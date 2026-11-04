„Genialna M.” od 2 grudnia w SkyShowtime. Polsat jest współproducentem

Serial „Genialna M.” z Agnieszką Dygant w roli głównej będzie miał premierę 2 grudnia 2026 r., wyłącznie w serwisie streamingowym SkyShowtime. Platforma ogłosiła datę w środę, 4 listopada, i pokazała plakat. To polska wersja francuskiej komedii kryminalnej „H.P.I.”. Serial wyreżyserowała Olga Chajdas. To pierwsza produkcja, którą SkyShowtime przygotował razem z Telewizją Polsat. Obsadę drugoplanową, z Michałem Czerneckim, Heleną Englert, Pawłem Małaszyńskim i Anitą Sokołowską, platforma przedstawiła 20 października.

Fabuła i obsada

Agnieszka Dygant gra Martę, która sprząta komisariat w Bielsku-Białej i ma IQ na poziomie 160. Kiedy porządkuje policyjną tablicę z dowodami, natrafia na trop w sprawie, w której śledczy nie potrafili ruszyć z miejsca. Odtąd pomaga policjantom w kolejnych śledztwach, a jej intelekt, dotąd mało przydatny w codziennym życiu, może okazać się mocną bronią przeciw przestępcom.

Oprócz Dygant i czwórki aktorów z drugiego planu w serialu występują: Jowita Budnik, Robert Gonera, Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Agnieszka Sienkiewicz, Jakub Wesołowski, Krzysztof Wieszczek, Alicja Wójcik i pisarz Łukasz Orbitowski.

Serial ma osiem odcinków. SkyShowtime nie podał, czy w dniu premiery udostępni cały sezon, czy będzie publikował odcinki co tydzień. Nie ogłoszono też, kiedy serial pokaże Polsat.

Twórcy i produkcja

Olga Chajdas jest znana z filmu „Imago” i serialu „Wataha”. Scenariusz napisali Błażej Dzikowski i Agata Malesińska, a zdjęcia zrobiła Anna Rzepka. Producentką kreatywną i wykonawczą jest Dorota Kośmicka, a drugim producentem wykonawczym Jan Kępiński. Serial wyprodukowało Jake Vision DGA Studio.

Rozpoczęcie zdjęć Polsat i SkyShowtime ogłosiły 27 kwietnia 2026 r. Wtedy znana była tylko odtwórczyni głównej roli. Ekipa kręciła w Warszawie i Bielsku-Białej.

Francuski format i jego wersje za granicą

Format to licencja na nakręcenie lokalnej wersji programu albo serialu na podstawie oryginału. „Genialna M.” powstała na podstawie francuskiego formatu „H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel”. Stworzyli go Nicolas Jean, Stéphane Carrié i Alice Chegaray-Breugnot, a pierwotny pomysł należał do Nicolasa Jeana. Oryginał wyprodukowały Septembre Productions i Itinéraire Productions, a licencjami zarządza Studio TF1.

Francuski serial wszedł na antenę w 2019 r. Według kwietniowego komunikatu Polsatu doczekał się pięciu sezonów i wielu zagranicznych adaptacji. Jedną z nich jest amerykański „High Potential”, znany w Polsce jako „Genialna Morgan” (w kwietniu 2026 r. dostępny w Disney+).

Pierwszy wspólny serial SkyShowtime i Polsatu

SkyShowtime to europejski serwis streamingowy, wspólne przedsięwzięcie koncernów Comcast i Paramount. W Polsce działa od lutego 2023 r. „Genialna M.” to jego ósma polska produkcja. Do polskich produkcji platformy należą m.in. „Śleboda” i jej drugi sezon „Pionek”, „Langer”, „Glina. Nowy rozdział” i „Morfeusz”. Niedawno SkyShowtime ogłosił też rozpoczęcie zdjęć do kolejnego kryminału, „Zwierzaka”.

W kwietniu Kai Finke, dyrektor ds. treści (Chief Content Officer) SkyShowtime, mówił, że „Polska pozostaje dla SkyShowtime niezwykle ważnym rynkiem”. Dodał, że platforma konsekwentnie inwestuje w Polsce w projekty realizowane z zaufanymi partnerami. Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat, nazwał SkyShowtime partnerem, z którym „patrzymy na rynek w podobny sposób”. Przyznał też, że cieszy się, bo serial powstaje w jego „ukochanym mieście Bielsko-Biała”.

Gdzie i za ile obejrzeć

Serial będzie dostępny tylko dla abonentów SkyShowtime. Według cennika z końca września 2026 r. samodzielna subskrypcja SkyShowtime kosztuje:

Plan Cena miesięczna Najważniejsze warunki Standard z reklamami 24,99 zł reklamy Standard 34,99 zł Full HD, dwa ekrany jednocześnie, do 30 pobrań Premium 49,99 zł 4K UHD i Dolby Atmos, pięć ekranów, do 100 pobrań miesięcznie, w tym do 30 filmów

Plus i Polsat Box należą do Grupy Polsat Plus, tak jak Telewizja Polsat. Według oferty z 31 marca 2026 r. ich klienci mogą dokupić sam SkyShowtime za 25 zł miesięcznie albo pakiet SkyShowtime, Amazon Prime i Apple TV za 40 zł miesięcznie.

Źródła: SkyShowtime, Telewizja Polsat