Jak Nucity Production zmienia oblicze relacji z eventów w mediach społecznościowych?

Relacje z imprez i filmy z eventów mogą stanowić atrakcyjną formę reklamy, którą możesz wykorzystać do promocji swojej marki, produktów i usług. O ich skuteczności decyduje przede wszystkim to, jak przygotowany i zmontowany zostanie materiał oraz to, gdzie zostanie opublikowany. Przygotowując film z eventów na potrzeby mediów społecznościowych należy zadbać o jego atrakcyjność dla potencjalnych odbiorców, a co za tym idzie zgodność z aktualnymi trendami. Najlepsze efekty w tym zakresie przynosi współpraca z doświadczonym producentem.

Nucity Production posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu relacji z imprez i eventów. Nasze filmy charakteryzuje profesjonalne przygotowanie, na które składa się oryginalna koncepcja relacji, szerokie możliwości realizacji oraz bardzo dobra znajomość oczekiwań potencjalnych odbiorców materiału. Obsługujemy również eventy online, które możemy bezpośrednio relacjonować w mediach społecznościowych.

Relacje z eventów: Co możemy dla Ciebie przygotować?

Relacje z eventów są tak różne jak różne są eventy, dlatego każda z nich jest zupełnie inna i niepowtarzalna. Zależnie od specyfiki Twojego wydarzenia, możemy przygotować relację, która będzie pełną lub skróconą relacją z danego wydarzenia. Skrócone relacje z wydarzeń doskonale wpisują się w charakterystykę mediów społecznościowych i oczekiwania ich użytkowników. Publikowany content ma być atrakcyjny w odbiorze (odpowiednie kadry, udźwiękowienie, efekty specjalne), a zarazem szybki do przyswojenia (ten warunek jest szczególnie ważny w przypadku, w którym relacje z imprez chcemy wykorzystać do celów marketingowych).

Tworząc film z eventów do publikacji w mediach społecznościowych realizujemy bardzo konkretną koncepcję. W ten sposób możemy zapanować nad długością relacji i jednocześnie w sposób świadomy wybrać kadry, które pokażemy widzom. Co ważne, nie ograniczamy się wyłącznie do montażu materiału nakręconego podczas wydarzenia. Nasze relacje wzbogacamy multimediami i elementami graficznymi, które podnoszą ich atrakcyjność i podkreślają najważniejsze informacje.

Film z eventów: Możliwości realizacji

Wideomarketing to nasza super moc. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem sprzętowym i doświadczoną ekipą realizacyjną, co daje nam możliwość przygotowania relacji z imprezy:

z dowolnego miejsca w kraju (i nie tylko),

z wykorzystaniem wielu kamer,

z systemem powtórek i slowmotion,

wzbogaconej o grafiki, animacje i multimedia,

uzupełnionej o komentarze ze studia eksperckiego,

wzbogaconej wywiadami z uczestnikami,

wzbogaconej połączeniami video z rozmówcami z dowolnego miejsca na świecie.

w różnych wersjach językowych i z tłumaczeniem migowym.

To wszystko przekłada się na praktycznie nieograniczone możliwości przygotowywania filmów z eventów i imprez, które wyróżniają się ze względu na swój content i sposób jego prezentacji. Ponadto w naszym studio realizujemy również eventy online i relacje z tych wydarzeń. W ramach eventów online mamy możliwość realizacji płatności PPV, przeprowadzania sond i głosowań oraz prowadzenia chatu live.