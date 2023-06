Jaki szybki hosting dla sklepu internetowego na WordPressie wybrać?

Szybki hosting to podstawa w branży e-commerce. Brak odpowiednio szybkiej i wydajnej strony może przyczynić się do utraty klientów. W końcu nikt z nas nie lubi robić zakupów online na stronach, które ładują się dobre kilka minut. Zakupy online powinny być łatwe i ekspresowe, dlatego dziś podpowiemy Wam, jak wybrać szybki hosting dla sklepu internetowego na WordPressie.

Jak wybrać hosting pod sklep internetowy na WordPressie?

Właściciele sklepów internetowych mają kilka rozwiązań hostingowych do wyboru, warto wiedzieć, czym konkretne rodzaje hostingu się różnią i który z nich będzie najlepszy dla sklepu na WordPressie. Hosting dla sklepu internetowego musi być przede wszystkim szybki, jest to niezwykle ważne, płynne działanie sklepu internetowego sprawi, że klienci będą chętniej robili zakupy w naszym sklepie. Źle zoptymalizowany sklep internetowy, którego prędkość połączenia pozostawia wiele do życzenia, raczej zniechęca klientów do kupowania. Gdzie szukać szybkich hostingów pod WordPress? Najlepiej u konkretnych dostawców usług hostingowych, wiele firm w swojej ofercie posiada specjalny hosting, dostosowany do działalności e-commerce. Szybki hosting idealny pod WordPress znajdziesz na seohost.pl, a dzięki dyskom NVMe Twój sklep internetowy będzie działał szybko i wydajnie i bez obciążania serwera.

Czy szybkość hostingu na WordPressie ma znaczenie?

Szybkość sklepu internetowego jest niezwykle ważna, jeśli zależy nam na wysokiej sprzedaży. Dobry i szybki hosting wpływa nie tylko na zadowolenie wśród klientów, prędkość strony ma też wpływ na:

SEO – szybkość ładowania sklepu internetowego to jeden z czynników rankingowych Google , jeśli zależy nam, by nasz sklep wyświetlał się wysoko w wynikach wyszukiwania, nasz hosting musi być szybki,

, jeśli zależy nam, by nasz sklep wyświetlał się wysoko w wynikach wyszukiwania, nasz hosting musi być szybki, współczynnik konwersji – wiele badań potwierdza, że każda sekunda opóźnienia obniża współczynnik konwersji, jest to prawda. Internauci są przyzwyczajeni do szybko ładujących się stron, jeśli dany sklep nie działa wystarczająco szybko, robimy zakupy online w innym.

Warto dodać, że branże e-commerce rządzi się własnymi prawami. Kilka razy w roku, np. z okazji Bożego Narodzenia czy na Black Friday aktywność w sklepie internetowym wzrasta. Sklep internetowy na WordPressie musi być przygotowany na tak duże obciążenie serwerów, dlatego też lepiej jest zainwestować w szybki hosting.

Na co zwrócić uwagę wybierając hosting na WooCommerce?

Wybierając hosting dla sklepu internetowego na WordPressie, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów, jak np. na to, czy szybki hosting jest współdzielony z innymi użytkownikami, czy działa on na dyskach SSD, a najlepiej dyskach SSD NVMe. Wypadałoby sprawdzić także, hosting na WordPress czy ma aktualne oprogramowanie serwerowe (PHP). Dużym plusem wśród rozwiązań hostingowych będzie też opcja pomocy technicznej. Pomoc specjalistów od usług hostingowych może być pomocna, w szczególności w okresie wzmożonej aktywności klientów w sklepie internetowym.

Szybki hosting dla sklepu internetowego na WordPressie to must-have. Warto poczytać więcej o konkretnych usługodawcach hostingowych, by wybrać jak najlepsze rozwiązanie dla swojego sklepu internetowego. A Wy, z jakiego hostingu na WordPressie korzystacie?