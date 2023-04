Brief kreatywny – co to takiego i jakie ma znaczenie?

W dzisiejszych czasach reklama odgrywa kluczową rolę w biznesie, dlatego ważne jest, aby była ona skuteczna i przyciągała uwagę konsumentów. Brief to dokument, który pozwala określić cele kampanii reklamowej, grupę docelową, przekaz, kanały dystrybucji oraz budżet. To podstawowe narzędzie, które pozwala agencjom reklamowym i freelancerom na dokładne zrozumienie potrzeb klienta i stworzenie reklamy, która spełni jego oczekiwania.

Dlaczego brief kreatywny jest tak ważny dla procesu tworzenia kampanii reklamowej?

Dobry brief kreatywny jest kluczowy dla procesu tworzenia kampanii reklamowej z wielu powodów. Pomaga zdefiniować cele i wymagania klienta w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Dzięki temu agencja reklamowa wie, czego oczekuje klient i co powinna zrobić, aby osiągnąć zamierzone cele. Brief pomaga w skoncentrowaniu uwagi na najważniejszych elementach kampanii, przez co można zaoszczędzić czas i pieniądze na niepotrzebnych eksperymentach. A dzięki dokładnemu zdefiniowaniu celów i grupy docelowej agencja reklamowa może stworzyć kampanię, która trafia w sedno i przynosi oczekiwane efekty.

Jakie informacje powinny być zawarte w briefie kreatywnym?

Brief kreatywny to dokument, który określa cele kampanii reklamowej i kierunek, jakim powinno się nią podążać. Poniżej przedstawione są przykładowe informacje, jakie powinny być zawarte w briefie kreatywnym:

Informacje, co chcemy osiągnąć poprzez naszą kampanię reklamową?

Kto ma być adresatem?

Jak wygląda konkurencja?

Gdzie i w jaki sposób nasze produkty lub usługi są sprzedawane?

Jakie powinien być styl kampanii?

Jaki jest nasz budżet?

Kiedy planujemy zakończyć kampanię reklamową?

Które kanały reklamowe powinny być wykorzystane do promocji?

Wszystkie te informacje powinny być dokładnie omówione w briefie kreatywnym, aby agencja reklamowa miała jasny i jednoznaczny plan działania i wiedziała jakie cele należy osiągnąć podczas kampanii reklamowej.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia briefu kreatywnego?

Często traktujemy brief kreatywny jako mało znaczący dokument i robimy to błędnie. Najczęściej brief jest zbyt ogólny, a z kolei czasami jest w nim taki nadmiar informacji, że trudno odnaleźć puentę dotyczącą potrzeb. Niepodanie jasnych wytycznych, dotyczących preferencji wizualnych, kolorystycznych czy estetycznych to dla pracowników agencji niepotrzebnie poświęcony czas.

Wszystkie te błędy mogą prowadzić do niejasności w kampanii, co z kolei może skutkować jej niepowodzeniem. Dlatego ważne jest, aby w briefie kreatywnym zawrzeć jak najwięcej precyzyjnych informacji i wytycznych. To zminimalizuje ryzyko błędów i ułatwi proces tworzenia kampanii reklamowej.