Biedronce” – Biedronka (Biedronka, Mova Film)

Data Driven & Precision Marketing

„#GlowUp bez podatku od skali” – Minti Shop (PromoTraffic, Data Octopus)

„The Taste of Special Moments” – Chocolissimo (FormUp)

„Value Over Volume. Jak wygrać bez wchodzenia w wojnę cenową?” – LINK4 (iProspect, LINK4)

Games & eSport

„KFC GameON x Visa GameBooster” – KFC x Visa (LiquidThread, Starcom, KFC, Visa, Grezly, Hardbeat)

„Legends Academy powered by Żabka” – Żabka Polska (WE!RE Fantasy (Fantasyexpo), Grezly)

„Mistrzostwa Obierania Pianek Ptasie Mleczko® w Roblox” – LOTTE Wedel (Publicis Warsaw, Zenith, LiquidThread)

Launch

„Collab sezonu. Ptasie Mleczko® x Miss Ti” – LOTTE Wedel (CUKIER, LOTTE Wedel, Miss Ti, Zenith)

„Namdong – od lokalnego launchu do globalnej strategii” – Unilever/Namdong (Mindshare (WPP Media), Polot)

„Orange Flex Travel – na każdym etapie podróży” – Orange/Orange Flex (Value Media, Salestube, GPD)

„Szybkość prania, która zachwyca” – Unilever/Coccolino Wonder Wash (Mindshare (WPP Media), BRANDERS)

Limited Budget (kampanie z budżetem do 100 tys. zł netto)

„DogBaits. Clickbaity o psach dla bezdomnych psów” – OLX Polska (Przestrzeń, OLX, Rozgłos)

„Haier. Technologia pięknego życia” – Haier (FormUp)

„Labóbru” – OBI Polska (Saatchi & Saatchi, Zenith, Performics)

„Najcenniejsza paczka Jacobs” – JDE/Jacobs (Havas PLAY, Havas Media)

MIXX for Good Purpose

„#PaczKOTmat – aktywacja z udziałem 6000 kocich influencerów” – InPost (InPost)

„Czas ma znaczenie” – Fundacja Głód (Nie)Nażarty (Dentsu Creative)

„Pierwsze słowo” – Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! (Saatchi & Saatchi, Zenith, LiquidThread)

„Przełam samotność starszych osób” – Stowarzyszenie mali bracia Ubogich/Podaruj Wigilię (Przestrzeń, Starcom)

„Rodzinna Ulga Podatkowa na Sport” – Decathlon (Przestrzeń)

Omnichannel Experience Design

„Emerytura jest bliżej, niż myślisz. Część 2” – ING Bank Śląski (GONG, MullenLowe Media)

„Ikony lat 2000. Znowu w Maku” – McDonald’s Polska (OMD Group, TBWA Warsaw, Dentsu Creative)

„Pociąg Erste – »Przygoda po wiedeńsku«” – Erste Bank Polska (Erste Bank Polska, 180HEARTBEATS, Starcom)

„Ptasie Mleczko® Spróbuj po zmrożeniu!” – LOTTE Wedel (Publicis Warsaw, Zenith)

Online Marketing with Influencer

„Lubella Owsianka dla dłuższego spanka!” – Grupa Maspex/Lubella (2012 Agency, Lettly, Grupa Maspex)

„PEPSI x Książulo” – Pepsi-Cola General Bottlers Poland (Zenith, Feeders Agency)

„Pierwszy raz na raz” – Lisner (Lisner, KERRIS, Feeders Agency)

„Szkoła Remontu Leroy Merlin” – Leroy Merlin (Agencja DDOB, Starcom)

Performance Marketing

„#GlowUp bez podatku od skali” – Minti Shop (PromoTraffic, Data Octopus)

„Popyt zamiast marki. Przebudowa płatnego searchu dla DOZ.pl” – DOZ.pl (DOZ.pl)

„Słodki sukces pod presją” – Chocolissimo (FormUp)

„Value Over Volume. Jak wygrać bez wchodzenia w wojnę cenową?” – LINK4 (iProspect, LINK4)

„WeNet. Otwórz firmę na Internet. Brand-to-Demand dla MŚP” – WeNet (Sales&More, Spot And Dot)

Retail Media bez nominacji, nowa kategoria omnichannel

W tym roku kampanie można było zgłaszać w 14 kategoriach. Jedna z nich to Retail Media, czyli reklama w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz w kanałach sieci handlowych. Organizator nie ogłosił w niej żadnej nominacji, dlatego statuetki zostaną przyznane w 13 kategoriach. Nie podał też, dlaczego w tej kategorii nie ma nominacji. Z listy kategorii zniknęło Offline Digitizing, w którym nagrody przyznano jeszcze w 2025 r.

Nowa kategoria to Omnichannel Experience Design. Obejmuje kampanie, w których doświadczenie klienta zaplanowano jako całość: od internetu po sklep czy ulicę. Według regulaminu jury ocenia w niej spójność przekazu w różnych kanałach i jakość zaprojektowania ścieżki klienta (customer journey). Ocenia też wykorzystanie danych i technologii, m.in. retail mediów, DOOH (cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej), mobile i CRM. Prezes IAB Polska Włodzimierz Schmidt mówi w komunikacie, że duże zainteresowanie nową kategorią potwierdza coraz silniejsze powiązanie kanałów online i offline.

Jak jury wybierało nominowanych

Wybór odbywał się w trzech etapach. Najpierw każdy juror przyznawał kampanii od 1 do 5 punktów w czterech obszarach, czyli najwyżej 20 punktów. Pierwszym obszarem jest Smart Idea, który w tej edycji zastąpił dawne kryterium kreatywności. Liczy się w nim także pomysłowe użycie danych czy technologii. Pozostałe obszary to realizacja i wykorzystanie mediów, innowacje oraz rezultaty, ROI (zwrot z inwestycji) i realizacja założonych KPI, czyli kluczowych wskaźników efektywności. ROI jury ocenia tylko w kategoriach, w których można zdobyć takie dane. Do ostatniego etapu przechodziły kampanie ze średnią co najmniej 12 punktów. W ostatnim etapie jury w dyskusji wybierało najwyżej pięć nominowanych w każdej kategorii, a spośród nich zwycięzców.

Jurorzy w komunikacie IAB Polska zwracają uwagę na sztuczną inteligencję. – AI widać niemal wszędzie – od zgłoszeń po same kreacje – ale równie wyraźnie widać w nich rękę człowieka – mówi Damian Rezner. Wioleta Adamiec dodaje, że w kategorii Best Use of AI rozwiązania uznawane za innowacyjne jeszcze kilka miesięcy temu oceniano już pod kątem tego, „czy nadal stanowią przewagę konkurencyjną, czy stały się rynkowym standardem”.

Według przewodniczącego jury Michała Szczura jury sprawdzało, czy o sukcesie marki zdecydowały działania opisane w zgłoszeniu, czy szersza komunikacja, obejmująca także media offline. Według Wiolety Adamiec przy kampaniach na zbliżonym poziomie rozstrzygały skala innowacji i twarde wyniki biznesowe.

Co trafi na scenę 2 grudnia

Na gali IAB Polska wręczy złote, srebrne i brązowe statuetki w 13 kategoriach. Regulamin przewiduje też Wyróżnienie, także w formie statuetki, dla każdej nominowanej kampanii bez medalu w danej kategorii. Oprócz tego zostaną przyznane:

Best in Show dla kampanii z największą liczbą punktów (złoto daje 10 punktów, srebro 7, brąz 5). Warunkiem jest co najmniej jedno złoto;

dla kampanii z największą liczbą punktów (złoto daje 10 punktów, srebro 7, brąz 5). Warunkiem jest co najmniej jedno złoto; Agencja Roku, Dom Mediowy Roku i Reklamodawca Roku . Ubiegać się o nie mogą tylko firmy z nominowanymi kampaniami. Wynik w 50 proc. zależy od punktów za statuetki, a w 50 proc. od głosowania jury. W 2025 r. tytuły zdobyli kolejno DDB Warszawa, MullenLowe Media i ING Bank Śląski;

. Ubiegać się o nie mogą tylko firmy z nominowanymi kampaniami. Wynik w 50 proc. zależy od punktów za statuetki, a w 50 proc. od głosowania jury. W 2025 r. tytuły zdobyli kolejno DDB Warszawa, MullenLowe Media i ING Bank Śląski; Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań , o której decyduje kapituła złożona z członków zarządu i rady nadzorczej IAB Polska;

, o której decyduje kapituła złożona z członków zarządu i rady nadzorczej IAB Polska; po raz pierwszy IAB Point of Youth Spotted, nagrody dla osób przed 30. rokiem życia, które mają najwyżej pięć lat doświadczenia w reklamie. Regulamin przewiduje najwyżej trzech zwycięzców. Każdy dostanie statuetkę i voucher na 5000 zł na produkty i usługi IAB Polska. Zgłoszenia przyjmowano do 1 listopada.

Nominowani powinni pamiętać o kilku zasadach z regulaminu konkursu. Za każdą nominację zgłaszający może wskazać jedną osobę, która bezpłatnie weźmie udział w gali, żeby odebrać statuetkę. Za każdą statuetkę za kampanię trzeba zapłacić 700 zł netto plus VAT za publikację w casebooku, czyli internetowym katalogu nagrodzonych kampanii. Materiały do casebooka trzeba dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia nominacji. Bilety dla pozostałych gości są już w sprzedaży. W komunikacie o nominacjach IAB Polska nie podał ich ceny.

Źródła: IAB Polska, IAB MIXX Awards