Ręczne vs. maszynowe niszczenie papierowych dokumentów – zalety i ograniczenia

Każda firma, instytucja, czy organizacja zdaje sobie sprawę z tego, że niszczenie papierowych dokumentów, które zawierają informacje tajne lub poufne jest konieczne. Maszynowa utylizacja papierów jest najlepszym rozwiązaniem! Zwłaszcza w przypadku dużych partii. Z tego artykułu poznasz zalety tej propozycji. Zapraszamy do lektury!

Z jakich powodów warto skorzystać z usługi niszczenia papierowych dokumentów przez profesjonalną firmę?

Wszystkie materiały, które zawierają dane osobowe muszą zostać zutylizowane. Na to wskazują procedury, nakazy i zalecenia zapisane w RODO. W firmach, instytucjach, czy organizacjach wytwarzana jest duża ilość dokumentów. Nadchodzi taki moment, w którym należy wszystkie te papiery zniszczyć. Z taką dużą ilością materiałów zwykła niszczarka biurowa nie poradzi sobie. Dlatego też w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej firmy, która oferuje usługę utylizacji dokumentów. Taką właśnie jest Destroy&Recycling. Gwarantuje ona najwyższy standard obsługi! Warto skorzystać z naszej propozycji m.in. dlatego, że zapewniamy własną i bezpieczną infrastrukturę niszczącą.

Niszczenie dokumentów w systemie bezpiecznych pojemników. Zalety

Niszczenie dokumentów we Wrocławiu w systemie bezpiecznych pojemników to propozycja dla wymagających Klientów. Decydując się na współpracę z Destroy & Recycling zyskujesz 100% gwarancję, że dokumenty nie wydostaną się poza siedzibę firmy. Ponadto również zachowane zostaną standardy bezpieczeństwa ISO 21964. Musisz pamiętać, że ręczna metoda nie dość, że jest pracochłonna, to jeszcze nie zapewnia bezpieczeństwa danych. Dlatego też niszczenie dokumentów w sposób, w jaki proponuje nasza firma jest najlepszy!

Mobilna instalacja niszcząca. Zalety

Destroy & Recycling proponuje również profesjonalne niszczenie dokumentów w siedzibie Twojej firmy. Tak samo, jak w przypadku poprzedniej usługi zapewnione masz to, że wszystkie działania będą przeprowadzone w 100% zgodnie z RODO. Jeśli jesteś zainteresowany naszą propozycją, skontaktuj się z naszym doradcą. Gdy zamówisz naszą usługę, podstawimy instalację niszczącą pod siedzibę Twojej firmy. W profesjonalny sposób zniszczymy dokumenty! Do tego również wystawimy fakturę i certyfikat potwierdzający zniszczenie materiałów. Współpraca z nami to same korzyści! Rozwiązania dostosowujemy pod indywidualne potrzeby Klienta. Nasz zespół to wykwalifikowani pracownicy. Są oni zmotywowani i kompetentni. Dlatego też możesz nam zaufać!