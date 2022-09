Pracujesz online? Te narzędzia mogą ci się przydać!

Praca zdalna stale zyskuje na popularności. Od kiedy w marcu 2020 wielu z nas zostało zmuszonych do wykonywania swojego zawodu z domu, odkryliśmy liczne zalety tego rozwiązania. W efekcie mnóstwo firm, które nigdy nie rozważały opuszczenia biur, obecnie przyjmuje w pełni zdalny tryb funkcjonowania. Jeśli ty również pracujesz online, trafiłeś we właściwe miejsce. Omawiamy tu kilka niezwykle przydatnych narzędzi, które ułatwią twoje codzienne funkcjonowanie.

Google Workspace

Rozwiązanie to zapewnia wygodną przestrzeń do pracy nad projektami dla wielu osób jednocześnie, gdyż działa w chmurze. Pakiet Google Workspace nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Aby z niego korzystać, musisz mieć kompatybilne urządzenie elektroniczne oraz dostęp do Internetu. Ten pakiet usług znacznie poszerza możliwości darmowych aplikacji od Google. Workspace słynie ponadto z niezawodności. Pamiętaj jednak, że w przypadku wszelkich awarii Twojego sprzętu pomocą służy profesjonalny helpdesk IT.

Useme

Narzędzie to jest popularne wśród freelancerów. Zasłynęło głównie z funkcji przeprowadzania rozliczeń bez konieczności posiadania firmy. Useme posiada genialne zabezpieczenia, dzięki czemu ryzyko oszustwa przez którąkolwiek ze stron zostało ograniczone do absolutnego minimum.

Narzędzie to może jednak okazać się pomocne także dla osób zatrudnionych na etacie. Pracownicy niejednokrotnie odmawiają sobie uczestnictwa w pobocznych projektach, ponieważ nie wiedzą, jak je rozliczyć. Jeśli stoisz przed podobnym dylematem, właśnie dowiedziałeś się, jak możesz sobie z nim poradzić! Poza tym Useme to także świetna platforma do poszukiwania klientów i podwykonawców.

SimplySign

Podpisywanie dokumentów w pracy online sprawia ci problemy? Wcale nie musi! Istnieją narzędzia, które umożliwiają składanie prawomocnych podpisów na dokumentach w trybie online. Dzięki nim nie musisz marnować czasu na wizyty na poczcie oraz wykonywanie skanów. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną, a waga takiego podpisu jest taka sama jak podpisu tradycyjnego.

Evernote

Chcesz wprowadzić porządek do swoich notatek? Świetny pomysł! Drobne zapiski lubią ginąć, a przecież nie sporządzamy ich po to, aby bezpowrotnie je tracić. Możliwość późniejszego rewidowania i porządkowania notatek może znacznie podnieść efektywność pracy, nauki oraz researchu. Jeśli taka perspektywa wydaje ci się kusząca, skorzystaj z Evernote. Aplikacja ta jest dostępna zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery. Zaprojektowano ją w niezwykle praktyczny sposób, przez co zresztą urosła do miana jednego z najpopularniejszych rozwiązań w swojej kategorii.

Toggl

Gdy pracujesz w domu i wokół nie ma nikogo, kto swoją obecnością mógłby zmotywować cię do wykonywania kolejnych obowiązków, mogą pojawić się problemy. Aby uniknąć prokrastynacji, wypróbuj aplikację Toggl, która pomoże ci w zarządzaniu własnymi zadaniami. Pozwala ona na sprawne żonglowanie obowiązkami i maksymalnie efektywne wykorzystywanie czasu. Toggl jest płatne, lecz na rynku nie brakuje podobnych rozwiązań, które nie kosztują nic.