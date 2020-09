Praca zdalna – jak będzie wyglądać w przyszłości?

Praca zdalna w ostatnim czasie staje się bardziej powszechna. Pandemia koronawirusa zmieniła świat. W marcu większość krajów na świecie zamknęła się. Pracownicy musieli zacząć pracować z domu, całkowicie zdalnie.

Strona blog.globalwebindex.com przeprowadziła badania na temat pracy zdalnej. Opisuje, w jaki sposób praca z domu zmieniła dotychczasowe rutyny pracowników.

W 2019 roku 1 na 4 badanych osób, według badań GWI Work, powiedziała, że w żadnym wypadku ich firma nie zezwala na pracę zdalną – liczba ta osiągnęła 50% wśród pracowników w Japonii.

1 na 2 pracowników powiedział, że w niektórych przypadkach praca w domu jest dozwolona. Tylko 1 na 4 powiedział, że praktyka ta jest szeroko dozwolona.

Niemal z dnia na dzień sytuacja zmieniła się drastycznie.

Praca zdalna jest coraz bardziej powszechna na świecie

Praca w domu wzrosła o 40 punktów procentowych we Francji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii i Singapurze wzrósł o prawie 50 punktów procentowych. Podczas gdy w Brazylii wzrosła o prawie 60 punktów procentowych.

To zrodziło jedno oczywiste pytanie: co się stanie, gdy zagrożenie koronawirusem ostatecznie ustąpi? Czy życie biurowe wróci do normalności sprzed pandemii? A może firmy będą musiały przyjąć przyszłość, w której praca zdalna jest znacznie bardziej powszechną propozycją?

W niektórych krajach pojawiły się doniesienia, że różne korporacje planują zmniejszenie lub zmianę lokalizacji biur.

Zapytano pracowników, jak bardzo są zainteresowani pracą w domu na stałe.

Co ciekawe, 3 na 4 specjalistów B2B z 18 różnych krajów wyraziło przynajmniej pewne zainteresowanie stałą pracą domową. W żadnym kraju ten poziom zainteresowania nie spadł poniżej 60%.





fot. blog.globalwebindex.com

Oczywiście to co zostało wyrażone, nie zawsze zamienia się w rzeczywistość. Niektóre firmy po prostu na to nie pozwolą. Jest możliwe, że poczucie zmęczenia pracą w domu może ostatecznie doprowadzić niektórych z tych pracowników do pragnienia bardziej zróżnicowanej rutyny obejmującej mieszankę lokalizacji domu i biura.

Zainteresowanie pracą zdalną

Aby spróbować zrozumieć, jakie konkretne motywacje skłaniają pracowników do zdalnej pracy, strona blog.globalwebindex.com przeprowadziła dokładne badania w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Zapytano pracowników, jak często pracowali w domu przed pandemią. Również o to, jak często to robią i jak często chcieliby to robić po ustaniu pandemii koronawirusa.

Wśród osób, dla których praca w domu jest odpowiednia, prawie 3 na 10 pracowników w Wielkiej Brytanii i USA chce w przyszłości pracować z domu przez cały czas bądź większość czasu.

Kolejny 1 na 4 chce to pracować w taki sposób przynajmniej raz w tygodniu. Tylko 1 na 5 twierdzi, że nigdy nie chciałby pracować w domu.

– Z naszych ustaleń wynika, że grupa pracowników zainteresowana stałym, pełnoetatowym pracy w domu miała zróżnicowane doświadczenie w pracy zdalnej przed pandemią – wynika z badania GWI Work.

Nieco ponad jedna trzecia z nich pracowała już w domu w pełnym wymiarze godzin. Nic więc dziwnego, że chcą kontynuować taki sposób pracy.

Jednak prawie taka sama liczba osób nigdy nie pracowała w domu przed pandemią. To w szczególności ta grupa pragnie największej transformacji pod względem tego, jak mógłby wyglądać ich styl życia po pandemii.

Zalety pracy w domu

Niektórzy pracownicy chcą pracować w domu cały czas bądź przez większość czasu.

Częściej te osoby mają własne biuro domowe (prawie połowa z nich je ma). Rzadziej mówią, że pracują w takich miejscach, jak jadalnia, kuchnia czy salon.

Przyszła lokalizacja również odgrywa rolę:

– Jedna trzecia osób poszukujących stałego rozwiązania do pracy w domu twierdzi, że pandemia zmusiła ich do ponownego rozważenia miejsca zamieszkania i rozważenia przeniesienia się w inne miejsce.

Ważnym powodem jest chęć zmiany stylu życia. Zaraz po tym zmieniają się również priorytety – takie jak chęć życia w cichszym miejscu i potrzeba większej przestrzeni.

Na szczycie listy zalet – dla wszystkich grup – jest brak konieczności dojeżdżania do pracy (szczególnie ważne w Wielkiej Brytanii). Pojawia się także relaksujące otoczenie i możliwość spożywania większej liczby posiłków w domu. Nie ma różnicy między pracownikami, którzy mogą pracować w domu, a tymi, którzy są zainteresowani pracą na stałe.

Osoby zainteresowane pracą zdalną, twierdzą że pozwala im ona lepiej zarządzać swoim czasem. Daje im więcej możliwości wykonywania pracy w domu, prowadzi do mniejszej liczby rozpraszaczy. Są także bardziej wydajni.

Jak wynika z badań, praca zdalna sprawia, że pracownicy rzadziej martwią się o swoje zdrowie psychiczne.

Mówią także o tym, że brak kontaktu z współpracownikami nie jest wcale problemem. Co więcej, skupienie się w domu także jest na dobrym poziomie.

fot. blog.globalwebindex.com

Jak się okazało, pracownicy chcą być bardziej wydajni i produktywni. Pracę w domu postrzegają jako kluczowy sposób na osiągnięcie sukcesu.

źródło: blog.globalwebindex.com