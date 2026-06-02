Planujesz aktywny weekend w Krakowie? Sprawdź, gdzie zostawić samochód w pobliżu Wawelu

Weekend w Krakowie sprzyja spacerom po Starym Mieście i odwiedzinom Wzgórza Wawelskiego. Wybór miejsca parkingowego wpływa na komfort poruszania się po centrum i plan zwiedzania. Dobrze zaplanowany postój pozwala skupić się na atrakcjach miasta.

Gdzie zostawić samochód przy Wawelu w Krakowie?

Najwygodniejszym wyborem jest całodobowy, zadaszony parking monitorowany Wawel .

Obiekt przygotowano z myślą o ruchu turystycznym w ścisłym centrum miasta i dysponuje 600 miejscami postojowymi, w tym 11 dla osób z ograniczoną mobilnością. Całość objęta jest systemem monitoringu, co wspiera kontrolę bezpieczeństwa pojazdów przez całą dobę.

Jakie udogodnienia znajdziesz na parkingu przy Wawelu?

Parking przy Wawelu przygotowano z myślą o kierowcach odwiedzających centrum Krakowa. Przestrzeń postojowa jest zadaszona, działa przez całą dobę i uwzględnia rozwiązania dla różnych potrzeb użytkowników.

Dostępnych jest również 20 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca online, co ułatwia planowanie przyjazdu do Krakowa.

Ile kosztuje parking w centrum Krakowa?

Stawki zależą od formy płatności oraz czasu postoju:

11 zł za godzinę postoju w standardowej opcji,

8,80 zł za godzinę przy rozliczeniu przez aplikację Pcard App,

440 zł miesięczny abonament dzienny dla osób regularnie parkujących,

380 zł bilet tygodniowy z możliwością wielokrotnych wjazdów i wyjazdów

Zróżnicowany cennik pozwala dopasować wybór do krótkiej wizyty turystycznej lub dłuższego pobytu w mieście. Ponadto możesz skorzystać z rezerwacji online, która porządkuje organizację przyjazdu i skraca czas poszukiwania miejsca w centrum.

Wówczas zapłacisz: