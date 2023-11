Współczesne dzieła sztuki i wystawy w Pałacu Pakoszów: połączenie historii z nowoczesnością

Od bielarni lnu po luksusowy hotel – Pałac Pakoszów to niezwykłe połączenie historii i nowoczesności, które sprawia, że goście czują się wyjątkowo już na progu naszego hotelu pałacu.

Nasz luksusowy hotel w górach mieści się w zabytkowym pałacu o barokowym rodowodzie, który został połączony z nowoczesną architekturą. To nie tylko ekskluzywne połączenie klasycznych wnętrz i współczesnego designu, ale także światowej klasy sztuki. Ta śmiała konfrontacja stylów jest niezwykła i trudno znaleźć jej odpowiednik w innych pałacach Dolnego Śląska. Tutaj sztuka jest nie tylko dekoracją, ale wręcz definiuje charakter naszego ekskluzywnego hotelu.

Sala Barokowa w Pałacu Pakoszów

Sala Barokowa to jedno z najpiękniejszych miejsc w Pałacu Pakoszów. Ta sala, podobnie jak cały obiekt, przeszła gruntowną renowację pod nadzorem architekta Christophera Jana Schmidt’a, który przekształcił ją w gotową do przyjęcia gości przestrzeń. Malowidła iluzjonistyczne i alegoryczne w Sali Barokowej zostały odnowione przez drezdeńskiego artystę, Christopha Wetzela, znanego także z renowacji barokowej kopuły Frauenkirche w Dreźnie. Oryginalne malowidło, które nie przetrwało do naszych czasów, jest dziełem barokowego malarza Johanna Franza Hoffmanna.

Współczesne dzieła sztuki w Pałacu Pakoszów

Sztuka kontynuuje swój żywy byt w Pałacu Pakoszów dzięki wystawie współczesnych artystów, którzy nadają pałacowym przestrzeniom jeszcze większą wyjątkowość. Odnajdziesz tu dzieła polskich artystów takich jak: Stanisław Wysocki, Agnieszka Jackiewicz czy Jacek Opała. Wielu z nich znanych jest i cenionych w Europie i świecie.

Pałac Pakoszów to nie tylko miejsce, gdzie można podziwiać sztukę, ale także możliwość zakupu dzieł, które można zabrać ze sobą i cieszyć się nimi na co dzień.

Wystawa fotografii Kazimierza Pichlaka

Dla miłośników fotografii, prezentujemy wystawę zdjęć autorstwa Kazimierza Pichlaka, znanego doktora nauk medycznych, podróżnika, fotografa i poetę. Jego prace ukazują życie mieszkańców egzotycznych miejsc na całym świecie, poruszając serca widzów. Jego wystawy odbywają się regularnie, a jego twórczość rozciąga się także na dziedzinę poezji. Kazimierz Pichlak to artysta, który łączy naukę, podróże i sztukę w niezwykły sposób.

Dzieła sztuki na talerzach

W hotelu pałacu, gdzie sztuka jest wszechobecna, nie może zabraknąć wyjątkowego artyzmu również w kuchni i pałacowej restauracji. W naszej galerii smaków odkryjesz na nowo polską kuchnię w interpretacji prawdziwych kulinarnych artystów. Zaczynając od kuchni regionalnej, a kończąc na nowoczesnej, śródziemnomorskiej Haute Cuisine. Wyrafinowane menu przy akompaniamencie najwyższej jakości win z najznakomitszych prowincji stanie się wyjątkową ucztą, która zachwyci nie tylko podniebienie. Nasze kulinarne arcydzieła serwowane są w różnorodnych sceneriach w Pałacu Pakoszów, obejmując klasyczną restaurację z urokliwym kominkiem, nowoczesną salę z widokiem na malowniczy staw oraz zewnętrzne tarasy z przepięknym widokiem na okalające góry.

Pałac Pakoszów to miejsce, gdzie historia i nowoczesność spotykają się, tworząc unikalną atmosferę. To nie tylko luksusowy hotel, ale także przestrzeń pełna inspiracji i sztuki, która zapada w pamięć i serce każdego gościa. Odkryj to magiczne miejsce i doświadcz wyjątkowej harmonii pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

