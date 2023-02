Pozyskiwanie partnerów biznesowych na wydarzenie – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Żaden duży event, skierowany do szerokiego grona odbiorców, nie obędzie się bez wsparcia partnerów biznesowych oraz patronów medialnych. Dzięki nim pozyskasz nie tylko środki finansowe na organizację imprezy, ale także dotrzesz do większej grupy potencjalnych uczestników. Podpowiadamy, od czego zacząć pozyskiwanie partnerów biznesowych i jak robić to skutecznie.

Promocja to podstawa

Pierwszym krokiem podczas organizacji każdego eventu jest określenie celu, który ma on realizować. Ułatwi Ci to zaplanowanie technicznych aspektów (lokalizacja, liczba uczestników, rodzaj podwykonawców, scenariusz i oprawa artystyczna), opracowanie strategii promocyjnej, a także pozyskiwanie partnerów biznesowych.

Cele mogą być oczywiście różne – od zwiększania świadomości społecznej dotyczącej konkretnej idei (np. zdrowe odżywanie, ekologia), przez promocję produktów, usług, po zbiórkę charytatywną. Zanim przystąpisz do pozyskiwania partnerów biznesowych eventu, musisz wiedzieć, jaka będzie jego forma i przebieg. Następnie zadbaj o jego promocję:

Stwórz stronę internetową lub fanpage wydarzenia;

Pochwal się wcześniejszymi sukcesami w organizowaniu eventów;

Wybierz patronów medialnych i przygotuj dla nich ofertę;

Zaplanuj spójną i przejrzystą komunikację;

Regularnie przypominaj uczestnikom o wydarzeniu (np. za pomocą newslettera).

Wydarzenie, które jest promowane i o którym się mówi, łatwiej przyciągnie partnerów i sponsorów gotowych je wesprzeć.

Więcej z pozyskiwania partnerów biznesowych, znajdziesz na: https://emtg.pl/przygotowanie-i-sprzedaz-oferty-eventowej/

Co masz do zaoferowania partnerowi?

Prawdopodobnie słyszałeś o języku korzyści. Posługując się nim, wczuwasz się w potrzeby swojego klienta i definiujesz jego cele. Język korzyści ułatwia także pozyskiwanie partnerów biznesowych. Zanim umówisz się na spotkanie, zastanów się więc, w jaki sposób Twój event wpisuje się w strategię promocyjną czy biznesową potencjalnego sponsora. Partner musi widzieć korzyści, które popłyną w wyniku jego udziału w imprezie. A Twoim zadaniem jest je zidentyfikować, nazwać i przedstawić. Taką korzyścią nie muszą być wcale bezpośrednie zyski finansowe. Udział w wydarzeniu może się wiązać z prestiżem, budowaniem marki czy dotarciem do konkretnej grupy docelowej.

Jak stworzyć ofertę ułatwiającą pozyskiwanie partnerów biznesowych?

Oferta, która zainteresuje potencjalnych sponsorów, powinna zawierać:

Spójny i przejrzysty opis wydarzenia;

Szczegółowe dane dotyczące grupy docelowej – powinna ona zainteresować Twojego partnera biznesowego;

Informacje o wcześniejszych sukcesach i eventach, które zorganizowałeś, a także o tym, jakie korzyści przyniosły innym partnerom;

Zaznaczenie idei eventu, która powinna wpisywać się w misję partnera;

Pakiety uczestnictwa, które w razie potrzeby można modyfikować.

Pozyskiwanie partnerów biznesowych wiąże się z dużą aktywnością, inicjatywą i zaangażowaniem. Nie możesz ograniczać się do wysyłania maili z ofertą i cierpliwego czekania na odpowiedź. Dzwoń, umawiaj się na spotkania z osobami decyzyjnymi i przekonuj do tego, że udział w Twoim evencie przyniesie im korzyści.