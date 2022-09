Maskowanie śledzenia połączeń – zalety

Nowoczesny biznes wymaga dopasowanych rozwiązań, które są efektywne, pozwalają na lepszą kontrolę wydatków, ale też maksymalizują efekty. Jednym z aspektów prowadzenia działalności, niezależnie od wielkości firmy, jest dziś skuteczna komunikacja z klientem. Warto mieć na uwadze, że odbiorcy są dziś zarzucani połączeniami i próbami wyłudzenia danych, w tym numeru telefonu.

Na czym polega maskowanie numeru telefonu?

Maskowanie numer telefonu jest zabezpieczeniem przed próbami wyłudzenia danych osobowych klientów firmy. Dziś większość operacji, jak i bieżącej komunikacji wykonujemy za pośrednictwem smartfonu. Nie chodzi tylko o biznes, ale także o rozrywkę. Portale internetowe i serwisy zapamiętują nasze dane, tworzą na tej podstawie bazy danych, które następnie mogą wpaść w niepowołane ręce. To nie tylko dodatkowy atut przedsiębiorcy, który stara się pozyskać nowych kontrahentów, ale także większa wygoda dla samego klienta, który ma pewność, że jego dane są bezpieczne. Jeśli mamy świadomość, że ktoś może wykorzystać nasz numer telefonu, wówczas niechętnie komunikujemy się w ten sposób. Co prawda, wiele spraw można rozwiązać za pomocą komunikatora, ale są branże, w których kontakt telefoniczny na linii dostawca – odbiorca jest szczególnie ważny, np. spedycja czy usługi kurierskie? Jeśli chodzi o sam proces maskowania numeru telefonu, można go porównać do chwilowego numeru telefonu, który wykorzystujemy do jednorazowego połączenia.

Zalety korzystania z maskowania numeru

Korzystając z maskowania, nie udostępniamy niepowołanym osobom numerów telefonów naszych klientów. Przed czym chroni taki zabieg? Nasi pracownicy i podwykonawcy nie mają możliwości gromadzenia kontaktów do kontrahentów. Klienci nie mogą otrzymać od nich niestosownych połączeń ani też sprzedawać bazy danych czy próbować samodzielnie sprzedawać im usługi, z ominięciem pracodawcy. Dodatkowo właściciel firmy zyskuje narzędzie do monitorowania wszystkich połączeń służbowych, które są nagrywane, więc ma wiedzę na temat jakości obsługi klienta w firmie. To również możliwość szybkiej weryfikacji w przypadku pomyłek czy nieporozumień z klientem. Nie tracimy klientów, jesteśmy w stanie monitorować sytuację na bieżąco, a dodatkowo kontrolujemy jakość obsługi.

Jak skutecznie komunikować się z klientem?

Warto sprawdzić, jak duże oszczędności generuje jeden dostawca usług telekomunikacyjnych zamiast kilku. Właściciele firm wiedzą też, jak ważne jest bezpieczeństwo informacji w sieci, zwłaszcza wspomnianych numerów telefonów w kontekście ochrony danych osobowych i RODO. Gwarancją bezpieczeństwa są też dane przechowywane w chmurze, co uwalnia firmę od konieczności posiadania własnej serwerowni.

Optymalizacja i najnowsze rozwiązania pozwalają ograniczać koszty, które niesie ze sobą przeniesienie komunikacji na firmy zewnętrzne. Rozwiązania typu maskowanie numeru telefonu, voicebot czy interfejs do wysyłania wiadomości marketingowych są w stanie usprawnić pracę i wyeliminować konieczność zatrudnienia zewnętrznych pracowników.