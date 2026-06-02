Planujesz aktywny weekend w Krakowie? Sprawdź, gdzie zostawić samochód w pobliżu Wawelu— 2 czerwca, 2026
Weekend w Krakowie sprzyja spacerom po Starym Mieście i odwiedzinom Wzgórza Wawelskiego. Wybór miejsca parkingowego wpływa na komfort poruszania się po centrum i plan zwiedzania. Dobrze zaplanowany postój pozwala skupić się na atrakcjach miasta.
Gdzie zostawić samochód przy Wawelu w Krakowie?
Najwygodniejszym wyborem jest całodobowy, zadaszony parking monitorowany Wawel.
Obiekt przygotowano z myślą o ruchu turystycznym w ścisłym centrum miasta i dysponuje 600 miejscami postojowymi, w tym 11 dla osób z ograniczoną mobilnością. Całość objęta jest systemem monitoringu, co wspiera kontrolę bezpieczeństwa pojazdów przez całą dobę.
Jakie udogodnienia znajdziesz na parkingu przy Wawelu?
Parking przy Wawelu przygotowano z myślą o kierowcach odwiedzających centrum Krakowa. Przestrzeń postojowa jest zadaszona, działa przez całą dobę i uwzględnia rozwiązania dla różnych potrzeb użytkowników.
Dostępnych jest również 20 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca online, co ułatwia planowanie przyjazdu do Krakowa.
Ile kosztuje parking w centrum Krakowa?
Stawki zależą od formy płatności oraz czasu postoju:
- 11 zł za godzinę postoju w standardowej opcji,
- 8,80 zł za godzinę przy rozliczeniu przez aplikację Pcard App,
- 440 zł miesięczny abonament dzienny dla osób regularnie parkujących,
- 380 zł bilet tygodniowy z możliwością wielokrotnych wjazdów i wyjazdów
Zróżnicowany cennik pozwala dopasować wybór do krótkiej wizyty turystycznej lub dłuższego pobytu w mieście. Ponadto możesz skorzystać z rezerwacji online, która porządkuje organizację przyjazdu i skraca czas poszukiwania miejsca w centrum.
Wówczas zapłacisz:
- 44 zł za 5 godzin,
- 95 zł za 24 godziny.
Dodaj komentarz