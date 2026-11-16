UOKiK stawia Maspeksowi zarzuty za reklamy napojów Kubuś Waterrr

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny postawił Grupie Maspex zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Chodzi o to, jak firma promuje i przedstawia napoje Kubuś Waterrr i Kubuś Waterrr Active+. Urząd uważa, że nazwa, wygląd butelek i reklamy kierowane do dzieci i rodziców mogą sugerować wodę z niewielkim dodatkiem soku. Tymczasem sok jabłkowy stanowi 30 proc. napoju Kubuś Waterrr i 25 proc. napoju Kubuś Waterrr Active+. UOKiK poinformował o zarzutach 16 listopada. Zarzuty nie są jeszcze decyzją. Jeżeli urząd uzna, że do naruszenia doszło, firmie grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

Trzy zastrzeżenia: woda, owoce i cukier

Pierwsze zastrzeżenie dotyczy skojarzenia z wodą. Według UOKiK wywołuje je już sama nazwa Waterrr, a wzmacniają niebieskie barwy, wodne motywy i przezroczysty napój pokazywany w reklamach. Urząd zauważa, że według etykiety napój jest klarowany i filtrowany, więc jego wygląd „nie wydaje się przypadkowy”.

Drugie zastrzeżenie dotyczy rysunków owoców na butelkach i w reklamach. Zdaniem urzędu klient może na ich podstawie uznać, że napój malinowy czy truskawkowy składa się głównie z soku z malin lub truskawek. W rzeczywistości tych soków jest 0,1 proc., a owocową bazę napojów stanowi sok jabłkowy.

Trzecie zastrzeżenie dotyczy hasła „ZERO dodanego CUKRU”. Słowa „zero” i „cukru” są wyróżnione, a „dodanego” zapisano znacznie mniejszą czcionką. W ocenie urzędu łatwo przeoczyć to słowo i dojść do wniosku, że w napoju nie ma żadnego cukru. Tymczasem cukry pochodzą z soków owocowych.

Spoty z dziećmi i influencerami

Według UOKiK reklamom towarzyszą hasła „Waterrr – Nawodnienie!”, „Waterrr – Gaś pragnienie!” i „Waterrr Active+ na trening”. Kampanie prowadzone są w telewizji, internecie i mediach społecznościowych. W spotach dzieci bawią się i uprawiają sport, a w promocji biorą udział także influencerzy. Według urzędu kampanie są adresowane głównie do dzieci i ich rodziców. Zdaniem prezesa UOKiK hasła w połączeniu z nazwą i sposobem prezentacji mogą sprawiać wrażenie, że te napoje można pić tak samo jak wodę, choćby z bidonu w czasie jazdy na rowerze czy na placu zabaw.

UOKiK przypomina, że ze względu na zawartość soków napoje te nie są odpowiednikiem wody. Powołuje się na wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2015 r. WHO zaleca, by tzw. cukry wolne dostarczały mniej niż 10 proc. całkowitej energii z diety. Do cukrów wolnych należą zarówno cukry dodane, jak i cukry naturalnie obecne w sokach owocowych.

Urząd podkreśla, że skład podany na etykiecie nie wystarcza. Rzetelny musi być także sam przekaz reklamowy.

– Reklama nie może sprawiać, że konsument widzi wodę tam, gdzie w rzeczywistości jest napój z sokiem. […] Nawet prawdziwe informacje mogą tworzyć mylne wrażenie, jeśli są przedstawiane w określony sposób – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK nie wskazał w komunikacie, których kampanii ani jakiego okresu dotyczą zarzuty.

Postawienie zarzutów jest etapem postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W takim postępowaniu przedsiębiorca może przedstawić swoje stanowisko. Może też zaproponować zobowiązania, czyli zmiany w praktyce, którymi chce rozwiązać sprawę bez kary. Postępowanie kończy się decyzją prezesa UOKiK, od której firma może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Woda w przekazie marki

To nie pierwszy raz, gdy reklamę Kubusia Waterrr zakwestionowano za skojarzenia z wodą. W listopadzie 2009 r. informowano, że skargę na reklamę Kubusia Waterr (wtedy z dwoma „r”) rozpatrzył zespół orzekający Rady Reklamy. To branżowa organizacja, która ocenia reklamy pod kątem Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący zarzucił, że w spocie telewizyjnym pada „mamy naszą wodę”, choć według etykiety produkt jest napojem. Uznał też, że jest to szczególnie niepokojące przy produkcie dla dzieci.

Przedstawiciele Maspeksu odpowiadali, że Waterr to nazwa fantazyjna. Ich zdaniem nawiązuje ona do jednego ze składników, czyli górskiej wody źródlanej, a owoce na etykiecie i w reklamie jasno wskazują, że to woda smakowa. Argumentowali też, że skład jest podany na opakowaniu. Według zespołu orzekającego reklama mogłaby być emitowana, gdyby z piosenki usunięto słowa „mamy naszą wodę”.

Później Maspex sam określał Waterrr jako wodę smakową. W kampanii „Waterrr – Nawadnia” przedstawiał produkt jako „orzeźwiającą wodę smakową” bez dodatku cukru i z sokiem owocowym. Kampania miała przypominać o regularnym piciu płynów, zwłaszcza przez dzieci. Według komunikatu miała być prowadzona w telewizji, serwisach VOD (wideo na żądanie) i na YouTube, a szczegóły miały się pojawić w mediach społecznościowych oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej (OOH) i cyfrowych. Spot przygotowała agencja Brainbox, a wyprodukował go Dom Produkcyjny Grupy Maspex. Za media odpowiadał dom mediowy Starcom, czyli firma, która planuje kampanie i kupuje dla reklamodawców czas i powierzchnię reklamową.

Źródła: UOKiK, Grupa Maspex, Portal Spożywczy