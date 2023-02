Dlaczego warto pozyskiwać opinie o produktach, dbając o ich autentyczność?

Na skuteczną sprzedaż poszczególnych produktów lub usług wpływa wiele ważnych czynników, ale opinie wcześniejszych klientów należą do elementów, które często decydują o zakupie lub o rezygnacji z oferty. Dzieje się tak ze względu na ich autentyczność oraz wskazanie cech, które z punktu widzenia klienta są najcenniejsze lub, wręcz przeciwnie, które wpływają na mniejszy komfort użytkowania. Z tego powodu w ostatnich latach powstaje coraz więcej niezależnych serwisów gromadzących oceny towarów i usług, a przy każdym oferowanym produkcie w renomowanych sklepach pojawia się zakładka z komentarzami klientów.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że do wystawienia oceny zwykle większą motywacją okazują się negatywne doświadczenia niż pozytywne, co sprawia, że o te pozytywne niekiedy trzeba odrobinę zawalczyć.

Co sprawia, że tak często sugerujemy się opiniami innych osób?

Jako ludzie żyjący w społeczeństwie zwykle od dzieciństwa jesteśmy przyzwyczajeni do ocen i do zastanawiania się, co pomyślą o nas inni. Nawet jeśli sami nie przejmujemy się opiniami pozostałych osób i skupiamy się na swoim życiu, to z dużym prawdopodobieństwem przynajmniej raz usłyszeliśmy zdanie ograniczające nasze zachowanie lub wygląd ze względu na narażenie się na negatywną ocenę sąsiada czy nauczyciela. Dlatego również na co dzień wiele osób szuka potwierdzenia jakości danego produktu czy usługi w opiniach klientów, którzy wcześniej zdecydowali się na zakup.

Oprócz tego, że niezależne opinie o produktach wzbudzają większe zaufanie, mogą również dodatkowo zachęcać do zakupu poprzez wskazanie cech, na które producent nie zwrócił wcześniej uwagi lub poprzez podkreślenie, że dany produkt odmienił pewien aspekt życia klienta. To sprawia, że nawet mając do wyboru dwa bardzo podobne do siebie produkty, większym zainteresowaniem będzie wyróżniał się ten, który zdobędzie więcej pozytywnych ocen.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy wysokiej jakości towar obroni się sam, a usuwanie negatywnych komentarzy czy tworzenie nieprawdziwych opinii nie należy do skutecznych praktyk i może całkiem zniszczyć wizerunek marki. Istnieje jednak kilka łatwych sposobów na zachęcenie klientów do wystawienia pozytywnego komentarza i do zbudowania tym samym bazy autentycznych, wartościowych opinii.

W jaki sposób pozyskać więcej pozytywnych opinii o produktach?

Chcąc zachęcić klientów do pozostawienia pozytywnego komentarza, warto zwrócić się do nich w bezpośredni sposób, na przykład poprzez wiadomość mailową lub dołączenie do przesyłki drobnego upominku z wizytówką strony i prośbą o opinie o produktach. Dzięki temu klienci zwrócą większą uwagę na jakość świadczonych przez nas usług i będą bardziej zmotywowani do wejścia na stronę oraz napisania komentarza. Jednocześnie jest to sposób, który nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych, co sprawia, że inwestycja w pozyskanie dodatkowych ocen staje się opłacalna i nie nadwyręża budżetu firmy. Aby poznać wszystkie powody, dla których powinniśmy zadbać o pozyskiwanie opinii o produktach i dowiedzieć się, jakie metody okazują się najbardziej skuteczne, warto odwiedzić stronę komerso.pl skupioną wokół sektora e-commerce.