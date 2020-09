Ruch z pierwszym kioskiem samoobsługowym

Ruch otworzył pierwszy kiosk samoobsługowy. Znajduje się przy ulicy Puławskiej 1, przy placu ul. Unii Lubelskiej w Warszawie. Jest czynny całą dobę. Będzie można kupić ponad 175 artykułów.

Płatność jest możliwa przez dwa terminale. Znajdują się w ścianach kiosku. Klienci będą mogli płacić kartą, a także Blikiem.

– Sama transakcja zakupowa zajmuje kilkanaście sekund. Wystarczy wybrać produkty oraz zrealizować płatność w formie bezgotówkowej, na dedykowanym terminalu płatniczym. Kiosk samoobsługowy ma dwie ściany przeznaczone do sprzedaży. Na każdej ze ścian zainstalowano osobny terminal płatniczy, tak by maksymalnie usprawnić sprzedaż – wyjaśnia Tomasz Iwanicki, kierownik działu rozwoju i utrzymania sieci Ruch.

Ruch: co można kupić w samoobsługowym kiosku?

Będzie można kupić m.in. świeżo zmieloną kawę, herbatę, przekąski, słodycze oraz napoje. Nie zabraknie również produktów higienicznych.

– Do kiosku na bieżąco będą dostarczane świeże produkty oraz zapewniany będzie niezbędny serwis urządzeń oraz samej infrastruktury. Przy automacie do parzenia kawy zamontowany będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Sam kiosk również będzie regularnie dezynfekowany – powiedział Wojciech Paczyński, rzecznik prasowy RUCH S.A.

fot. Google

– Staramy się wyczuwać trendy klientów oraz szukać nowych formatów sprzedaży, tak by móc zapewnić naszą ofertę wszędzie tam, gdzie są potencjalni klienci. Samoobsługowy punkt sprzedaży to z jednej strony wygodne miejsce zakupów, a z drugiej możliwość działania w trybie non-stop. Jesteśmy przekonani, że tego typu pomysł przyjmie się na rynku i już niebawem będziemy mogli zwiększać sieć samoobsługowych kiosków, w których będzie można kupić najpotrzebniejsze rzeczy, coś zjeść a przy tym wypić smaczną kawę lub herbatę – dodał Piotr Regulski, członek zarządu RUCH S.A.

Samoobsługowy Ruch to wolnostojący kiosk z zabudowanymi maszynami. Dlatego też nie będzie możliwości wejścia do środka. Ruch zapewnia bezpieczeństwo klientów podczas zakupów. Wszystko to ma zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zakupy są możliwe w jednej z dwóch ścian przystosowanych do sprzedaży.

Ruch planuje zwiększyć sieć kiosków samoobsługowych. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.

Warto zauważyć, że samoobsługowe formy płatności stają się coraz bardziej popularne w obecnych czasach. W większych marketach jest coraz więcej samoobsługowych kas. Wydaje się więc, że pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła ten proces.