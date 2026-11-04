KRRiT zarzuca skarbówce bezprawny audyt po zawiadomieniu do prokuratury

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) twierdzi, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła audyt Rady „z rażącym naruszeniem prawa”, a upublicznienie jego wyników nazywa działaniem politycznym. Rada opublikowała stanowisko w środę 4 listopada, dwa dni po tym, jak KAS ujawniła wykaz zawiadomień złożonych do prokuratury. Jedno z nich dotyczy KRRiT. Skarbówka zarzuca Radzie zwłokę wobec nadawców, którzy zalegają z opłatami koncesyjnymi, oraz przekroczenie uprawnień przy części wydatków. Zawiadomienie obejmuje kwotę niemal 4,7 mln zł.

Co KAS zarzuca Krajowej Radzie

KAS działa w strukturze Ministerstwa Finansów. W poniedziałek 2 listopada opublikowała zbiorcze podsumowanie audytów gospodarowania środkami publicznymi. Dołączyła do niego wykaz zawiadomień złożonych do prokuratury według stanu na 26 października 2026 r. Według tego wykazu w październiku 2026 r. skarbówka dopatrzyła się w KRRiT możliwego działania na szkodę interesu publicznego. Chodzi o dwie rzeczy:

niedopełnienie obowiązków przez zwłokę wobec nadawców radiowych i telewizyjnych, którzy mają zaległości w opłacie za udzielenie koncesji. Ta opłata jest dochodem budżetu państwa;

przekroczenie uprawnień przez decyzje, na mocy których Rada poniosła ze środków publicznych niektóre wydatki na rzecz usługobiorców.

Całe zawiadomienie obejmuje kwotę niemal 4,7 mln zł. Samo zawiadomienie nie przesądza o niczyjej winie. O tym, czy wszcząć postępowanie, decyduje prokuratura.

Zastrzeżenia KRRiT wobec audytu

Według Rady audytor KAS „pod pozorem badania gospodarowania środkami publicznymi” oceniał trzy rzeczy: jak KRRiT wykonuje swoje konstytucyjne zadania, jakie stanowiska zajmuje w sprawie sytuacji mediów i jak dobiera dla siebie pomoc prawną i ekspercką. KRRiT uważa, że skarbówka, sprawdzając wydatki, weszła w rolę nadzorcy organu konstytucyjnego, a do tego nie ma uprawnień. Zdaniem Rady to też nie audytor ma rozstrzygać, jakie opinie i stanowiska prawne może ona formułować.

Jako przykład Rada podaje jedną ze swoich publikacji o mediach. Według KRRiT audytor skrytykował jej język i na tej podstawie zakwestionował jej finansowanie. Rada nie podała tytułu publikacji. KRRiT nie zgadza się też ze sposobem pokazywania kwot. Jej zdaniem negatywna ocena wydatku przez audytora nie oznacza, że państwo poniosło szkodę w tej samej wysokości. Sama suma zaległości koncesyjnych nie dowodzi zaś, że to Rada naraziła budżet na stratę.

Wymianę pism Rada opisuje tak:

Data Zdarzenie 29 września 2026 r. KRRiT przekazuje audytorowi zastrzeżenia: 74 wnioski i uzasadnienie w 119 punktach. Wskazuje m.in. naruszenia prawa, przekroczenie kompetencji, błędy interpretacyjne, braki dowodowe i sprzeczne oceny 13 października 2026 r. KAS odpowiada na zastrzeżenia. KRRiT nazywa tę odpowiedź „wymijającą i niemerytoryczną”

Według Rady pokazanie zarzutów audytora bez jej zastrzeżeń daje jednostronny obraz sprawy. KRRiT chce, żeby KAS opublikowała obok tych zarzutów pełne stanowisko Rady, w tym to, że Rada zakwestionowała legalność, metodologię i główne wnioski audytu. Komunikat przytacza też opinię przewodniczącej KRRiT (funkcję tę pełni dr Agnieszka Glapiak). Uważa ona, że sposób wykorzystania audytu w przekazie publicznym może przygotowywać grunt pod bezprawną ingerencję w Radę. Widzi w tym poważne zagrożenie, które może przybrać postać „zamachu na ustrojową niezależność Krajowej Rady”.

Audyt Rady to część szerszej akcji KAS

Podstawą audytów jest art. 95 ustawy o KAS. Prowadzą je dyrektorzy izb administracji skarbowej, a nadzoruje szef KAS. Według skarbówki ustalenia, w których stwierdzono nieprawidłowości, służą prokuraturze jako dowód. Według stanu na 26 października 2026 r. audytami objęto 191 podmiotów. Według KAS łączna kwota nieprawidłowości to ponad 120 mld zł. Skarbówka złożyła 263 zawiadomienia do prokuratury na ponad 106 mld zł. Kolejne 133 zawiadomienia trafiły do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który może wnosić o ukaranie osób odpowiedzialnych za naruszenie zasad wydawania publicznych pieniędzy. Audyty objęły m.in. 17 ministerstw, 78 fundacji, 29 stowarzyszeń, 6 instytutów kultury i 5 spółek celowych.

Opłaty koncesyjne już wcześniej w sporze

W 2026 r. Senat (8 lipca) i Sejm (18 września) odrzuciły sprawozdanie KRRiT za 2025 r., ale prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Rady. Senat uzasadniał odrzucenie sprawozdania m.in. tym, że Rada niewystarczająco egzekwuje terminowe wnoszenie opłat koncesyjnych, szczególnie od TV Republika. Uzasadnienie uchwały Sejmu również dotyczyło opłat koncesyjnych. Przewodnicząca Glapiak odpowiedziała na nie w piśmie do marszałka Sejmu z 28 września. Napisała, że KRRiT zawsze wzywa dłużników do zapłaty, a TV Republika uregulowała wszystkie zaległości razem z odsetkami w kwietniu 2026 r.

Źródła: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowa Administracja Skarbowa, PAP