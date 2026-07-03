Reklama sklepu marki na Allegro – kiedy CPM na stronie głównej ma sens, a kiedy przepala budżet?

Nowy format reklamowy na Allegro kusi prostą obietnicą: logo marki w widocznym miejscu i dotarcie do kupujących, którzy już oglądają podobne produkty. Problem w tym, że Reklama sklepu marki działa w modelu CPM, więc sprzedawca płaci za wyświetlenia, nie za kliknięcia ani sprzedaż. Dla części marek będzie to sensowny test widoczności. Dla innych – kosztowna ekspozycja bez wpływu na wynik konta.

Co zmieniła Reklama sklepu marki w Allegro Ads

Allegro uruchomiło Reklamę sklepu marki 21 maja 2026 roku. Format pojawia się na stronie głównej Allegro w sekcji Polecane marki i prowadzi kupującego do miejsc, w których prezentowane są produkty danej marki: oficjalnego sklepu lub Strefy Marek. Reklamę ustawia się w Panelu Allegro Ads w sekcji reklamy graficznej.

Jeżeli ktoś ocenia taki format wyłącznie przez ROAS z ostatniego kliknięcia, szybko uzna go za słaby. Jeżeli potraktuje go jako osobny test rozpoznawalności i wejść do sklepu marki, może zobaczyć dane, których zwykła kampania produktowa nie pokazuje.

CPM vs CPC – inny cel, inne ryzyko

CPM nie jest „droższym CPC”. To osobny model kupowania uwagi. Przy CPC płacisz wtedy, gdy użytkownik wykona minimalną akcję: kliknie reklamę. Przy CPM płacisz za ekspozycję, więc część budżetu zawsze trafi do osób, które zobaczą logo i nic więcej nie zrobią.

Dobry podział jest prosty: budżet performance zostaje przy kampaniach produktowych, a Reklama sklepu marki dostaje osobną pulę testową. Jeśli po dwóch lub czterech tygodniach widać wzrost wejść do sklepu, zainteresowania produktami i sprzedaży wspomaganej, można zwiększać skalę. Jeżeli zmieniają się tylko wyświetlenia, trzeba ciąć.

Dla jakich sklepów ten format ma sens

Reklama sklepu marki najlepiej pasuje do marek, które mają więcej do pokazania niż pojedynczą aukcję. Sprzedawca z pięcioma produktami i słabą rozpoznawalnością kategorii raczej nie wykorzysta potencjału strony głównej. Sprzedawca z szerokim katalogiem, spójną identyfikacją i ofertami w kilku kategoriach może zyskać dodatkowy punkt kontaktu z kupującym.

marka własna, która ma oficjalny sklep na Allegro i chce zwiększać wejścia do całego katalogu;

producent lub dystrybutor, który konkuruje ceną, rozpoznawalnością i zaufaniem do marki;

sklep z sezonową kampanią, na przykład przed Black Weeks, komuniami, wakacjami lub powrotem do szkoły;

kategoria, w której kupujący porównuje kilka produktów tej samej marki przed decyzją;

marka z dobrymi opiniami, dopracowaną Strefą Marek i ofertami gotowymi do przejęcia ruchu.

Słabszy scenariusz to konto, w którym brakuje podstaw: tytuły są niedopracowane, miniatury nie odróżniają się od konkurencji, sklep marki nie ma logicznej struktury, a ceny odbiegają od rynku. Reklama pokaże wtedy problem większej liczbie osób, ale go nie rozwiąże.

Jak ustawić budżet testowy, żeby nie przepalić kampanii

Najgorszy test CPM zaczyna się od zdania: „wrzućmy trochę budżetu i zobaczymy”. Przy reklamie sklepu marki trzeba przed startem ustalić, co dokładnie ma się zmienić. Inaczej po miesiącu zostają tylko wyświetlenia, których nie da się przełożyć na decyzję.

osobny budżet, niezabierany kampaniom ofert sponsorowanych; czas trwania, zwykle minimum 14 dni, a lepiej 30 dni przy mniejszym ruchu; grupę porównawczą, czyli okres lub kategorie bez kampanii CPM; metryki decyzyjne, czyli CPM, wyświetlenia, wejścia do sklepu, CTR, sprzedaż produktów marki i zmiany w kampaniach produktowych.

W tym miejscu zaczyna się realna optymalizacja Allegro Ads: nie chodzi o samo uruchomienie nowego formatu, tylko o sprawdzenie, czy zwiększa efektywność całego konta. Czasem dobry wynik oznacza podniesienie budżetu CPM. Czasem – wyłączenie reklamy sklepu marki i przesunięcie pieniędzy z powrotem do ofert sponsorowanych.

Jak mierzyć efekt poza ROAS z ostatniego kliknięcia

ROAS jest wygodny, ale przy kampaniach wizerunkowych bywa zbyt wąski. Reklama sklepu marki może wpływać na decyzję kupującego wcześniej niż ostatnie kliknięcie. Użytkownik zobaczy markę na stronie głównej, wróci przez wyszukiwarkę Allegro, kliknie ofertę sponsorowaną i dopiero wtedy kupi. Panel może przypisać sprzedaż kampanii produktowej, mimo że ekspozycja marki pomogła w decyzji.

zmianę wejść do oficjalnego sklepu lub Strefy Marek;

CTR reklamy sklepu marki w relacji do kosztu CPM;

sprzedaż produktów marki w okresie kampanii i po kampanii;

udział nowych kupujących, jeśli konto ma dane pozwalające to ocenić;

wpływ na kampanie produktowe: czy rośnie CTR, spada CPC albo poprawia się sprzedaż tych samych ofert.

Nie każda zmiana będzie czysta statystycznie. Allegro to środowisko z promocjami, sezonowością, zmianami cen i ruchem konkurencji. Dlatego lepiej planować małe, powtarzalne testy niż jedną dużą kampanię, po której trudno oddzielić efekt reklamy od efektu sezonu.

Kiedy lepiej zostać przy ofertach sponsorowanych

Reklama sklepu marki nie powinna być pierwszą kampanią na koncie. Jeśli sprzedawca nie ma uporządkowanej struktury ofert sponsorowanych, nie zna rentowności kategorii i nie potrafi wskazać produktów, które najlepiej przejmują ruch, CPM będzie dodatkiem do chaosu.

budżet reklamowy jest mały i każda złotówka musi pracować sprzedażowo;

konto nie ma jeszcze danych o marży, ROAS i konwersji per kategoria;

sklep marki lub Strefa Marek są puste albo niedopracowane;

większość sprzedaży zależy od kilku aukcji, a nie od szerokiego katalogu;

cena i opinie nie są konkurencyjne.

W takim przypadku kampania brandowa może wyglądać profesjonalnie, ale nie naprawi lejka. Kupujący kliknie, zobaczy słabszą ofertę i wróci do listy wyników.

Najczęstsze błędy przy kampanii CPM na Allegro

Ocena wyłącznie po ROAS. Kampania w modelu CPM może wspierać sprzedaż pośrednio, więc trzeba patrzeć także na wejścia do sklepu, CTR i sprzedaż produktów marki. Zabranie budżetu z kampanii produktowych. Jeśli oferty sponsorowane już dowożą sprzedaż, test brandowy powinien mieć oddzielną pulę. Start bez poprawionego sklepu marki. Reklama prowadzi do środowiska marki. Jeżeli to środowisko jest słabe, większy ruch tylko szybciej ujawni problem. Brak segmentacji kategorii. Marka może mieć jedną kategorię gotową do ekspozycji i trzy, które jeszcze nie domykają sprzedaży. Wrzucanie wszystkiego do jednego testu zaciemnia wynik. Zbyt krótki test. Kilka dni danych to zwykle za mało, zwłaszcza przy mniejszych budżetach i sezonowych wahaniach popytu.

FAQ

Czy Reklama sklepu marki zastąpi oferty sponsorowane?

Nie. To format z innym celem. Oferty sponsorowane pracują bliżej decyzji zakupowej, a Reklama sklepu marki ma zwiększać widoczność marki i kierować uwagę na cały sklep lub Strefę Marek.

Czy kampania CPM ma sens dla małego sprzedawcy?

Może mieć sens, ale dopiero wtedy, gdy konto ma uporządkowane podstawy: dobre aukcje, sklep marki, stabilną sprzedaż i dane z kampanii produktowych. Przy małym budżecie zwykle lepiej najpierw dopracować CPC.

Ile powinien trwać pierwszy test?

Najbezpieczniej zaplanować 14-30 dni. Krótszy test może pokazać kierunek, ale rzadko daje wystarczająco danych do decyzji o stałym budżecie.

Co jest ważniejsze: CPM czy CTR?

Oba wskaźniki są potrzebne, ale żaden samodzielnie nie wystarcza. Niski CPM bez kliknięć oznacza tanią, ale bierną ekspozycję. Wysoki CTR przy słabej sprzedaży oznacza problem po stronie ofert lub sklepu marki.

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