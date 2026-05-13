Integracja Subiekt GT i Nexo z e-commerce – kompleksowy poradnik automatyzacji

Systemy z rodziny InsERT, czyli kultowy już Subiekt GT oraz jego nowocześniejszy następca Subiekt Nexo, to niekwestionowani liderzy na polskim rynku oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy cenią je za niezawodność, rozbudowane możliwości analityczne i elastyczność. Jednak gdy firma decyduje się na wejście w świat handlu internetowego, szybko okazuje się, że nawet najlepszy program sprzedażowo-magazynowy nie poradzi sobie samodzielnie z dynamiką e-commerce.

Aby uniknąć ręcznego przepisywania danych i logistycznego chaosu, niezbędna jest profesjonalna integracja Subiekt GT lub Nexo z platformami sprzedażowymi. Zobacz, jak zbudować bezobsługowy most między Twoim magazynem a sklepem online.

Dlaczego Subiekt potrzebuje integratora, aby skutecznie obsługiwać sprzedaż online?

Subiekt został zaprojektowany przede wszystkim jako centralny system ERP do zarządzania firmą, kartotekami towarowymi i księgowością. Choć posiada własne mechanizmy wymiany danych, w zderzeniu z nowoczesnymi marketplace’ami i platformami SaaS wymaga odpowiedniego „tłumacza”.

Brak automatycznego przepływu informacji między sklepem a systemem finansowym prowadzi do wąskich gardeł:

Opóźnienia w realizacji: Pracownicy muszą ręcznie weryfikować zamówienia i generować dokumenty.

Pracownicy muszą ręcznie weryfikować zamówienia i generować dokumenty. Błędy w stanach: Sprzedaż w sklepie stacjonarnym nie obniża automatycznie puli dostępnych sztuk w sieci, co prowadzi do tzw. pustej sprzedaży.

Sprzedaż w sklepie stacjonarnym nie obniża automatycznie puli dostępnych sztuk w sieci, co prowadzi do tzw. pustej sprzedaży. Chaos informacyjny: Brak spójności w cennikach, opisach i statusach realizacji zamówień.

Integrator działa w tle, wykorzystując API (interfejs programistyczny) do ciągłej, dwukierunkowej wymiany danych. Dzięki temu Twój program do faktur Subiekt staje się sercem dowodzenia całym e-commerce.

Najpopularniejsze scenariusze integracji Subiekta (Gdzie sprzedajesz?)

Architektura połączeń zależy w 100% od tego, jak wygląda Twój model biznesowy. Oprogramowanie InsERT można zintegrować na kilka różnych sposobów, dostosowując przepływ danych do skali operacji.

Subiekt a BaseLinker – duet idealny do sprzedaży wielokanałowej

Dla sprzedawców obecnych na kilkunastu platformach (Allegro, eBay, Amazon, własne e-sklepy), centralnym punktem zarządzania staje się system Order Management System. W takim układzie integracja Subiekt BaseLinker to najbardziej pożądane rozwiązanie. BaseLinker zbiera wszystkie zamówienia ze świata, a dedykowana wtyczka przesyła je zbiorczo do Subiekta. Z kolei Subiekt pozostaje nadrzędnym „źródłem prawdy” o stanach magazynowych i cenach, zasilając nimi BaseLinkera, który następnie dystrybuuje te dane do wszystkich podłączonych kanałów.

Bezpośrednia integracja Subiekta z Allegro (kiedy warto?)

Jeśli Twój model biznesowy opiera się niemal w całości na jednym kanale, np. Allegro, a dodawanie pośrednika w postaci OMS wydaje Ci się zbędne, możesz połączyć ERP bezpośrednio z marketplace’em. Zyskujesz wtedy pewność, że każde kliknięcie „Kup Teraz” od razu rezerwuje towar w Twojej bazie SQL i generuje zlecenie dla magazyniera.

Połączenie z silnikami sklepów (PrestaShop, WooCommerce, Shoper, Sky-Shop)

Dla firm rozwijających własne platformy B2C lub B2B, bezproblemowa subiekt nexo integracja ze sklepem to priorytet. W tym scenariuszu wtyczka dba o to, by drzewo kategorii, opisy, zdjęcia i warianty produktów utworzone w Subiekcie były natychmiast przenoszone do panelu sklepu. Odwrotnie podróżują natomiast informacje o nowych klientach i ich zamówieniach.

Kluczowe funkcje – co potrafi dobrze skonfigurowana integracja Subiekta?

Gdy systemy zaczną ze sobą „rozmawiać”, codzienna praca Twojego zespołu zmieni się diametralnie. Co zyskujesz pod kątem czysto operacyjnym?

Automatyczne pobieranie zamówień i tworzenie dokumentów (ZK, FS, PAi, WZ)

Każda transakcja w sieci może wywołać z góry zaprogramowaną akcję w Subiekcie:

Klient składa zamówienie – system ERP automatycznie tworzy dokument ZK (Zamówienie od Klienta), na życzenie od razu z rezerwacją stanu. Klient opłaca zamówienie (np. przez PayU) – wtyczka to wykrywa i może wygenerować dokument końcowy. Zależnie od wyboru klienta będzie to PAi (Paragon imienny), Paragon zwykły lub FS (Faktura Sprzedaży). Magazyn pakuje towar – w tle może zostać wygenerowany dokument magazynowy WZ (Wydanie Zewnętrzne).

Fiskalizacja odbywa się automatycznie na przypisanej drukarce, a gotowy plik PDF z fakturą jest odsyłany do klienta.

Dwukierunkowa synchronizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym

Rozbieżności w stanach magazynowych to największy wróg rentowności. Dobry integrator pozwala na aktualizowanie informacji o dostępności towaru nawet co kilka sekund. System potrafi także uwzględniać stany z wielu różnych magazynów prowadzonych w Subiekcie, co jest kluczowe dla firm o rozproszonej strukturze logistycznej.

Obsługa wariantów produktów, kompletów i cenników

Handel odzieżą, elektroniką czy częściami wymaga precyzyjnej pracy z kartotekami towarowymi. Integracja potrafi:

Prawidłowo mapować warianty (rozmiar, kolor) wystawione w sklepie z unikalnymi kodami EAN w Subiekcie.

Rozbijać komplety – jeśli sprzedajesz na Allegro „Zestaw Świąteczny”, Subiekt zdejmie ze stanu odpowiednie ilości produktów składowych.

Różnicować ceny – pozwala na narzucenie innych cenników detalicznych dla e-sklepu, a innych dla sprzedaży na platformach z wysoką prowizją.

Czego potrzebujesz do integracji? (Wymagania techniczne)

Aby integracja mogła zapisywać dane (np. tworzyć zamówienia i faktury) w bazie danych Subiekta bez narażania jej na uszkodzenie, musi korzystać z oficjalnych rozwiązań dostarczanych przez producenta. Zanim rozpoczniesz wdrożenie, upewnij się, że spełniasz następujące warunki techniczne:

W przypadku Subiekta GT: Niezbędny jest dodatkowy, płatny moduł o nazwie Sfera dla Subiekta GT . To on udostępnia otwarte API, które pozwala zewnętrznym aplikacjom (wtyczkom) na bezpieczne i poprawne dodawanie dokumentów.

Niezbędny jest dodatkowy, płatny moduł o nazwie . To on udostępnia otwarte API, które pozwala zewnętrznym aplikacjom (wtyczkom) na bezpieczne i poprawne dodawanie dokumentów. W przypadku Subiekta Nexo: Standardowa wersja Nexo nie umożliwia integracji za pomocą API. Konieczne jest posiadanie wyższej wersji oprogramowania, czyli Subiekt nexo PRO.

(Wskazówka: Koszt tych licencji szybko się zwraca, ponieważ oszczędności wynikające z braku ręcznego wklepywania zamówień zauważysz już w pierwszym miesiącu).

SellIntegro – sprawdzone wtyczki do Subiekta, które wdrożysz bez programisty

Poszukiwanie agencji IT do napisania dedykowanego mostu integracyjnego to proces długi i kosztowny. Znacznie bezpieczniejszym i tańszym wyborem jest skorzystanie z oprogramowania w modelu SaaS.

SellIntegro to największy dostawca wtyczek integrujących na polskim rynku, oferujący dziesiątki gotowych scenariuszy specjalnie dla użytkowników oprogramowania InsERT.

Wdrażasz gotową, sprawdzoną wtyczkę do Subiekta , która po krótkiej konfiguracji od razu zaczyna pracę.

, która po krótkiej konfiguracji od razu zaczyna pracę. Zyskujesz gwarancję aktualizacji – jeśli Allegro lub BaseLinker zmieniają swoje API, lub InsERT wypuszcza nową wersję Subiekta, SellIntegro bierze na siebie dostosowanie kodu.

Moduły pozwalają na używanie flag własnych z Subiekta do sterowania np. procesem wysyłki w zewnętrznym systemie.

z Subiekta do sterowania np. procesem wysyłki w zewnętrznym systemie. Stabilność połączenia jest stale nadzorowana przez całodobowy support techniczny.

Podsumowanie – uwolnij czas swojej księgowości i magazynu

Wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w Subiekcie GT lub Nexo, to klucz do zbudowania skalowalnego i odpornego na błędy e-commerce. Przejście z manualnej obsługi zamówień na środowisko zintegrowane przez API pozwala zaoszczędzić dziesiątki godzin w skali tygodnia, odciążyć dział księgowy i drastycznie przyspieszyć proces fulfillmentu.

Jeśli w Twojej firmie wciąż „przeklepuje się" dane z maili do systemu sprzedażowego, czas na zmianę.