Skuteczne metody kontroli jakości – klucz do rozwoju firm i zadowolenia klientów

Six Sigma

Jest to metoda, która kładzie nacisk na redukcję zmienności i eliminację przyczyn błędów w procesach. Six Sigma bazuje na modelu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) i zakłada ścisłe mierzenie procesów, analizę danych oraz ciągłe doskonalenie. Wielu globalnych liderów rynku wykorzystuje tę metodę, aby osiągnąć możliwie najwyższą jakość swoich produktów.