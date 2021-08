Czy Twojej firmie przyda się Customer Journey?

Czy wiesz, co jest kluczem do sukcesu Twojej firmy? Poznanie oczekiwań i potrzeb Twoich klientów i stworzenie usług, które na nie odpowiadają. Nie ma tu miejsca na domysły czy gdybanie. Musisz zdobyć obiektywne dane, które pozwolą Ci opracować efektywne rozwiązania. Pomoże Ci w tym Customer Journey. Sprawdź, do czego dokładnie może przydać się to narzędzie w Twojej firmie.

Czym jest Customer Journey?

Głównym zadaniem Customer Journey jest odtworzenie całej ścieżki klienta wraz z analizą poszczególnych aktywności w celu ich zmiany czy optymalizacji. Świetnie sprawdzi się ono także w wyznaczaniu nowych kierunków rozwoju Twojej firmy.

Kluczowe znaczenie ma tu skrupulatna analiza wszystkich punktów styku, a także poziomu satysfakcji i kompleksowych wrażeń odbiorcy dotyczących danej usługi czy produktu. Pozwala to opracować rozwiązania, które rzeczywiście spełniają oczekiwania Twoich klientów.

Do czego możesz wykorzystać Customer Journey?

Customer Journey to narzędzie o wielu zastosowaniach – można je nawet określić mianem uniwersalnego.

Umożliwia ono optymalizację ścieżki klienta i wszystkich wspólnych punktów styku między odbiorcami, a Twoją firmą. Możesz je wykorzystać, aby rozwijać swoje usługi czy kształtować pozytywne doświadczenia swoich odbiorców.

A w czym konkretnie może Ci pomóc Customer Journey? Oto kilka przykładów:

Odnalezieniu pomysłów na rozwój – danej usługi, produktu czy organizacji w ogóle.

Optymalizacji kosztów dostarczanych rozwiązań.

Poprawie satysfakcji i doświadczeń klientów.

Zbudowaniu przewagi konkurencyjnej.

Zaprojektowaniu lejka zakupowego.

Odnalezieniu luk w aktualnie dostarczanych rozwiązaniach.

Zaprojektowaniu wielokanałowej komunikacji z klientami.

Warto zdawać sobie sprawę, że Customer Journey możesz wykorzystać również do optymalizacji procesów zewnętrznych. Narzędzie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z odbiorcą jakichś usług – nie musi być nim zawsze klient w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Customer Journey przyda się więc w:

Optymalizacji doświadczeń pracowników i kandydatów.

Podniesieniu motywacji pracowników.

Zaprojektowaniu procesów onboardingu i offboardingu.

Customer Journey – korzyści

Bez względu na to, do czego dokładnie wykorzystasz Customer Journey, takie działanie powinno poprawić efektywność Twojej organizacji, co z kolei powinno się przełożyć na jej wyniki finansowe.

Zgodnie z danymi zebranymi przez McKinsey firmy, które pracują nad poprawą doświadczeń klientów, notują:

wzrost przychodów firmy o 10-15%,

wzrost satysfakcji klienta o 20%,

optymalizację kosztów o 15-20%

Powodzenia!