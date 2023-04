Internet mobilny – używaj, gdzie chcesz.

W naszych czasach bez łączności z internetem praktycznie nie da się funkcjonować. Jest on niezbędny do nauki i wykonywania rosnącej liczby zawodów. Do Sieci przenosi się też coraz więcej usług publicznych czy bankowych. Za jej pośrednictwem komunikujemy się z rodziną i znajomymi, organizujemy sobie czas wolny, poszukujemy towarów i usług. Dlatego najlepiej jest używać internetu tam, gdzie chcemy i potrzebujemy.

Na szczęście, obecnie nie trzeba mieć już stacjonarnego łącza telefonicznego, aby móc korzystać z internetu. Rozwija się bowiem w najlepsze internet mobilny. Rośnie jego zasięg, prędkość oraz stabilność połączenia. Co najważniejsze, możemy korzystać z niego wszędzie tam, gdzie akurat przebywamy. Najlepiej, by był to internet mobilny bez limitu. W dobie rosnącej inflacji warto poszukać internetu mobilnego oferującego wysoką jakość połączeń, a zarazem w cenie, która nie zrujnuje nam portfela. Spójrzmy na ofertę marki OTVARTA.

Internet mobilny od OTVARTA – dlaczego warto?

Przy wyborze internetu mobilnego kluczową role powinna odgrywać nie tylko wysokość kwoty abonamentu, ale też jakość połączenia. Nie po to przecież chcemy zabierać urządzenie mobilne ze sobą, by nie dało się sprawnie z niego korzystać: pobierać potrzebne nam dane, oglądać filmy, słuchać muzyki, czytać, rozmawiać ze znajomymi… Poszukaj więc sieci, która spełni Twoje wymagania!

Sieć komórkowa OTVARTA oferuje sowim abonentom internet mobilny LTE, a od maja 2020 w jej ofercie znalazł się również nowy standard dostępu do sieci w technologii 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Dzięki temu najnowocześniejszemu standardowi możesz korzystać z szybkiego Internetu z prędkością do 600 Mb/s.

Szumnie zapowiadana już od dłuższego czasu technologia 5G bije na głowę najszybszą dotychczas sieć internetu mobilnego LTE/4G, która umożliwiała komfortowe korzystanie na telefonie – oraz, rzecz jasna, komputerze – ze wszystkich aplikacji multimedialnych wykorzystujących streaming danych w wysokiej jakości. Można więc było oglądać filmy i seriale, słuchać muzyki czy grać w gry. To bardzo dużo, ale dzięki sieci 5G wejdziesz w zupełnie nową rzeczywistość w kwestii dostępnych opcji technologicznych. Uzyskasz dostęp do rzeczywistości wirtualnej, będziesz mógł swobodnie korzystać z takich usług jak Inteligentny Dom (Smart House), planowane jest też komunikowanie z samochodami. Decydując się więc na ofertę sieci OTVARTA, wybierasz nie tylko najlepszy wariant w zakresie dostępu do 5G, lecz również zapewniasz sobie perspektywę na znaczne ułatwienie swojego życia poprzez wykorzystanie atutów tej technologii. Internet mobilny 5G zbliży Cię do całkowicie nowego stylu życia, opartego o przesył danych pomiędzy przedmiotami codziennego użytku bez ingerencji człowieka.

Zasięg internetu mobilnego 5G sieci OTVARTA stale rośnie. Transfer danych jest bardzo szybki i stabilny. Co ważne, ceny są nader atrakcyjne. Dostęp do tej jakże szybkiej i dającej ogromne możliwości technologii internetowej może uzyskać już od 19,99 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę jakość usługi, jest to naprawdę tani abonament. Dokładny cennik i więcej szczegółów znajdziesz pod adresem: https://otvarta.pl/.

Sieć OTVARTA – co jeszcze oferuje?

Oczywiście oferta sieci komórkowej OTVARTA nie kończy się na internecie mobilnym w technologii 5G, LTE/4G oraz internecie domowym. Szukasz taniego telefonu na abonament? Sieć OTVARTA jest w sam raz dla Ciebie!

Firma oferuje najtańszy abonament komórkowy na rynku. Jest również dostępny najtańszy abonament bez telefonu. Każdy użytkownik, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu i zainteresowań bez trudu znajdzie najkorzystniejszą ofertę, dostosowaną do swoich potrzeb oraz oczekiwań. Możliwe jest przeniesienie numeru, szybkie i łatwe. W ofercie jest też karta eSIM.

Wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach, bez limitu rozmów i wiadomości SMS do wszystkich sieci.

OTVARTA jest do tego polską firmą, współpracującą z siecią Plus.