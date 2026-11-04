Telewizja Republika była w październiku 2026 r. najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w Polsce. Tak wynika z raportu, który Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) opublikowała w środę 4 listopada. Stacja miała średnio 302,8 tys. widzów i 5,9 proc. udziału w oglądalności. Wyprzedziła TVN24 o 41,6 tys. widzów, a we wrześniu różnica wynosiła 10,4 tys. Wśród wszystkich kanałów pierwsze miejsce zajęła TVP2, która zepchnęła Polsat na drugą pozycję. Najchętniej oglądanym serwisem informacyjnym pozostały „Fakty” TVN. Wydanie z 27 października obejrzało 2,16 mln osób.

KRRiT przygotowała zestawienie na podstawie badania telemetrycznego AGB Nielsen Media Research. Uwzględniła wyłącznie oglądanie na żywo (Live). Raport opiera się na dwóch wskaźnikach. AMR (average minute rating) to średnia liczba widzów w każdej minucie programu. SHR (share), czyli udział, to odsetek widzów danego kanału wśród wszystkich osób, które w tym czasie oglądały telewizję.

Wszystkie duże kanały informacyjne zyskały widzów

Wszystkich sześć największych kanałów informacyjnych miało w październiku więcej widzów niż we wrześniu. Najbardziej zyskała Republika: przybyło jej ponad 50 tys. widzów, a jej udział wzrósł o 0,8 punktu procentowego. TVN24 też urósł, ale wolniej. Dlatego przewaga Republiki zwiększyła się z 0,1 do 0,8 punktu procentowego.

Kanały informacyjne w październiku 2026 r. (oglądanie na żywo):

Kanał Średnia widownia (AMR) Udział (SHR) Zmiana AMR m/m Zmiana AMR r/r Republika 302 803 5,9% +50 153 +12 822 TVN24 261 219 5,1% +18 988 +23 455 TVP Info 108 910 2,1% +13 720 +28 985 wPolsce24 91 615 1,8% +22 638 +16 782 Polsat News 71 729 1,4% +7 742 +8 156 Wydarzenia 24 57 966 1,1% +4 368 +1 247 TVN24 BiS 22 234 0,4% +905 +2 675

W porównaniu z październikiem 2025 r. najbardziej zyskało TVP Info. Jego średnia widownia wzrosła o 29 tys. osób, czyli o ok. 36 proc., a udział o 0,6 punktu procentowego. TVN24 zwiększył udział w skali roku o 0,5 punktu procentowego. wPolsce24 zwiększyło widownię w ciągu miesiąca o blisko jedną trzecią i ma już 1,8 proc. udziału. W ogólnym rankingu KRRiT Republika była piąta, a TVN24 szósty. Pozostałe kanały informacyjne miały według Rady „znacznie mniejszą widownię”.

TVP2 przed Polsatem i TVN

W rankingu wszystkich kanałów czołówka wyglądała inaczej niż we wrześniu. TVP2 przesunęła się z trzeciego miejsca na pierwsze. Miała średnio 342 255 widzów i 6,7 proc. udziału. W porównaniu z wrześniem przybyło jej 22,9 tys. widzów, a w porównaniu z październikiem 2025 r. 33,4 tys.

Polsat spadł z pierwszego miejsca na drugie. Miał 339 537 widzów i 6,6 proc. udziału. W ciągu roku stracił 53,3 tys. widzów i 1 punkt procentowy udziału. TVN przesunął się z drugiej pozycji na trzecią, choć zwiększył widownię zarówno w porównaniu z wrześniem, jak i z październikiem 2025 r. Miał 331 285 widzów i 6,5 proc. udziału. Czwarte miejsce utrzymała TVP1 z 324 666 widzami i 6,3 proc. udziału. Pierwszą czwórkę dzieli niespełna 18 tys. widzów.

Dalej w zestawieniu znalazły się TV4 (184,7 tys. widzów, 3,6 proc.), TV Puls (164,9 tys., 3,2 proc.) i TVN7 (152,1 tys., 3 proc.). TVN7 w ciągu roku stracił 25,3 tys. widzów.

Najchętniej oglądane audycje informacyjne

Jak w poprzednich miesiącach, największą widownię miały wieczorne serwisy informacyjne kanałów ogólnych. „Fakty” TVN z 27 października obejrzało 2 161 027 osób, co dało 18,94 proc. udziału. Dalej znalazły się:

„19:30” w TVP1 z 11 października: 1,29 mln widzów,

„Wydarzenia” w Polsacie z 26 października: 1,16 mln,

„Republika TV – wydanie specjalne” z 30 października: 1,06 mln widzów i 12,72 proc. udziału,

„Teleexpress” w TVP1 z 29 października: 1,01 mln.

Ponad milion widzów miało też główne wydanie „Dzisiaj” w Republice z 31 października: 1,008 mln. W pierwszej dwudziestce audycji informacyjnych jest sześć pozycji Republiki, pięć TVP Info i trzy TVN24. Najlepiej oglądaną audycją kanału informacyjnego innego niż Republika były „Fakty po faktach” w TVN24 z 30 października. Miały 898,6 tys. widzów. Najlepszy wynik TVP Info osiągnął „Teleexpress Extra” z 26 października: 807,3 tys. KRRiT osobno wymienia emisję „Faktów” z 27 października w TVN24 BiS, którą obejrzało 464 tys. osób.

Koniec miesiąca pod znakiem relacji spod Trybunału

Najlepiej oglądane audycje Republiki przypadają na ostatnie dni miesiąca. Poza wydaniem specjalnym z 30 października są to trzy programy z 31 października: „Dzisiaj”, „Express Republiki” (852 tys.) i „Express Republiki+” (844 tys.). W raporcie KRRiT nazywa 31 października dniem protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wcześniej, 2 listopada, Rada opublikowała osobną analizę dzienną za weekend od 30 października do 1 listopada. W tym czasie przed TK dochodziło do wydarzeń, które media szeroko relacjonowały. W piątek Republika miała średnio 514,8 tys. widzów i 9,9 proc. udziału, a w sobotę 571,3 tys. i 9,7 proc. TVN24 zgromadził odpowiednio 356,8 tys. i 402,7 tys. widzów. TVP Info było w piątek i sobotę czwarte wśród kanałów informacyjnych, za wPolsce24. W niedzielę spadło na ostatnie miejsce w zestawieniu Rady.

Tego samego dnia KRRiT poinformowała w serwisie X, że wpłynęły do niej skargi na Telewizję Polską. Chodzi o to, że TVP nie pokazywała na żywo nocnych wydarzeń przed Trybunałem z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Przewodnicząca Rady Agnieszka Glapiak zażądała wyjaśnień od władz TVP S.A. w likwidacji. Rada napisała, że w tym czasie TVP Info nadawało powtórki.

Dlaczego nadawcy podają inne liczby

Dane KRRiT nie pokrywają się z wynikami, które publikują sami nadawcy, bo ci liczą oglądalność inaczej. TVN Warner Bros. Discovery w swoim podsumowaniu października uwzględnił oglądanie na żywo, odtworzenia w dniu emisji (VOSDAL) i oglądanie poza domem (OOH). Według tych danych TVN miał 7,1 proc. udziału wśród wszystkich widzów i według nadawcy był liderem. Pełnego rankingu kanałów TVN nie opublikował.

Grupa komercyjna to widzowie, do których reklamodawcy najczęściej kierują kampanie. TVN liczy ją jako osoby w wieku 20–54 lata. W tej grupie TVN miał według nadawcy 8,74 proc. udziału i wyprzedził Polsat (7,44 proc.). Według danych podanych przez TVN w tej grupie TVN24 był minimalnie przed Republiką: 2,77 proc. wobec 2,72 proc. TVP również podaje dane w innym ujęciu. Liczy cały portfel kanałów i odtworzenia do dwóch dni po emisji (consolidated+2). Według nadawcy w październiku Grupa TVP była liderem wśród nadawców, a udział TVP Info był o 37 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Źródła: KRRiT, TVN Warner Bros. Discovery, Telewizja Polska