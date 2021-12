Jakie filmy i seriale na święta proponuje Netflix?

Święta z Netfliksem Jakie filmy świąteczne proponuje Netflix? Świąteczne propozycje Netflix: Seriale na święta

Został niecały miesiąc do świąt Bożego Narodzenia. Święta to z pewnością ulubiony czas niejednej osoby. Zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Polecamy zatem przygotować świąteczne filmy i seriale, które można wspólnie obejrzeć.

Netflix już teraz przygotował listę filmów i seriali świątecznych. Serwis zapowiedział, że od listopada do grudnia zaoferuje aż 28 filmów dla subskrybentów. Co warto obejrzeć podczas świąt? Jakie pozycje proponuje serwis streamingowy?

Jakie filmy świąteczne proponuje Netflix?

Serwis streamingowy Netflix już w listopadzie dodał nowe pozycje świąteczne do swojej biblioteki. Netflix oferuje trzecią część filmu z Vanessą Hudgens w roli głównej, a mianowicie „Zamiana z księżniczką 3”. Film ukazał się już 18 listopada. Dwie pozostałe części również znajdują się w serwisie.

Na początku listopada w bibliotece Netfliksa ukazał się holendersko-belgijski film „The Claus Family”. Opowiada historię Suzanne Claus, która razem z dziećmi przeprowadza się do Belgii. Jules pewnego dnia odkrywa rodzinny sekret – jego dziadek jest prawdziwym Świętym Mikołajem.

Od 5 listopada można oglądać film „Miłosna Pułapka”. Opowiada on historię dziennikarki z Los Angeles, która leci na drugi koniec kraju, aby zrobić niespodziankę poznanemu na portalu randkowym mężczyźnie. W roli głównej występuje Nina Dobrev. W grudniu pojawi się również film „A Naija Christmas”.

Netflix oferuje także program „Great British Baking Show”. To brytyjski program typu reality show, który opiera się na konkursie wypieków. W programie grupa cukierników-amatorów rywalizuje ze sobą podczas kilku konkurencji, starając się zaimponować jury swoimi umiejętnościami cukierniczymi.

Świąteczne propozycje

Netflix dodał do swojej biblioteki także komedię romantyczną „A Castle for Christmas”. Przedstawia historię amerykańskiej pisarki Sophie Brown, która podróżuje do Szkocji, aby uciec przed skandalem swojej ostatniej książki.

Od 24 listopada można oglądać film „Chłopiec zwany Gwiazdką”. Nikolas wyrusza na poszukiwanie swojego ojca, chce znaleźć legendarną wioskę elfów.

Na początku grudnia w Netfliksie pojawi się film „Wieczny Singiel”. Główny bohater, Peter, prosi swojego najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu. Jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.

Netflix oferuje także polski film „Dawid i Elfy”. Dawid po przeprowadzce do dużego miasta czuje się nieco samotny, ponieważ jego rodzice zapomnieli o znaczeniu świąt. Dawid wraz z elfem Albertem wyrusza w Tatry, gdzie mieszkają jego dziadkowie.

Netflix proponuje również takie filmy jak „Waffles + Mochi’s Holiday Feast”, „Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas„, „Grumpy Christmas”, „Z dala od świąt” oraz „A California Christmas: City Lights”.

W serwisie streamingowym nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych. 24 listopada ukazała się krótkometrażowa animacja „Rudzik Rudzia”. Przedstawia historię rudzika Rudzi, która trafia na wysypisko śmieci. Ptaszka ratuje rodzina myszy, która wychowuje ją jak własne dziecko.

Netflix: Seriale na święta

Netflix proponuje także idealne seriale na święta. Podczas okresu świątecznego można znaleźć dużo czasu, aby obejrzeć ciekawe seriale. Co proponuje serwis?

Od 17 listopada można oglądać serial „W rytmie świąt”, który opowiada historię świątecznego romansu między słynnym raperem a dziennikarką.

Serwis dodał do swojej biblioteki także program „Dmuchacze szkła”. Netflix proponuje także pierwszy sezon serialu „School of Chocolate”. Słynny producent czekolady Amaury Guichon szkoli ośmioro największych talentów w branży.

Kolejna świąteczna propozycja Netfliksa to „Elves”. Serial opowiada historię rodzeństwa, które odkrywa krwiożercze elfy.

„Jak zepsuć święta” to kolejny serial, który proponuje serwis streamingowy. Przedstawia on historię Tumi, która wraca do domu na święta i rujnuje ślubne plany swojej siostry.

źródło: www.netflix.com