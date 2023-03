Chmura dla firm. Ewolucja rozwiązań chmurowych i ich zastosowanie we współczesnym biznesie

Jak donoszą eksperci, rok 2023 ma być rokiem chmury dla firm. Poprzednie lata nie pozostawiły już żadnych wątpliwości co do zasadności takiego rozwiązania i jego korzyści biznesowych. Niezależnie od tego, w jakiej branży działa firma, rozwiązania chmurowe mogą znacząco przyczynić się do optymalizacji jej procesów biznesowych. Co ważne, to właśnie chmura jest fundamentem pracy zdalnej, która z kolei staje się powoli coraz popularniejszym modelem pracy. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Już wyjaśniamy!

Od dysku chmurowego do chmury dla firm

Jeszcze kilka lat temu dyski chmurowe stanowiły po prostu ciekawą alternatywę dla tradycyjnego sposobu przechowywania zdjęć czy filmów. Kiedy nie mieliśmy już miejsca na swoim dysku, przesyłaliśmy swoje pliki na różne serwery zewnętrzne, chcąc w ten sposób po prostu zaoszczędzić przestrzeń. Dzisiaj rozwiązania chmurowe to środowisko, które praktycznie już w niczym nie przypomina tych pierwszych dysków w chmurze. A ich zastosowanie biznesowe jest nieocenionym elementem optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstwa i budowania jego przewagi konkurencyjnej. Jak do tego doszło?

Branża IT dość szybko zrozumiała, jak wielkie możliwości daje chmura dla firm nie tylko w aspekcie przechowywania danych, ale również wykonywania zadań bezpośrednio w środowisku chmurowym. W ten sposób powstały systemy i aplikacje, których nie trzeba już instalować na własnym komputerze, ponieważ funkcjonują one w chmurze. Daje to firmom olbrzymie i praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju, bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt i infrastrukturę IT.

Rodzaje rozwiązań chmurowych

Na rozwiązanie oparte o chmurę obliczeniową składają się trzy modele chmurowe. Przy czym wybór konkretnego rozwiązania podyktowany jest przede wszystkim potrzebami przedsiębiorstwa, wynikającymi z obszaru i specyfiki jego działania oraz rozmachu.

Dostępne rozwiązania chmurowe:

chmura publiczna

chmura prywatna

chmura hybrydowa (publiczna + prywatna)

Poszczególne modele chmurowe różnią się przede wszystkim stopniem kontroli, elastyczności i skalowalności. W takiej sytuacji firma dysponuje całą dostępną przestrzenią chmurową, nie współdzieląc jej z innymi podmiotami. Najczęściej rozwiązania te są stosowane przez organizacje i przedsiębiorstwa, które muszą przykładać dużą uwagę do ochrony danych i realizowanych procesów. Przykładowo to za ich pomocą tworzone są rozległe sieci korporacyjne. Często w użyciu korporacyjnym czy instytucjonalnym zastosowanie znajdują także chmury hybrydowe, pozwalające na utrzymanie najbardziej kluczowych zasobów w większej izolacji.

Chmura dla firm – zalety

Największą zaletą rozwiązań chmurowych w biznesie jest możliwość korzystania z nowoczesnych technologii w bardzo bezpieczny sposób, bez konieczności ponoszenia olbrzymich kosztów, jakie wiązałyby się z budową własnej infrastruktury w tym zakresie oraz jej późniejszym utrzymaniem.

Chmura dla firm jest tak naprawdę usługą, co pozwala na duży stopień jej skalowalności oraz elastyczność pod względem zakresu usług, z jakich chcemy korzystać. Dzięki chmurze obliczeniowej możemy rozwijać swoją firmę w pełni zoptymalizowany sposób, nadążając nad wirtualizacją procesów w sposób całkowicie naturalny i bezproblemowy.