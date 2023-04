Jak wykorzystać badania CAWI do monitorowania i analizowania rynku FMCG?

Internetowe badania CAWI korzystające z opinii publicznej pozwalają na skuteczne, szybkie oraz wydajne poznanie odbioru klientów. W przypadku produktów z branży FMCG jest to wyjątkowo istotne, ze względu na powszechność ich występowania oraz stosowania. Sprawdź nasze rady i dowiedz się, dlaczego warto stosować metodę CAWI w przypadku produktów szybkozbywalnych!

Na czym polega badanie CAWI? Jakie są zalety badania CAWI? Czy badania online metodologią CAWI są skuteczne? Jak przebiega badanie ankietowe w branży FMCG? Computer assisted web interview — skąd wzięła się popularność tego rozwiązania? Czy badania CAWI mają wady? Rynek FMCG — czym się charakteryzuje? Firma Fieldstat — doświadczeni profesjonaliści w realizacji badań ankietowych techniką CAWI

Badania CAWI to nowoczesny sposób pozyskiwania danych na temat opinii. Ze względu na formę internetową, jest bardzo łatwodostępna i popularna. Respondenci mogą pochodzić z dowolnie dużego obszaru, dzięki czemu o wiele prostsze staje się wykonanie rozbudowanego badania rynku.

Na czym polega badanie CAWI?

Badania CAWI występujące także jako badanie online metodą CAWI polega na wykonaniu szeregu ankiet metodą online. Dzięki gotowej bazie respondentów można w kilka chwil skierować setki formularzy wraz z niezbędnymi materiałami do osób korzystających z danego produktu. Jest to bardzo tanie oraz skuteczne metodologicznie badanie. W przypadku produktów należących do FMCG wszystkie te zalety są kluczowe. O wiele trudniejsze jest otrzymanie miarodajnych wyników w przypadku podstawowych produktów szybkozbywalnych, jeśli samo badanie niesie ze sobą duże koszty lub wymaga czasu i odpowiednich okoliczności.

Jakie są zalety badania CAWI?

Ankiety online, badania w sieci czy dowolne gromadzenie dużej ilości danych pozwala na maksymalnie rzetelne przeanalizowanie wyników. Im badania online, a zarazem ankiety internetowe będą szeroko dystrybuowane, tym bardziej wiarygodny będzie otrzymany wynik.

Badania internetowe wykorzystujące metodologię CAWI charakteryzują się przede wszystkim przejrzystością oraz doskonałym dopasowaniem. Innego typu ankiety w internecie bywają skomplikowane, nielogiczne lub nadmiernie rozbudowane. W tym przypadku respondent jest od początku do końca prowadzony w ciągu logicznych pytań, które zostały tak dopasowane do jego odpowiedzi, aby na wszystkie mógł szybko oraz rzetelnie odpowiedzieć.

Bardzo ważną zaletą tej metody jest także jej koszt. Ze względu na zredukowanie osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzanie, można znacząco zmniejszyć koszt całego badania.

Badania CAWI, podobnie jak różnego typu badania przy użyciu internetu pozwalają zaoszczędzić także czas. Nie tylko podczas samego wykonywania oraz zbierania ankiet, gdy nie ma konieczności fizycznego kompletowania formularzy, ale również na etapie porządkowania danych.

Czy badania online metodologią CAWI są skuteczne?

Badania z wykorzystaniem paneli internetowych, a także wszelkiego typu badania za pośrednictwem internetu są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego świata. Zarówno z perspektywy przedsiębiorcy, jak i konsumenta jest to rozwiązanie szybkie, bardzo wygodne oraz tanie. Badania online w czasie rzeczywistym pozwalają na otrzymanie natychmiastowych odpowiedzi, co może być kluczowe podczas korzystania z nagranych prezentacji lub materiałów wideo. Niemniej jednak także badania z wykorzystaniem e-maili charakteryzują się niskim ryzykiem błędu w porównaniu do badań papierowych.

Jak przebiega badanie ankietowe w branży FMCG?

prezentazje multimedialne wykonywane podczas badania przez internet (obejmuje to zarówno badania internetowe w czasie rzeczywistym, badania za pomocą platformy CAWI, jak i badania online na żywo) pozwalają respondentom na zapoznanie się z analizowanym produktem. Następnie wykonywana jest przejrzysta ankieta, stanowiąca podstawę badania.

Computer assisted web interview — skąd wzięła się popularność tego rozwiązania?

Wysoka jakość badań online w połączeniu z niską ceną oraz niskim poziomem ryzyka błędu popełnianego przez ankietera mają ogromny wpływ na popularność tej metody.

Czy badania CAWI mają wady?

Badania z wykorzystaniem aplikacji internetowych, podobnie jak badania z wykorzystaniem formularzy online czy badania poprzez stronę internetową nie dają gwarancji co do rzeczywistych cech osoby wypełniającej formularz. Dodatkowo jest to metoda, której nie można wykorzystać w przypadku osób nieposiadających stałego dostępu do internetu.

Rynek FMCG — czym się charakteryzuje?

Ankiety internetowe CAWI to badania rynkowe online oraz badania kwestionariuszowe online kierowane m.in. do branży FMCG. Jest to obszar produktów szybkozbywalnych, takich jak np. jedzenie oraz codzienne środki chemiczne i higieniczne.

Firma Fieldstat — doświadczeni profesjonaliści w realizacji badań ankietowych techniką CAWI

Firma Fieldstat to lider rynku badań CAWI. W swojej ofercie ma między innymi branżę FMCG, do której kieruje badania wykonywane różnorodnymi metodami. Technika CAWI dostępna w Fieldstat są wykonywane zarówno online, jak i telefonicznie w wersji wspomaganej programem komputerowym.