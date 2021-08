Polsat zaprezentował nowe logotypy stacji. Jak wyglądają?

Telewizja Polsat w czerwcu zapowiedziała zmianę logotypów Grupy Polsat Plus. Marki Polsat i Plus będą miały nowe logotypy, a marka Cyfrowy Polsat zmieni się w nową markę – Polsat Box. Znane widzom słoneczko zostanie zastąpione nowym symbolem.

Serwis Ipla i Cyfrowy Polsat GO zmienią się w jeden serwis Polsat Box Go. Powstanie także nowy serwis z treściami Telewizji Polsat – Polsat Go. Jak zapowiedziano, wszystkie logotypy głównych marek będą spójne, tak aby klienci i widzowie wiedzieli, że są to marki z Grupy Polsat Plus.

Nowe logotypy kanałów Polsatu

Główne stacje Grupy Polsat Plus, czyli Polsat, Polsat 1 i Polsat 2 będą miały logotyp w kolorze żółtym. Super Polsat otrzymał logo w barwie jasnopomarańczowej. Logo kanałów informacyjnych News i Polsat News 2 będzie w kolorze turkusowym.

fot. nowe logo polsatu / www.polsat.pl

fot. nowe logo plusa / www.polsat.pl

Kanały sportowe również zostaną nieco odświeżone. Stacje Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News i Polsat Sport Fight będą miały symbol w kolorze niebieskim.

Polsat Film, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Doku, Polsat Seriale, Polsat Rodzina i Polsat Games również zyskają nowe logo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zmiana identyfikacji w pierwszym etapie nie obejmie m.in. stacji TV4 i TV6. Dotyczy to także kanałów współpracujących z grupą, takich jak Polsat Crime&Investigation.

Powstanie także nowa marka Polsat Box, która zastąpi Cyfrowy Polsat. Polsat Box Go natomiast to serwis i aplikacja online, który zastąpi Iplę i CP GO. Dostęp do platformy będą mieli wszyscy obecni i nowi użytkownicy Polsat Box, a także klienci nieposiadający usług Grupy.

Działania komunikacyjne rozpoczęto kampanią pod hasłem „Kto rządzi… internetem, 5G, rozrywką, emocjami, serialami, sportem?”. Na początku, chcąc wzbudzić ciekawość, firma nie pokazywała nowych logotypów. Obecnie firma odsłania marki i odpowiada na pytanie „Kto rządzi?”. Jak wynika z kampanii reklamowej, tym kto rządzi, jest każdy mieszkaniec Polski, użytkownik internetu, odbiorca programów, filmów, seriali. Wybiera to, co chce, co lubi i co jest mu potrzebne. Spójne hasło dla wszystkich marek to „Wybierz swoje wszystko” – zgodnie z przekazem indywidualnego wyboru z pełnej gamy usług, produktów i treści z oferty Grupy Polsat Plus.

Cały proces zmiany marek i logotypów potrwa kilka najbliższych tygodni.