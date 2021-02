Polacy po pandemii chcą nadal pracować zdalnie

Polacy po ustąpieniu pandemii i powrocie do normalności, którą znali, deklarują chęć pracy zdalnej. Prawie 60 procent pracowników w Polsce oczekuje, że po pandemii nadal częściej będzie pracować zdalnie.

Rok temu świat zaskoczyła pandemia koronawirusa. Wiele firm musiało przejść na tryb zdalny. Z pewnością na początku pracownikom trudno było przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Jednak po pewnym czasie wszystko co do tej pory było niecodzienne i nieznane, stało się „nową normalnością”.

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa doprowadziły do zmiany trybu w wielu firmach. Wiele firm nadal pracuje w tym trybie.

Polacy po pandemii chcą pracować zdalnie

Jak wynika z raportu „Voice of the European workforce” ponad 80 procent ich respondentów w Europie stwierdza, że przestawienie się na pracę zdalną w związku z pandemią, było dla nich łatwe lub bardzo łatwe. W Polsce dużą rolę w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości odegrało m.in. zaufanie współpracowników.

Jak wykazuje badanie Deloitte, aż 80 procent europejskich respondentów przyznaje, że w ostatnich miesiącach doświadczyło co najmniej jednej zmiany warunków pracy. Przy czym najczęstszą, wskazywaną aż przez 57 procent respondentów, jest przejście na pracę zdalną. Około 60 procent z tych, którzy musieli przejść na tryb zdalny pracy przyznał, że stała się ona bardziej elastyczna w swojej formie. Przyznał tak także co piąty pracownik, który wykonywał pracę z biura.

– Jak wynika z naszego raportu, możliwości częstszej pracy zdalnej po powrocie sytuacji do normalności, spodziewa się 62 proc. pracowników w Europie i 57 proc. nad Wisłą. W przypadku ankietowanych z Europy odsetek ten jest nawet wyższy wśród osób, którym przed pandemią nie zdarzało się pracować zdalnie i wynosi 70 procent – powiedział John Guziak, Partner, lider zespołu ds. kapitału ludzkiego w Europie Środkowej.

Ponad 80 procent respondentów deklaruje, że przestawienie się na pracę zdalną było dla nich łatwe bądź bardzo łatwe. A także m.in. takie zmiany jak elastyczne godziny pracy czy większa autonomia. Większość pracowników z Europy (86 procent) twierdzi, że najłatwiej przyszło im dostosowanie się do wzrostu ich autonomii w miejscu pracy. Polacy natomiast najczęściej wskazywali zmianę godzin pracy i bardziej elastyczny jej harmonogram (85 procent).

Zaufanie w pracy

Jak wynika z badania, 40 procent ankietowanych z Europy twierdzi, że w dostosowaniu się do zmian, jakie przyniosła pandemia, pomocne było zaufanie ze strony liderów. Natomiast 38 procent osób wskazywało zaufanie współpracowników.

W Polsce natomiast dla pracowników było ważne zaufanie kolegów i członków zespołu oraz mijający czas. 47 procent ankietowanych twierdziło, że w miarę upływu dni przyzwyczajali się do nowej rzeczywistości w pracy. Zaufanie liderów było na czwartym miejscu, odpowiedziało tak 33 procent respondentów. Jak wynika z raportu, tworzenie atmosfery zaufania w pracy wymaga świadomego wysiłku ze strony przełożonych zwłaszcza, gdy zespoły pracują zdalnie.

Europejscy pracownicy również przyznają, że wraz z mijającymi dniami coraz bardziej przyzwyczajali się do zmian (39 procent). Wsparciem były także sieci kontaktów zawodowych (37 procent) i narzędzia IT (30 procent). Czynnik ludzki okazał się więc bardziej pomocny niż technologia.

– Polacy liczą, że wzrost zaufania zarówno liderów do swoich zespołów, jak i między współpracownikami jest zmianą, która zostanie z nimi także po pandemii. Odpowiedziało tak 38 proc. polskich pracowników. Jedna trzecia naszych ankietowanych w Europie oczekuje, że także w czasach postpandemicznych będą mieli większą elastyczność w decydowaniu o tym, kiedy i w jaki sposób będą pracować – dodaje John Guziak.

Praca po pandemii

Jak wynika z raportu Deloitte, przy większym rozproszeniu kadry, przedsiębiorstwa muszą nauczyć się sposobu zarządzania bardziej autonomicznymi pracownikami i zespołami. To wyzwanie będzie z pewnością wymagało odejścia od starych modeli wynagradzania i oceny. 32 procent pracowników w Europie wyraża obawę przed koniecznością pracy w większym wymiarze za to samo wynagrodzenie. Tę samą obawę wyraża 31 procent Polaków. Pracownicy boją się także o niepewność zatrudnienia. Taką obawę wyraża 46 procent polskich pracowników i 36 procent w Europie.

60 procent respondentów z Europy zaznacza, że najbardziej przydatna w rzeczywistości po pandemii będzie umiejętność dostosowania się do nowych warunków. Taką samą umiejętność wykazuje 65 procent pracowników w Polsce.

– Firmy powinny wykorzystać pozytywne nastawienie wśród pracowników i z większą determinacją budować jeszcze silniejsze zespoły. Nie oznacza to wyłącznie szkolenia pracowników w zakresie kompetencji technicznych. Słuszną decyzją będzie tworzenie kultury organizacyjnej oraz kreowanie postaw sprzyjających umiejętności uczenia się oraz stosowania i wykorzystywania nowych umiejętności – podsumował John Guziak.

Źródło: www2.deloitte.com