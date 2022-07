Jak wydać własną książkę – poradnik krok po kroku

W ostatnich latach liczba początkujących pisarzy, którzy chcą trafić ze swoją twórczością do szerokiego grona odbiorców, stale rośnie. Nic w tym dziwnego – m.in. dzięki nowoczesnym narzędziom wydawanie książek jest o wiele łatwiejsze niż jeszcze dekadę temu. Istnieje kilka ścieżek, pozwalających na opublikowanie powieści, poradnika czy zbioru opowiadań. Krok po kroku opiszemy tą najłatwiejszą, podpowiadając Ci jak wydać własną książkę.

Krok 1: Napisz książkę

To oczywisty początek, choć wbrew pozorom – wiele osób zaczyna martwić się tym, jak wydać własną książkę, na długo przed jej ukończeniem. Warto jednak najpierw postawić ostatnią kropkę w pisanym tekście, a dopiero później zająć się formalnościami, związanymi z jego publikacją. Nigdy nie wiadomo, czy książka naprawdę będzie nadawała się do wydania, dopóki jej nie skończysz.

Krok 2: Znajdź beta readera

Beta reader to osoba, która przeczyta gotowy tekst i przekaże Ci najważniejsze informacje na jego temat – wskaże podstawowe błędy czy nieścisłości, a także zaproponuje fragmenty, które można poprawić. Taki pierwszy recenzent, spoglądający z dystansem na nową książkę, bardzo pomaga w dopracowaniu wielu elementów publikacji.

Krok 3: Popraw błędy

Na tym etapie mowa nie tylko po uchybieniach i potknięciach wskazanych przez beta readera, ale także wszelkich błędach interpunkcyjnych, stylistycznych czy ortograficznych. To krok, w którym tekst książki zostaje dopracowany w 100%. By wyłapać wszelkie wpadki, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego korektora, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na wydanie książki w modelu self-publishingowym.

Krok 4: Wybierz sposób wydania

To etap, na którym tak naprawdę znajdujesz dopiero odpowiedź na to, jak wydać własną książkę. Do wyboru masz kilka modeli – najpopularniejsze to: tradycyjny, self-publishingowy oraz subsydiowany. W pierwszym z wymienionych wydawnictwo bierze na siebie wszystkie koszty przygotowania i publikacji książki, a także kompleksowo zajmuje się całym procesem. Początkującym autorom rzadko jednak udaje się skorzystać z takiego rozwiązania. Wielu decyduje się na samodzielne wydanie, czyli self-publishing. Model ten wymaga jednak sporego zaangażowania pod względem finansowym i czasowym. Pewnego rodzaju złotym środkiem może okazać się publikowanie subsydiowane, w którym autor partycypuje w kosztach wydania książki, ale proces przygotowania, druku i dystrybucji spoczywa na wydawnictwie.

Krok 5: Dopełnij formalności

Gdy już zdecydujesz, jak wydać własną książkę, pozostaje podpisać odpowiednie umowy (często wiążące się np. z przekazaniem praw majątkowych) i rozpocząć proces publikacji tekstu. Na tym etapie wydawnictwo może konsultować z Tobą np. wygląd okładki czy szatę graficzną całej książki.

Krok 6: Promuj książkę

Ostatni krok koncentruje się na działaniach marketingowych. Nawet najlepiej wydana książka może zostać niezauważona bez odpowiedniej reklamy. Zaangażuj się w działania promocyjne w mediach społecznościowych i mediach lokalnych. Pomyśl również o organizacji spotkań autorskich. Jeśli wydajesz książkę razem z dobrym wydawnictwem, na pewno otrzymasz odpowiednie wsparcie w działaniach marketingowych.