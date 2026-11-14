Grupa Kino Polska TV: zysk netto w III kwartale niższy o 20 proc.

Grupa Kino Polska TV zarobiła w III kwartale 2026 r. na czysto 15,3 mln zł, wobec 19,2 mln zł rok wcześniej. Do grupy należą m.in. kanały Kino Polska, Stopklatka, Zoom i FilmBox. Przychody spadły tylko o 1 proc., ale zysk operacyjny zmniejszył się o 26 proc., do 18 mln zł. Zarząd wskazuje na słabsze wyniki Stopklatki i sprzedaży licencji oraz ujemne różnice kursowe. To dane wstępne. Pełny raport kwartalny spółka zapowiada na 19 listopada.

Kino Polska TV S.A. podała wstępne skonsolidowane wyniki, czyli dane dla całej grupy kapitałowej, w raporcie bieżącym z 13 listopada. Spółka zapowiada, że jeśli przed publikacją raportu kwartalnego wyniki znacząco się zmienią, poinformuje o tym osobnym raportem bieżącym. Grupa należy do SPI International, firmy z Grupy Canal+.

Grupa Kino Polska TV (mln zł) III kw. 2026 III kw. 2025 zmiana r/r 9 mies. 2026 9 mies. 2025 zmiana r/r Przychody z umów z klientami 78,9 80,0 -1% 239,3 241,5 -1% Zysk na działalności operacyjnej 18,0 24,2 -26% 68,2 72,8 -6% Zysk netto 15,3 19,2 -20% 56,0 58,2 -4%

Zysk na działalności operacyjnej to wynik podstawowej działalności, czyli przed przychodami i kosztami finansowymi oraz podatkiem.

Najsłabszy kwartał w tym roku

III kwartał wyraźnie odstaje od dwóch poprzednich. Grupa podawała wcześniej dane za I półrocze. Wynika z nich, że w I kwartale 2026 r. zysk operacyjny wyniósł ok. 25,7 mln zł, a w II kwartale 24,5 mln zł. Teraz było to 18 mln zł. Zysk netto w dwóch pierwszych kwartałach przekraczał 20 mln zł. Przychody zmieniały się niewiele: ok. 78,9 mln zł w I kwartale, 81,5 mln zł w II i 78,9 mln zł w III.

Po I półroczu zysk operacyjny grupy był o 3 proc. wyższy niż rok wcześniej, a zysk netto o 4 proc. Po trzech kwartałach oba wskaźniki są już niższe niż przed rokiem: o 6 i 4 proc.

Zoom w górę, Stopklatka w dół

W raporcie bieżącym spółka nie podała wyników poszczególnych segmentów działalności. Nie podała też wartości różnic kursowych. Napisała jedynie, że miały one „istotnie negatywny wpływ” na wyniki. Zarząd wymienił za to kierunki zmian. Zarówno w III kwartale, jak i po dziewięciu miesiącach wynik najbardziej poprawił segment Zoom TV. Lepiej wypadły też kanały FilmBox i kanały tematyczne, kanały marki Kino Polska oraz produkcja kanałów telewizyjnych. Niższe wyniki dotyczą przede wszystkim Stopklatki i sprzedaży licencji.

Ten sam podział widać było już w I półroczu. Zoom nie nadaje od końca 2025 r. w naziemnym multipleksie MUX 8. Multipleks to pakiet kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Grupa nie przedłużyła koncesji naziemnej dla tego kanału. Zoom nadal trafia do widzów przez operatorów płatnej telewizji, a grupa nie płaci już za nadawanie naziemne. W I półroczu przychody segmentu Zoom spadły o 8 proc., do 14,6 mln zł. Jego wynik (przychody pomniejszone o koszty operacyjne) wyniósł jednak 3,2 mln zł na plusie, wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej.

Stopklatka w I półroczu zwiększyła przychody o 2 proc., do 32,2 mln zł, ale wynik segmentu spadł o 33 proc., do 5,6 mln zł. Według członkini zarządu Katarzyny Woźnickiej w samym II kwartale przychody reklamowe Stopklatki spadły z 17,3 mln zł do 16,9 mln zł. Członkini zarządu Patrycja Gałązka-Struzik mówiła, że od kwietnia Stopklatka poszerza profil filmowo-serialowy w stronę rozrywki. Woźnicka zapowiedziała, że kanał ma przyciągać więcej kobiet. 31 sierpnia wystartował drugi sezon jego serialu „Zajazd. Będzie się działo”. W sierpniu 2026 r. Stopklatka miała 1,10 proc. udziału w oglądalności w grupie widzów 4+, wobec 1,18 proc. rok wcześniej. W grupie komercyjnej 16-59 udział spadł z 1,20 do 1,04 proc. To dane Nielsen Media bez widowni poza domem. Udział w oglądalności (share) pokazuje, jaka część czasu spędzanego przed telewizorem przypada na dany kanał.

Kanały FilmBox i tematyczne miały w I półroczu 84,7 mln zł przychodów (wzrost o 1 proc.) i 34,3 mln zł wyniku (wzrost o 14 proc.). Kanały marki Kino Polska zwiększyły przychody o 1 proc., do 17,9 mln zł, a ich wynik wzrósł o 41 proc., do 9,7 mln zł. Od 1 września grupa emituje na kanałach FilmBox w Polsce reklamy nie tylko między audycjami, ale także w ich trakcie. Woźnicka zapowiedziała, że liczba minut reklamowych będzie stopniowo rosła do limitu dopuszczonego przez polskie prawo medialne, prawdopodobnie do końca roku.

Dywidenda z Hiszpanii podbiła zysk spółki matki

Inaczej wyglądają wyniki samej spółki Kino Polska TV S.A., bez spółek zależnych. W III kwartale jej przychody wzrosły o 3 proc., do 80,5 mln zł. Zysk operacyjny spadł o 37 proc., do 6 mln zł. Zysk netto wzrósł natomiast do 29,6 mln zł z 8 mln zł rok wcześniej, czyli o 270 proc. Po dziewięciu miesiącach zysk netto spółki wynosi 48,8 mln zł i jest o 8 proc. wyższy niż przed rokiem.

Zarząd wiąże to z większą niż rok wcześniej dywidendą od Filmbox Iberia S.L.U. To hiszpańska spółka, w której Kino Polska TV ma 100 proc. udziałów. Jej zgromadzenie wspólników 18 września 2026 r. zdecydowało o wypłacie 5 570 150,65 euro. W 2025 r. taką decyzję podjęło 6 marca, a dywidenda wyniosła 4 955 196,58 euro. W sprawozdaniu skonsolidowanym dywidenda od spółki zależnej to przepływ wewnątrz grupy, więc nie zwiększa zysku całej grupy.

Zarząd ostrożny wobec rynku reklamy

O rynku reklamy zarząd wypowiadał się ostrożnie już we wrześniu, podczas wideokonferencji po wynikach półrocznych. Gałązka-Struzik przypomniała, że w I półroczu inwestycje w reklamę telewizyjną spadły o 2,4 proc. Stało się tak mimo piłkarskich mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Dodała, że partnerzy i domy mediowe sygnalizują, że cały rynek reklamy telewizyjnej w 2026 r. może być mniejszy niż rok wcześniej. Domy mediowe to agencje, które planują i kupują czas reklamowy dla reklamodawców. Gałązka-Struzik zwróciła uwagę, że jesienią nie będzie dużych wydarzeń sportowych. „Może to oznaczać, że jesień i zima również będą dla rynku reklamy trudne” – powiedziała.

Podobny spadek pokazują dane Publicis Groupe Polska. W I półroczu 2026 r. przychody reklamowe telewizji linearnej, czyli tradycyjnej, nadawanej według ramówki, spadły o 2,4 proc. Na telewizję przypadało 66,1 proc. wydatków na reklamę wideo, wobec 70,1 proc. rok wcześniej. Cały rynek reklamy w Polsce rósł w tym czasie: według Publicis o 7,1 proc. w I kwartale i o 4,4 proc. w II kwartale. Wydatki w półroczu przekroczyły 7 mld zł.

Reklamy w programach Kino Polska TV S.A. i Stopklatki sprzedaje biuro reklamy Polsat Media. We wrześniu 2025 r. spółka przedłużyła tę umowę aneksem do 31 grudnia 2026 r.

Źródła: Kino Polska TV S.A, PAP Biznes, Press.pl