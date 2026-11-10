Skydance zapowiada pakiet HBO Max i Paramount+ od początku 2027 r.

Skydance, koncern powstały 6 października 2026 r. z połączenia Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery, zapowiedział w poniedziałek 9 listopada, że na początku 2027 r. zacznie sprzedawać serwisy streamingowe HBO Max i Paramount+ we wspólnym pakiecie. Według koncernu to pierwszy krok do połączenia obu platform w jedną usługę. Skydance nie podał ceny ani nazwy pakietu. Nie wiadomo też, na jakich rynkach będzie dostępny.

Zapowiedź znalazła się w pierwszym liście do akcjonariuszy po fuzji. List podpisali David Ellison, przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny (chairman i CEO) Skydance, oraz współprezes Ynon Kreiz. Ukazał się razem z wynikami za trzeci kwartał 2026 r. „Naszym pierwszym krokiem w łączeniu Paramount+ i HBO Max jest oferowanie ich w jednym pakiecie” – napisali. Od początku 2027 r. klienci mają móc wykupić oba serwisy na jeszcze korzystniejszych warunkach. Szczegóły pakietu i plany w streamingu Skydance ma przedstawić „w najbliższych miesiącach”. Więcej o swoich planach koncern opowie na dniu inwestora w pierwszej połowie 2027 r. Prognozę na 2027 r. przedstawi przy wynikach za czwarty kwartał.

Transakcja z Warner Bros. Discovery była warta ok. 110 mld dol. Skydance chce w ciągu trzech lat obniżyć koszty o co najmniej 6 mld dol. rocznie.

Pakiet na czas przejściowy, wspólna technologia za rok

O pakiecie Ellison mówił także w poniedziałek, podczas konferencji z analitykami. Nazwał go pierwszym krokiem do zjednoczenia obu serwisów. Dodał, że dzięki pakietowi koncern zacznie zarabiać na wspólnej ofercie, zanim powstanie jeden produkt.

Harmonogram opiera się na wcześniejszym doświadczeniu. Darmowy serwis Pluto TV przeniesiono na platformę technologiczną Paramount+, a do Paramount+ włączono też BET+. Według Ellisona trwało to ok. 18 miesięcy. Połączenie Paramount+ z HBO Max ma zająć mniej więcej rok, m.in. dzięki narzędziom sztucznej inteligencji. W liście koncern pisze, że chce ujednolicić zaplecze techniczne obu serwisów w ciągu roku od zamknięcia transakcji. Chodzi o tzw. backend, czyli systemy działające pod spodem aplikacji.

Celem jest „w pełni zunifikowana oferta”, a zmiany mają być według Ellisona wprowadzane stopniowo. Analityk Peter Supino z Wolfe Research zapytał, kiedy koncern podniesie ceny samodzielnych abonamentów i zacznie oferować pakiet ze zniżką. Ellison nie podał dat. Odpowiedział, że nowe plany cenowe będą wprowadzane stopniowo, z uwzględnieniem opinii klientów.

Co ma się znaleźć w pakiecie

Ellison wymienił seriale, które abonent pakietu mógłby oglądać w ciągu kilku miesięcy: „Harry Potter”, „The Pitt”, „Mayor of Kingstown”, „A Knight of the Seven Kingdoms”, „Rooster” i „Landman”. Serial HBO o Harrym Potterze ma premierę w HBO Max 25 grudnia 2026 r.

W pakiecie mają się też znaleźć filmy z okna Pay-1 od Paramountu, Warner Bros. i A24. To pierwsze okno w płatnej telewizji i serwisach abonamentowych, po kinach i płatnym wypożyczeniu cyfrowym. Skydance zapowiada ponad 30 filmów kinowych w 2027 r. Według Ellisona oznacza to nową premierę w serwisach mniej więcej co dwa tygodnie. Do tego dochodzi sport: NFL, UFC, Liga Mistrzów i turniej koszykówki uniwersyteckiej March Madness.

Ellison uważa, że oba serwisy dobrze się uzupełniają. Według niego każdy z nich przyciąga ponadprzeciętnie wielu widzów w innych grupach odbiorców i w innych częściach USA.

Skala: 203 mln subskrypcji

Według Skydance Paramount+, HBO i HBO Max mają łącznie 203 mln subskrypcji na świecie. Pluto TV ma ok. 75 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Ellison przyznał, że najwięksi konkurenci mają ok. 300 mln subskrybentów. Jego zdaniem po przeniesieniu serwisów na jedną platformę technologiczną Skydance będzie mógł konkurować z każdym.

Wyniki za III kwartał dotyczą samego Paramount Skydance, bo transakcję z WBD zamknięto po końcu kwartału, 6 października. Wyjątkiem jest ostatni wiersz tabeli.

Wskaźnik (III kw. 2026 r., Paramount Skydance przed przejęciem WBD) Wartość Subskrybenci Paramount+ 82,2 mln (+6 proc. rok do roku) Przychody Paramount+ 2,13 mld dol. (+21 proc. rok do roku) Przychody segmentu DTC (pro forma, łącznie z WBD) +15 proc. rok do roku

DTC (direct-to-consumer) to sprzedaż usług bezpośrednio widzom, czyli głównie serwisy streamingowe. Dane pro forma pokazują wynik tak, jakby obie firmy działały razem już w porównywanym okresie. Połączony koncern wydaje na treści ponad 30 mld dol. rocznie.

Sprzedaż bezpośrednia czy przez partnerów

Rich Greenfield z LightShed Partners zwrócił uwagę, że serwisy koncernu są dostępne także u pośredników: w Amazon Channels, Roku i YouTube Primetime Channels. Wspomniał też, że jego zdaniem koncern ma pakiet z Disney+ i Hulu. Zapytał, czy nowy pakiet będzie sprzedawany tylko bezpośrednio. Ellison odpowiedział, że koncern widzi wartość w tym, by sprzedawać „przeważnie bezpośrednio”. Zastrzegł jednak, że w niektórych miejscach pośrednicy dają dodatkowy zasięg i trzeba będzie wybierać. Nazwał to „balansowaniem” i nie zapowiedział wycofania się z obecnych partnerstw.

Co z Polską

Skydance nie podał, na jakich rynkach pakiet będzie dostępny, w tym czy obejmie Polskę.

HBO Max działa w Polsce i oferuje m.in. bibliotekę TVN. Według polskiej strony serwisu pakiety kosztują 29,99 zł, 39,99 zł i 49,99 zł miesięcznie.

Produkcje Paramountu trafiają do polskich widzów m.in. przez SkyShowtime, serwis należący wspólnie do koncernów Comcast i Paramount. Łączy on treści Peacocka, Paramount+ i Sky, a w Polsce działa od lutego 2023 r. Według cennika z końca września 2026 r. abonament kosztuje 24,99 zł, 34,99 zł lub 49,99 zł miesięcznie.

Źródła: Skydance