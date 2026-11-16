Twitch od 2027 r. pozwoli wgrywać krótkie filmy spoza platformy

Amerykańska platforma do transmisji na żywo Twitch, należąca do Amazona, chce, żeby widzowie odkrywali streamerów dzięki krótkim filmom. Na początku 2027 r. twórcy będą mogli wgrywać na Twitcha krótkie materiały wideo przygotowane poza platformą, a nie tylko fragmenty wycięte z transmisji. Zapowiedź padła podczas ceremonii otwarcia TwitchCon, zjazdu streamerów w San Diego, który rozpoczął się 13 listopada. Nowości platformy przedstawiał w wystąpieniu otwierającym prezes Twitcha Dan Clancy. Według przedstawicieli platformy krótkie wideo ma kierować widzów na transmisje na żywo, z których twórcy mają większość dochodów. Jak zapewniają, nie chodzi o budowę konkurenta TikToka.

„Nie próbujemy stać się TwitchTokiem” – powiedział Mike Minton, dyrektor ds. produktu (chief product officer) Twitcha. Dodał, że platforma „przegapiła okazję”, by klipy oglądano na samym Twitchu. Krótkie materiały twórców z Twitcha od lat zdobywają miliony wyświetleń na TikToku, w serwisie X, w YouTube Shorts i na Instagramie.

Co się zmieni na Twitchu

Nowe przesyłanie filmów rozwija Clips, czyli funkcję, która od ponad dziesięciu lat pozwala twórcom i widzom wycinać fragmenty transmisji i udostępniać je na platformie. Od początku 2027 r. twórcy będą mogli dodawać jako klipy także materiały przygotowane poza platformą. Pozostałe zapowiedzi związane z krótkim wideo:

Dłuższe klipy. Twitch pracuje nad wydłużeniem maksymalnej długości klipu z 60 sekund do 5 minut. Streamerzy będą też mogli łączyć kilka krótkich klipów w jeden.

Twitch pracuje nad wydłużeniem maksymalnej długości klipu z 60 sekund do 5 minut. Streamerzy będą też mogli łączyć kilka krótkich klipów w jeden. Oś czasu w nagraniach transmisji. Po otwarciu VOD-u, czyli zapisu zakończonej transmisji, streamer zobaczy momenty największej aktywności widzów. Chodzi np. o gwałtowny wzrost liczby wiadomości na czacie albo o Hype Train, który uruchamia się, gdy w trakcie transmisji gwałtownie rośnie wsparcie finansowe od widzów. Ma to przyspieszyć wybór fragmentów do wycięcia.

Po otwarciu VOD-u, czyli zapisu zakończonej transmisji, streamer zobaczy momenty największej aktywności widzów. Chodzi np. o gwałtowny wzrost liczby wiadomości na czacie albo o Hype Train, który uruchamia się, gdy w trakcie transmisji gwałtownie rośnie wsparcie finansowe od widzów. Ma to przyspieszyć wybór fragmentów do wycięcia. Category Recap. Na stronach kategorii, np. poszczególnych gier, pojawi się nowa sekcja z klipami i podsumowaniami transmisji (Stream Recaps), czyli zestawieniami klipów z ostatniego streamu. Twórcy z danej kategorii dostaną kolejne miejsce, w którym mogą ich znaleźć nowi widzowie.

Na stronach kategorii, np. poszczególnych gier, pojawi się nowa sekcja z klipami i podsumowaniami transmisji (Stream Recaps), czyli zestawieniami klipów z ostatniego streamu. Twórcy z danej kategorii dostaną kolejne miejsce, w którym mogą ich znaleźć nowi widzowie. Zaufani autorzy klipów. Streamer wskaże osoby ze swojej społeczności, których klipy będą automatycznie trafiać do podsumowań jego transmisji. Ostateczną decyzję o tym, co się w nich znajdzie, nadal podejmie sam.

Minton zapowiedział też, że z czasem feedy, czyli strumienie proponowanych treści, będą bardziej spersonalizowane. Od nawyków użytkownika będzie zależało, czy zobaczy więcej krótkich filmów, czy więcej transmisji na żywo. Twitch nie podał terminów udostępnienia pięciominutowych klipów ani pozostałych narzędzi. Nie poinformował też, czy nowości trafią jednocześnie na wszystkie rynki, w tym do Polski.

Dlaczego Twitch stawia na klipy

Twitch od lat ma problem z tym, by widzowie odkrywali nowych twórców bezpośrednio na platformie. W maju 2026 r. streamer Austin „Gremloe” MacNamara i Mustafa Aijaz, wiceprezes SoaR Gaming, opisywali Twitcha jako serwis, w którym oglądalność skupia się wokół największych kanałów. Według Aijaza streamer zwykle zyskuje widzów dzięki impulsowi z zewnątrz, np. wygranemu turniejowi, wiralowemu momentowi albo współpracy z popularnym twórcą. Bez tego jego rozwój najczęściej się zatrzymuje.

Minton tłumaczył, że transmisja na żywo nie sprzyja odkrywaniu nowych kanałów. Widz, który do niej dołączy, może nie rozumieć, co się dzieje, albo trafić na moment, w którym nic się nie dzieje. Według niego krótki film pokazuje za to najlepszy fragment i pozwala od razu zdecydować, czy warto obserwować kanał. Szef produktu Twitcha zapewnia, że skupia się na twórcach średnich i mniejszych, a nie na samej czołówce.

Twitch przedstawił też dane, które mają uzasadniać ten kierunek. Według firmy od stycznia 2026 r. liczba wyświetleń w feedzie klipów się podwoiła, a liczba nowych obserwacji kanałów z tego feedu wzrosła o ponad jedną trzecią. Jesienią platforma wprowadziła podsumowania transmisji (Stream Recaps). To zestawienia klipów z ostatniej transmisji, do których automatycznie trafiają klipy streamera i jego montażystów. Streamer może je dodawać, edytować i usuwać. Podsumowania pojawiają się na górze feedu w aplikacji mobilnej i na stronie kanału. Twitch podaje, że w ciągu dwóch tygodni od ponownego uruchomienia tej funkcji podsumowanie opublikowano na ponad 400 tys. kanałów.

Twitch promuje klipy także poza swoją platformą. Pod koniec października 2026 r. uruchomił program Recaps Spotlight. Partnerzy dystrybucyjni platformy mogą w jego ramach wybierać klipy z podsumowań i publikować je na swoich kontach w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie i YouTube. Każdy taki klip ma wskazywać streamera i kierować na jego kanał na Twitchu. Udział jest bezpłatny i dobrowolny. Na razie program objął tylko Partnerów, czyli twórców z najwyższego poziomu programu monetyzacji Twitcha. Firma dopuszcza, że w przyszłości otworzy go dla Afiliantów, czyli twórców z niższego poziomu, który też pozwala zarabiać na kanale.

Więcej miejsca na reklamy, na razie bez zarobku dla twórców

Klipy wgrywane przez twórców to także nowa powierzchnia reklamowa. „Wygląda na to, że chcą zdobyć więcej powierzchni jako argument w rozmowach z reklamodawcami” – ocenił Justin Miclat, dyrektor ds. wzrostu (chief growth officer) firmy Click Media, która zarządza karierami twórców i współpracą z markami. Minton mówi, że reklamodawców interesuje przede wszystkim większa widownia. Jego zdaniem klipy mogą też wspierać akcje, które marki ustalają bezpośrednio z twórcami.

Twórcy na razie nie zarobią bezpośrednio na krótkich filmach. Minton potwierdził, że reklamy już pojawiają się między klipami, ale Twitch nie dzieli się z twórcami przychodem z tych formatów. Według niego pieniądze na Twitchu wciąż pochodzą głównie z transmisji na żywo, a ok. 70 proc. zarobków twórcy dostają bezpośrednio od fanów, a nie z reklam. Minton uważa, że z czasem platforma znajdzie sposoby na reklamy przy klipach, które nie pogorszą wrażeń widzów, a zwiększą zarobki twórców.

Reakcje branży i pozycja Twitcha w Polsce

Część rynku przyjęła zapowiedź dobrze. Eric Bogard, prezes agencji UnderCurrent Talent, nazwał ją rozsądnym ruchem. Zwrócił uwagę, że widzowie, którzy nie mogą oglądać ulubionego streamera na żywo, szukają dziś jego materiałów na TikToku albo YouTube. Tim McArdle, współzałożyciel i dyrektor ds. treści w studiu kreatywnym Wildcatter, przyznał, że Twitch jest spóźniony, ale nowe funkcje mogą zasadniczo zmienić platformę. Zwrócił też uwagę, że według danych przenoszenie widzów między platformami prawie się nie udaje. Jego zdaniem klipy na Twitchu raczej nie dorównają oglądalnością TikTokowi, ale mają inną funkcję.

Streamerzy Vio i Frogan są bardziej sceptyczni. „Ludzie nie wchodzą na Twitcha, żeby szukać klipów czy filmów. Idą z tym na YouTube albo TikToka” – powiedział Vio. Frogan uważa, że platforma powinna porzucić pomysł oglądania klipów bezpośrednio na Twitchu. Dan „Onepeg” Marshall, którego kanał obserwuje ponad 72 tys. osób, uznał zmianę za dobry ruch dla charakteru Twitcha. Za najciekawszą nowość uznał Category Recap. Zastrzegł jednak, że będzie ona przydatna, jeśli nie będzie pokazywać wyłącznie klipów największych twórców w danej kategorii.

Nowe narzędzia mają ułatwić wyszukiwanie najciekawszych momentów transmisji i robienie z nich klipów. Vio i Marshall zastanawiali się, czy funkcje będą działać na bazie sztucznej inteligencji. Vio ocenił dotychczasowe narzędzia AI Twitcha bardzo krytycznie.

W Polsce Twitch to platforma niszowa, ale jego użytkownicy spędzają na niej dużo czasu. Według raportu „Social Media 2026” firmy Gemius, opartego na danych z badania Mediapanel za 2025 r., z Twitcha korzystało średnio 1,85 mln realnych użytkowników miesięcznie. Dla porównania TikTok miał 15,34 mln, a YouTube 25,1 mln użytkowników. Średni dzienny czas korzystania z Twitcha wyniósł jednak 51 minut i 36 sekund, więcej niż w przypadku Facebooka (ok. 50 minut). Według raportu mężczyźni i osoby z najmłodszych grup wiekowych są wśród użytkowników Twitcha wyraźnie nadreprezentowani.

Źródła: Twitch, Gemius