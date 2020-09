Renee z nową kampanią „Tu i teraz by Cajmel”

Marka Renee przedstawiła swoją nową, jesienną kolekcję. W najnowszej kampanii wzięła udział Karolina Ościk-Alama znana jako Cajmel.

Kampania marki Renee charakteryzuje się niesamowitą tajemniczością. Cajmel genialnie wpasowuje się w klimat pięknych Bieszczad. Jesienna kolekcja utrzymana jest w klimacie vintage.

Film promujący jesienną kampanię można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=yYzDJuibFhw

Nowa kolekcja Tu i Teraz by Cajmel utrzymana jest w tajemniczości, lekkości i przemyśleniach. Najnowsza kampania zmusza do refleksji, odpoczynku. Pozwala również odbiorcy chwytać chwile – zatrzymać się i być Tu i Teraz.

W obecnych czasach jest to bardzo ważne. Czas pędzi nieubłaganie, a społeczeństwo skupia się głównie na pędzie pracy i życia. Warto zatem czasem się zatrzymać!

– Kampania Tu i Teraz by Cajmel przedstawia kolekcję, która jest nową, jesienną wersją klasycznych pasteli – w taki sposób określa nową kolekcję marka Renee.

Renee: co w nowej kolekcji?

Marka Renee w jesiennej kolekcji prezentuje genialne ubrania i dodatki. Widoczne są przede wszystkim bardzo modne pastelowe akcenty. Nie brakuje inspiracji z obecnych trendów, ale również znajdą dla siebie coś miłośnicy klasyki. Renee oferuje jesienne golfy, mięsiste swetry czy bardzo modne w ostatnich sezonach szerokie spodnie z wysokim stanem. W kolekcji znajdziemy również bardzo modne oversize’owe płaszcze, popularne workery czy eleganckie botki.

Najnowszą jesienną kolekcję charakteryzują przede wszystkim bardzo modne pastele w połączeniu z kolorami ziemi (brąz, beż, różne odcienie zieleni). Ubrania wykonane są z przytulnych materiałów m.in. swetry. Renee nie boi się łączyć różnych materiałów ze sobą. Eklektyzm w nowej kolekcji jest bardzo widoczny. Matowe materiały z połyskiem to jest to! Co więcej, w nowej kolekcji znajdują się również fasony oversize – bardzo luźne i wygodne. Komfort w modzie to podstawa!

Więcej na stronie marki i w mediach społecznościowych: https://www.instagram.com/reneegirls/

Parę słów o marce

Jest to polska marka, która działa na rynku od 8 lat.

– Naszą misją jest inspirować kobiety. Mocno wierzymy, że każda jest inna, wyjątkowa, dlatego przyświeca nam hasło „Taka właśnie jestem” – tak opisuje siebie firma.

Najważniejsze kampanie to: Daydream, Authentic, Nostalgy mood oraz „Taka właśnie jestem”.

Sklep internetowy marki odwiedza 10,7 mln użytkowników rocznie. Firma wysyła ponad 460 tys. zamówień rocznie. Co więcej, dziennie wykonuje się ponad 1260 zamówień. Stronę subskrybuje ponad 215428 osób. Profil na Instagramie śledzi ponad 200 tysięcy osób.