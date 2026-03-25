KSeF i automatyzacja: Jakie oprogramowanie dla biur rachunkowych wybrać w 2026?

Prowadzenie uproszczonej księgowości dla klientów rozliczających się ryczałtem lub KPiR wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania. Jeśli masz biuro księgowe i chcesz skrupulatnie rozliczać firmy, które powierzyły Ci odpowiedzialność za rozliczenia księgowe, możesz zacząć wykorzystywać program Symfonia eBiuro dla biur rachunkowych. To program księgowy, który może realnie ułatwić, przyspieszyć i zabezpieczyć Twoją codzienną pracę.

Jak biuro księgowe może usprawnić rozliczenia uproszczonej księgowości dla klientów?

W rzeczywistości uproszczona księgowość dla biur rachunkowych może być wyzwaniem, szczególnie jeśli działalność gospodarcza klienta prężnie się rozwija lub rozliczenia mają dotyczyć sklepu internetowego.

Biuro księgowe może usprawnić rozliczenia uproszczonej księgowości, wprowadzając jasne procedury przekazywania dokumentów przez klientów. Najlepiej sprawdza się jeden prosty system: stały termin wysyłki dokumentów i jedna forma ich dostarczania, np. panel klienta lub dedykowany e-mail.

Dużym udogodnieniem może być też automatyzacja podstawowych czynności księgowych, np. pobieranie faktur z systemu KSeF, wysyłka gotowych dokumentów, automatyczne rozpoznawanie danych kontrahentów, a także kategoryzacja kosztów rozliczanych w firmie klienta.

Symfonia eBiuro dla biura rachunkowego, czyli rozwiązanie pozwalające na optymalizację pracy

To narzędzie, które usprawnia codzienną pracę biura rachunkowego obsługującego wielu klientów jednocześnie. System porządkuje obieg dokumentów, automatyzuje część czynności księgowych i umożliwia bieżącą współpracę z przedsiębiorcą.

Dlaczego warto wykorzystywać Symfonię eBiuro w biurze rachunkowym przy prowadzeniu uproszczonej księgowości? Głównie ze względu na:

automatyczne pobieranie i odczytywanie danych z faktur, co ogranicza ręczne wprowadzanie dokumentów;

stały dostęp klienta do panelu, w którym może przesyłać dokumenty i sprawdzać rozliczenia;

uporządkowany obieg dokumentów między klientem a biurem rachunkowym;

łatwe prowadzenie KPiR, ewidencji przychodów czy rozliczeń ryczałtu w jednym systemie.

Możesz też dbać o bezpieczeństwo rozliczeń księgowych, bo wszystkie dokumenty rozliczeniowe są przechowywane w bezpiecznej przestrzeni cyfrowej w chmurze. Nie ma więc ryzyka kradzieży poufnych danych przedsiębiorstwa, dla którego biuro prowadzi rozliczenia uproszczonej księgowości.

Program automatyzuje wiele zadań, które wcześniej wymagały ręcznej pracy.

Program automatyzuje wiele zadań, które wcześniej wymagały ręcznej pracy. System pobiera dane m.in. z GUS, VIES, NBP i KAS, a dokumenty można wczytywać automatycznie dzięki technologii OCR.

Deklaracje do ZUS i urzędu skarbowego można wysyłać bezpośrednio z poziomu systemu, a to skraca czas obsługi klientów. Praca w chmurze ogranicza także koszty – dokumenty są przechowywane w jednym miejscu, a biuro może stopniowo przechodzić na obieg elektroniczny zamiast papierowego.