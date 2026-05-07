BaseLinker czy SellIntegro – co wybrać do obsługi zamówień w e-commerce?

Jeśli prowadzisz sklep internetowy i sprzedajesz na kilku kanałach jednocześnie – własnym sklepie, Allegro, Amazonie, eBay – w pewnym momencie nieuchronnie docierasz do ściany. Zamówienia spływają z różnych miejsc, stany magazynowe trzeba aktualizować ręcznie w każdym kanale, faktury wystawiać osobno, a śledzenie wysyłek staje się pełnoetatową pracą. To moment, gdy zaczynasz szukać systemu OMS – Order Management System – który ogarnie całość w jednym miejscu.

Dwa systemy, które najczęściej pojawiają się w tym kontekście na polskim rynku, to BaseLinker i SellIntegro. Oba rozwiązują podobny problem, ale w zupełnie inny sposób i dla zupełnie innych typów firm. Wybór między nimi to nie kwestia gustu – to decyzja, która będzie miała realny wpływ na codzienną pracę całego zespołu przez kolejne lata. W tym artykule porównujemy oba systemy rzetelnie, bez faworyzowania, żebyś mógł podjąć świadomą decyzję.

Czym jest system OMS i dlaczego jest potrzebny?

Zanim przejdziemy do porównania, warto ustalić, o czym właściwie mówimy. OMS (Order Management System) to oprogramowanie, którego zadaniem jest centralizacja obsługi zamówień ze wszystkich kanałów sprzedaży w jednym miejscu. Zamiast logować się osobno do panelu Allegro, sklepu WooCommerce i konta Amazon, widzisz wszystkie zamówienia w jednym widoku, zarządzasz nimi, drukujesz etykiety, wystawiasz faktury i synchronizujesz stany magazynowe.

Bez OMS-a sklep działający na kilku kanałach jednocześnie jest skazany na błędy: sprzedaż tego samego towaru, który już nie ma na stanie, opóźnienia w obsłudze zamówień, ręczne przepisywanie danych między systemami. Im większa skala sprzedaży, tym bardziej te problemy narastają. OMS jest odpowiedzią na ten chaos – i BaseLinker, i SellIntegro są właśnie tego typu narzędziami, choć każde z nich podchodzi do tematu inaczej.

BaseLinker – elastyczny system dla szerokiego rynku

BaseLinker to polski system SaaS (Software as a Service) działający w chmurze, dostępny przez przeglądarkę bez konieczności instalacji. Jest rozwiązaniem gotowym do użycia – rejestrujesz się, podłączasz swoje kanały sprzedaży i zaczynasz. Jego największą zaletą jest ogromna liczba gotowych integracji: Allegro, Amazon, eBay, Kaufland, kilkadziesiąt platform sklepowych (Shoper, WooCommerce, Shopify, PrestaShop i inne), systemy kurierskie, systemy fakturowania, systemy ERP. W katalogu BaseLinker znajdziesz setki gotowych połączeń, które można uruchomić w kilka minut.

Dla kogo BaseLinker sprawdza się najlepiej?

BaseLinker jest stworzony z myślą o firmach, które potrzebują szybkiego wdrożenia bez angażowania programistów. Jeśli Twoja firma sprzedaje na popularnych platformach, używa standardowych systemów kurierskich i nie ma bardzo niestandardowych procesów – BaseLinker prawdopodobnie będzie działał świetnie już od pierwszego dnia.

To system szczególnie popularny wśród małych i średnich sklepów internetowych, które zaczęły od jednego kanału sprzedaży i z czasem rozszerzyły działalność na kolejne marketplace’y. Jego model subskrypcyjny sprawia, że koszt wejścia jest stosunkowo niski – płacisz miesięczną opłatę uzależnioną od liczby zamówień.

Ograniczenia BaseLinker

BaseLinker świetnie radzi sobie ze standardowymi procesami. Problem pojawia się wtedy, gdy Twoja firma ma niestandardowe wymagania – specyficzną logikę przesyłania danych do systemu ERP, niestandardowe reguły fakturowania, skomplikowane procesy magazynowe czy integracje z systemami, których nie ma w katalogu. Wtedy możliwości BaseLinker stają się ograniczeniem, a elastyczność systemu – która jest jego zaletą dla mniejszych firm – okazuje się niewystarczająca dla większych graczy z bardziej złożonymi operacjami.

Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że BaseLinker jest systemem chmurowym – wszystkie dane przechowywane są na serwerach dostawcy. Dla wielu firm to standard, ale dla niektórych branż (np. z wymogami compliance) może być to kwestia wymagająca analizy.

SellIntegro – potęga dla wymagających

SellIntegro to rozwiązanie zupełnie innej klasy. To nie jest gotowy system w modelu SaaS – to platforma integracyjna, która działa jako most między różnymi systemami w Twojej firmie. Jej architektura opiera się na logice przepływu danych między systemami: ERP, WMS, platformami sprzedażowymi, kurierami i innymi narzędziami.

Kluczowa różnica filozoficzna: BaseLinker daje Ci gotowe narzędzie, które adaptujesz do swojej firmy. SellIntegro buduje integrację dostosowaną do procesów, które już masz w swojej firmie – z całą ich specyfiką i wyjątkami.

Dla kogo SellIntegro sprawdza się najlepiej?

SellIntegro jest rozwiązaniem dla firm o większej skali i bardziej złożonych procesach. Jeśli Twoja firma używa niestandardowego systemu ERP (lub popularnych systemów jak Comarch ERP Optima, enova365, Subiekt GT, Impuls EVO), ma specyficzną logikę magazynową, realizuje zamówienia hurtowe B2B obok sprzedaży detalicznej, sprzedaje na wielu rynkach zagranicznych jednocześnie albo ma procesy, które po prostu nie pasują do standardowych szablonów – SellIntegro daje możliwości, których BaseLinker nie oferuje.

SellIntegro szczególnie dobrze sprawdza się w firmach, które potrzebują bardzo precyzyjnej kontroli nad przepływem danych: co, kiedy i w jakiej formie trafia z jednego systemu do drugiego. To poziom elastyczności, który jest nieosiągalny w gotowych systemach SaaS.

Ograniczenia SellIntegro

SellIntegro nie jest rozwiązaniem, które uruchomisz samodzielnie w weekend. Wdrożenie wymaga analizy procesów, konfiguracji i zazwyczaj wsparcia doświadczonego partnera technicznego. To inwestycja – zarówno czasowa, jak i finansowa – która jednak zwraca się w firmach o odpowiedniej skali i złożoności operacji.

Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego partnera do wdrożenia SellIntegro. Changelog jako wyłączny partner technologiczny SellIntegro oferuje nie tylko standardowe wdrożenia, ale też dedykowane modyfikacje platformy dostosowane do unikalnych procesów klienta.

Porównanie kluczowych obszarów

Model wdrożenia

BaseLinker wdraża się samodzielnie – rejestracja, podłączenie kanałów, konfiguracja reguł automatyzacji. Dla standardowych przypadków to kwestia dni. SellIntegro wymaga projektu wdrożeniowego z analizą procesów, mapowaniem przepływów danych i konfiguracją dopasowaną do firmy. To tygodnie lub miesiące, ale efekt jest precyzyjnie skrojony pod konkretną organizację.

Elastyczność i customizacja

BaseLinker oferuje elastyczność w ramach gotowych modułów i reguł automatyzacji. Możesz wiele skonfigurować, ale w granicach tego, co system przewidział. SellIntegro jest z natury bardziej elastyczny – można go modyfikować i rozszerzać pod specyficzne wymagania, co czyni go preferowanym wyborem dla firm z niestandardowymi procesami.

Integracje

BaseLinker wygrywa liczbą gotowych integracji – setki platform, kurierów i systemów dostępnych od ręki. SellIntegro ma nieco węższy katalog gotowych połączeń, ale każde z nich można dostosować znacznie głębiej, a dla systemów spoza katalogu można zbudować integrację od podstaw.

Skalowalność

Oba systemy skalują się wraz z firmą, ale w inny sposób. BaseLinker skaluje się cenowo – większa liczba zamówień oznacza wyższy abonament. SellIntegro skaluje się funkcjonalnie – rosnące potrzeby firmy można obsługiwać przez rozszerzanie i modyfikację istniejących integracji.

Koszty

BaseLinker ma przejrzysty model subskrypcyjny – płacisz miesięcznie, koszt jest przewidywalny i stosunkowo niski na start. SellIntegro to wyższy koszt wdrożenia, ale często niższy koszt utrzymania w stosunku do wartości, jaką dostarcza przy dużej skali operacji.

Kiedy wybrać BaseLinker?

BaseLinker to dobry wybór jeśli: dopiero zaczynasz skalować sprzedaż wielokanałową i potrzebujesz szybkiego rozwiązania, Twoje procesy są stosunkowo standardowe i mieszczą się w gotowych szablonach, masz ograniczony budżet na wdrożenie i zależy Ci na niskim koszcie wejścia, nie masz dedykowanego zespołu IT i potrzebujesz systemu, który możesz obsługiwać samodzielnie, lub sprzedajesz na popularnych platformach z dobrze wspieranymi integracjami.

Kiedy wybrać SellIntegro?

SellIntegro to właściwy wybór jeśli: Twoja firma ma złożone procesy logistyczne lub magazynowe, które nie pasują do standardowych szablonów, używasz niestandardowego lub specjalistycznego systemu ERP, który wymaga precyzyjnej integracji, masz dużą skalę operacji i potrzebujesz niezawodności i kontroli nad przepływem danych, planujesz długoterminową inwestycję w infrastrukturę technologiczną, lub BaseLinker był już Twoim rozwiązaniem, ale zacząłeś odczuwać jego ograniczenia w miarę wzrostu firmy.

A może jedno i drugie?

To nie jest pytanie retoryczne. Część firm używa obu systemów jednocześnie – BaseLinker do obsługi zamówień detalicznych na marketplace’ach i własnym sklepie, SellIntegro do integracji z systemem ERP i obsługi sprzedaży B2B. Takie rozwiązanie wymaga oczywiście przemyślanej architektury i dobrego partnera technicznego, ale w pewnych przypadkach jest optymalnym podejściem.

Jak podjąć właściwą decyzję?

Wybór między BaseLinker a SellIntegro powinien wynikać z analizy konkretnych procesów Twojej firmy, a nie z ogólnych rekomendacji. Kluczowe pytania, które warto sobie zadać: Jak skomplikowane są Twoje procesy magazynowe i logistyczne? Jakiego systemu ERP używasz i jak ważna jest jego integracja ze sprzedażą? Ile zamówień obsługujesz miesięcznie i jak szybko ta liczba rośnie? Jak wiele kanałów sprzedaży obsługujesz i czy planujesz ekspansję zagraniczną?

Jeśli odpowiedzi na te pytania nie wskazują jednoznacznie na jedno rozwiązanie – to dobry moment na rozmowę ze specjalistą, który zna oba systemy i potrafi ocenić, które lepiej pasuje do Twojej sytuacji. Changelog oferuje wdrożenia obu systemów – zarówno BaseLinker, jak i SellRocket – z poprzedzającą je analizą procesów, która pozwala wybrać optymalne rozwiązanie.

