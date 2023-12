Jak się reklamować? Poradnik, jak prowadzić skuteczny marketing, dopasowany do budżetu i marki

Przedsiębiorcy i osoby prowadzące swoje biznesy zadają sobie pytanie, jak się reklamować i które narzędzia marketingu mogą być skuteczne dla firmy. Nie jest to takie proste, dlatego warto się dokształcić oraz zlecić reklamę firmy specjalistom. Podpowiadamy, dlaczego dopasowanie strategii do produktu i odbiorcy jest takie ważne oraz jak skutecznie reklamować firmę offline.

Jak się reklamować, czyli dostępne sposoby na promocję swojej firmy

Promocja to obok produktu, ceny i kanałów dystrybucji podstawowe narzędzie prowadzenia marketingu w firmie. Marketing opiera się na analizach, badaniach rynku, przedstawieniu produktu zaspokajającego potrzeby konsumentów, ustaleniu ceny równowagi oraz wyborze efektywnych kanałów pośrednictwa. Tak wyznaczony proces to jednak za mało, aby nabywcy kupili gotowy wyrób lub usługę. Niezbędna jest właściwa komunikacja podkreślająca korzyści z wybrania tego, a nie innego produktu. W tym pomaga promocja i reklama.

Fundamentalnym celem reklamy jest przekazywanie klientom informacji. Skuteczna promocja musi być ponadto perswazyjna. Na rynku są setki produktów o podobnych cechach. To, które z nich wybiorą użytkownicy, zależy w dużej mierze od nastawienia do danej marki i skojarzeń z nią. Jeśli klient o produkcie usłyszał tylko kilkukrotnie, w ostatecznym rozrachunku może wybrać ofertę konkurencji, która promowała się cierpliwie i konkretnie. Rolą reklamy nie jest zatem wyłącznie podawanie wiadomości, ale także przekonywanie, przypominanie i budowanie widoczności.

Istotną rolę w prowadzeniu efektywnej komunikacji marketingowej firm pełnią narzędzia promocyjne. Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe dzieli je na:

reklamę,

sprzedaż osobistą,

propagandę gospodarczą,

promocję sprzedaży.

Przyjrzyjmy się bliżej pierwszej z tych form promocji, a więc o reklamie. Rozumiemy przez nią każdą płatną formę bezosobowej prezentacji idei, dóbr i usług. Jak i gdzie można się reklamować? W uproszczeniu możemy podzielić narzędzia reklamy na tradycyjne i internetowe. Zarówno w przestrzeni online, jak i offline do dyspozycji jest wiele różnych instrumentów. Reklamy poza internetem mogą mieć formę:

przekazu radiowego, telewizyjnego i prasowego,

spotkań branżowych,

reklam outdoorowych (np. Paczkomat oklejony przekazem reklamowym).

Z kolei obecność w wirtualnym świecie można zaznaczyć na przykład poprzez:

prowadzenie witryny internetowej,

obecność w mediach społecznościowych,

tworzenia bloga firmowego,

system reklamowy Google,

wizytówkę Google Moja Firma,

rozpowszechnianie treści video,

tworzenie e-booków tematycznych,

e-mail marketing, czyli wysyłka newsletterów,

publikowanie merytorycznych treści na portalach branżowych.

Jak znaleźć skuteczną formę reklamy?

Zastanawiasz się, w jakie działania zainwestować, by klienci dowiedzieli się o Twojej marce, produktach czy wartościach? Punktem wyjścia dla Twoich rozważań powinno być uzmysłowienie sobie, że reklama reklamie nierówna. By dojść do miejsca, w którym chcesz się znaleźć, musisz prawidłowo zdefiniować cele podejmowanych działań. Czy intencją przekazu jest zwiększenie sprzedaży, budowanie marki czy może pozyskanie nowych klientów? Ważnym czynnikiem jest także obserwacja trendów rynkowych i działań konkurencji. Opracowanie kampanii, która jest wtórna i powiela metody reklamy produktów substytucyjnych, może nie przynieść oczekiwanych skutków. Już na tym etapie warto także zastanowić się nad skalą promocji i badaniem efektów.

Wykorzystanie narzędzi internetowych daje możliwość zbadania realnego wpływu każdej zainwestowanej złotówki na osiągane efekty. Do tego celu mogą posłużyć takie wskaźniki jak na przykład:

CPM (cost per mile),

CPC (cost per click),

ROI (return on investment),

CTR (click through rate),

CPA (cost per action).

Z drugiej strony ograniczenie się wyłącznie do marketingu online może nie być najlepszym pomysłem. Dziś większość podmiotów korzysta z hybrydowej formy promocji swojej oferty. Oprócz reklamy w social mediach czy popularnych serwisach wideo olbrzymia część budżetu niejednokrotnie jest przeznaczana na tradycyjne promowanie w mediach czy w prasie.

Możliwa jest też trzecia droga. Przedsiębiorcy, których działalność skupia się na rynku lokalnym, powinni w pierwszej kolejności zainteresować się tradycyjną reklamą (ulotkami, plakatami, banerami – np. na ekranach maszyn Paczkomat). Doskonała znajomość branży i grupy docelowej powinna być także wykorzystywana podczas promowania swoich usług lub produktów podczas lokalnych wydarzeń i imprez. W tym wypadku wejście na rynek marketingu online może nie przynieść żadnych pozytywnych efektów.

Dopasowanie – dlaczego nie warto przepalać budżetu na działania marketingowe?

Czy wiesz, że przeciętnie aż od 30% do 65% budżetu marketingowego jest marnowane na wdrażanie nieefektywnych strategii? Tak wynika z badania „Wpływ strategii marketingowej na rozwój biznesu” przeprowadzonego przez BUZZcenter. Głównym powodem tak złych wyników jest brak sprecyzowanej strategii marketingowej, co prowadzi do nieefektywnego alokowania środków. Działania podejmowane ad hoc, brak monitorowania efektów oraz postępowanie dobrane nieadekwatnie do danej grupy docelowej to najkrótsza droga do przepalenia budżetu na działania marketingowe.

Niestety konsekwencje błędnych decyzji mogą być dla przedsiębiorstwa dramatyczne. Najbardziej oczywistym następstwem nieefektywnego wydatkowania środków są problemy finansowe. Nieumiejętne alokowanie dużych kwot może prowadzić do utraty płynności, zadłużenia, a nawet upadku firmy. Źle zaprojektowane reklamy mogą także osłabić biznes i pozycję marki na rynku. Brak spójności wizerunku to z kolei najkrótsza droga do utraty lojalności ze strony klientów. Wreszcie przepalenie budżetu marketingowego to także negatywny sygnał wysyłany w stronę innych interesariuszy: dostawców, podwykonawców, dystrybutorów, pośredników. Gdy takie firmy nabiorą wątpliwości co do stabilności firmy i zdolności do jej przetrwania na rynku, będzie bardzo trudno odbudować zaufanie i dobre relacje.

Nie ma wątpliwości, że efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na reklamę to jedna z cech wiarygodnego przedsiębiorstwa. Aby uniknąć problemów, należy:

przywiązywać dużą wagę do planowania strategii marketingowej,

kontrolować stronę kosztową, w tym poprzez monitoring zwrotu z inwestycji (ROI),

dobierać takie kanały reklamy, które najlepiej odpowiadają grupie docelowej,

być elastycznym na zmiany rynkowe.

Jakie formy reklamy offline warto włączyć do działań marketingowych swojej firmy?

Marketing internetowy to atrakcyjne rozwiązanie, które możesz przynieść Ci wiele radości. Niestety mimo drzemiącego w nim potencjału, bardzo często zainwestowane środki są przepalane. Sprawne poruszanie się w sieci wymaga doświadczenia, otwartości oraz znajomości aktualnych trendów. Podglądanie działań konkurencji to za mało, aby wyróżnić się z tłumu. Właśnie dlatego warto wiedzieć, gdzie można się reklamować offline. Tradycyjne reklamy to nadal skuteczne narzędzie – szczególnie gdy zamierzasz dotrzeć do społeczności lokalnej, chcesz udostępnić swój towar do testowania lub zależy Ci na jak najszerszej promocji.

Do dyspozycji masz wiele kanałów. Najpopularniejsze to:

reklama zewnętrzna: banery, bilbordy czy ogłoszenia na przystankach autobusowych,

sampling produktów,

reklama prasowa,

reklama telewizyjna,

reklama radiowa,

spotkania networkingowe,

targi branżowe,

sponsoring lokalnych wydarzeń,

ulotki, broszury, wizytówki.

Jak reklamować się z InPost?

Gdzie się ogłaszać offline? Jednym z nietypowych, a bardzo skutecznych miejsc są maszyny Paczkomat InPost. Postęp technologiczny i zmiany w nawykach zakupowych Polaków sprawiły, że aktualnie aż 92% internautów korzysta z tej formy dostawy. Zgodnie z danymi spółki w 2022 roku dostarczyła ona ponad 500 milionów paczek do 20 000 punktów rozsianych po całej Polsce! Aż 59% mieszkańców naszego kraju może w ciągu zaledwie 7 minut znaleźć się przy najbliższym urządzeniu Paczkomat.

Do dyspozycji klientów biznesowych udostępniono szereg różnorodnych typów promocji:

oklejanie urządzeń Paczkomat przekazem reklamowym,

reklama na ekranach urządzeń Paczkomat, z których dziennie korzysta ok. 1 500 000 odbiorów,

sampling produktów w skrytkach, których w Polsce jest ok. 3 000 000,

banery reklamowe online w obrębie strony inpost.pl generującej miliony odwiedzin,

powiadomienia push z bazą ponad 1 200 000 kontaktów,

newsletter z bazą ponad 5 000 000 unikalnych użytkowników.

Z uwagi na duże możliwości personalizacji, olbrzymi zasięg oraz wysoką skuteczność z usług InPost skorzystały takie marki jak: Warner TV, HBO GO, Nestle, Klarna, Avon. Przy takich zasobach odpowiednio zaprojektowana reklama staje się potężnym narzędziem marketingowym. Brzmi dobrze? Odwiedź inpost.pl/reklama, aby dowiedzieć się więcej, sprawdzić cennik i przejść do formularza kontaktowego.