Jak zmienia się dieta psa seniora? Rola suchej karmy w wspieraniu zdrowia

Starsze psy wymagają innego podejścia do żywienia niż młodsze zwierzęta. Ich organizm funkcjonuje wolniej, zmienia się poziom aktywności, a niektóre składniki pokarmowe są przyswajane w inny sposób. Dobrze dobrana dieta potrafi wspierać zdrowie i samopoczucie czworonoga w wieku dojrzałym, dlatego tak ważny jest świadomy wybór karmy.

Dieta psa seniora

Z wiekiem metabolizm psa spowalnia, a zapotrzebowanie na energię ulega zmniejszeniu. Właśnie wtedy należy zadbać o posiłki, które nie będą prowadziły do nadwagi, a jednocześnie dostarczą wszystkich niezbędnych składników. Bardzo istotne jest więc białko o wysokiej przyswajalności, ponieważ pozwala utrzymać masę mięśniową, która w starszym wieku naturalnie się obniża.

Tłuszcze w odpowiedniej ilości są źródłem energii, ale także wspierają funkcjonowanie układu nerwowego i poprawiają wygląd sierści. Warto, aby w diecie seniora znalazły się kwasy omega‑3 oraz dodatki wspierające stawy. W tym okresie życia układ ruchu staje się bardziej wrażliwy, a odpowiednie składniki wspomagają jego elastyczność i ograniczają dyskomfort.

Zmieniona dieta oznacza też większą troskę o układ pokarmowy. Starszy pies lepiej funkcjonuje na mniejszych, ale regularnych porcjach. Ważna jest też stała podaż wody i odpowiednia zawartość błonnika w karmie, która dba o rytm pracy jelit i zapobiega zaparciom.

Czy sucha karma dla seniora to dobre rozwiązanie

Sucha karma dla psa seniora jest wygodnym rozwiązaniem, ponieważ ułatwia dopasowanie porcji do zmieniających się potrzeb energetycznych. Wysokiej jakości produkty dla seniorów uwzględniają w recepturze składniki wspierające serce, nerki i układ ruchu.

Coraz więcej opiekunów wybiera karmy, które nie zawierają zbóż. Starszy organizm lepiej radzi sobie z formułami opartymi jedynie na mięsie i warzywach. Taka receptura jest łatwiej przyswajalna i nie obciąża wrażliwego przewodu pokarmowego.

Carnilove – bezzbożowe karmy dla psów

Jeśli zależy Ci na zdrowiu i dobrym samopoczuciu pupila, sięgaj po karmy, które powstają z myślą o dobrostanie zwierząt na każdym etapie życia. Dobrą propozycją jest karma bezzbożowa dla psa Carnilove , stworzona na bazie wysokiej jakości mięsa, uzupełniona o zioła i naturalne ekstrakty. Takie połączenie wspiera delikatny przewód pokarmowy i dostarcza psu wszystkich niezbędnych składników, bez obciążających wypełniaczy.

Odpowiednio dobrana sucha karma dla psa seniora pozwala utrzymać dobrą formę przez długie lata. Dba o witalność, wspiera układ odpornościowy i zapewnia komfort trawienia, który jest tak istotny w starszym wieku. Dzięki temu codzienne posiłki stają się realnym wsparciem zdrowia i dobrego samopoczucia.