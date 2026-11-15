„Wśród nocnej ciszy” z nagrodą Camerimage, TVN WBD ogłasza rekord w HBO Max

Serial HBO Original „Wśród nocnej ciszy” w reżyserii Jana Holoubka wygrał Konkurs Seriali Telewizyjnych 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE. Złotą Żabę dostał autor zdjęć Maciej Sobieraj za pierwszy odcinek. Dzień przed galą serial zadebiutował w HBO Max. TVN Warner Bros. Discovery podaje, że to najlepszy start polskiego serialu w historii platformy, ale nie ujawnia liczb.

Wyniki ogłoszono na gali zamknięcia w sobotę 14 listopada. Festiwal trwał w Toruniu od 7 do 14 listopada. Według TVN Warner Bros. Discovery nagrody odebrali Maciej Sobieraj i Jan Holoubek.

O co toczy się konkurs seriali w Toruniu

Camerimage to festiwal poświęcony sztuce operatorskiej, dlatego nagrodę dostaje przede wszystkim autor zdjęć, a reżyser jest wymieniany obok niego. W tegorocznym konkursie wszystkie tytuły oceniano na podstawie pierwszych odcinków: pilotów, otwarć nowych sezonów albo pierwszych odcinków miniseriali. Nagrodę przyznano za pierwszy odcinek „Wśród nocnej ciszy”.

W konkursie pokazano 12 tytułów. Obok serialu Holoubka znalazły się:

„Lalka” Pawła Maślony,

trzeci sezon „Euforii” HBO,

trzeci sezon „Rodu smoka”,

„Testamenty”, czyli kontynuacja „Opowieści podręcznej”,

„Przylądek strachu” Apple TV+,

„Spider-Noir” Amazon MGM Studios i Marvela,

drugi sezon „Stu lat samotności”,

„Madison”, „Obsesja”, „Władca much” i koreański „Pałac wschodni”.

Zwycięzcę wybrało jury pod przewodnictwem operatorki Natalie Kingston. W jury zasiedli też operatorzy Stephen Lighthill i Ben Richardson.

Główną nagrodę festiwalu, Złotą Żabę w Konkursie Głównym, otrzymał Łukasz Żal za zdjęcia do „Ojczyzny” Pawła Pawlikowskiego.

Rekord bez liczb

„Wśród nocnej ciszy” jest dostępne w HBO Max od piątku 13 listopada. TVN Warner Bros. Discovery ogłosiła, że serial miał najlepsze otwarcie wśród polskich seriali w historii platformy. Spółka nie podała liczby widzów ani wyświetleń. Nie wyjaśniła też, jak liczy wynik otwarcia ani który tytuł miał wcześniej najlepszy start.

W serwisie jest na razie jeden z sześciu odcinków. Kolejne pojawiają się w piątki: drugi 20 listopada, a finał 18 grudnia.

Na warszawskiej premierze 10 listopada mówił o serialu Bogumił Lipski, dyrektor działu fabularnego TVN i producent nadzorujący z ramienia HBO: „To nie jest historia na binge-watching. To jest historia do przemyśleń”. Binge-watching to oglądanie wielu odcinków naraz.

Zbrodnia połaniecka sprzed 50 lat

Serial opowiada o zbrodni połanieckiej. W noc z 24 na 25 grudnia 1976 r. w okolicach Połańca zamordowano troje mieszkańców wsi Zrębin: ciężarną młodą kobietę, jej męża i jej młodszego brata. Sprawcy przejechali ciała ofiar autobusem, by upozorować wypadek drogowy. Do zbrodni doszło na oczach mieszkańców, a we wsi zapadła potem zmowa milczenia. Motywem była zemsta.

W serialu sprawę uznaną za nieszczęśliwy wypadek kwestionują matka ofiar i młody śledczy Henryk Maczek. Grają ich Magdalena Biegańska i Jędrzej Hycnar. W obsadzie są też m.in. Łukasz Simlat jako sołtys Lech Wojda, Justyna Wasilewska, Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz i Tomasz Włosok. Twórcy postawili na bohatera zbiorowego.

Scenariusz napisał Maciej Kowalewski na podstawie reportażu Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”. Pierwszy odcinek współtworzył z Piotrem Konstantinowem. Lipski mówił, że pierwsza wersja scenariusza powstała ponad 10 lat temu. Holoubek jest reżyserem formatującym, czyli odpowiada za styl całej serii. Piąty odcinek wyreżyserował Kowalewski. Holoubek ma w dorobku m.in. „Wielką wodę” i „Heweliusza”, także oparte na prawdziwych wydarzeniach.

Na premierze w Teatrze Dramatycznym w Warszawie gośćmi byli Wiesław Łuka i Henryk Buczek, jeden z głównych oficerów śledczych w tej sprawie.

Kto stoi za produkcją

Serial wyprodukowała Lulu Production na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla HBO Max. Producentami są Olga i Bartosz Cerkascy z Lulu Production oraz Katarzyna Czarnecka z TVN WBD. Montaż przygotował Rafał Listopad, scenografię Marek Warszewski, a muzykę Jan Komar i Daniel Sałaciński.

Produkcja dostała wsparcie na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Ustawa wprowadziła system zwrotu części kosztów produkcji realizowanej w Polsce, potocznie nazywany zachętą. Wsparcie przyznał Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Źródła: Biuro Prasowe TVN Warner Bros. Discovery, ToruńCAMERIMAGE