Gdzie znaleźć dobry używany laptop do 2500 zł

Jeżeli zależy Ci na zakupie wydajnego laptopa, który nie kosztowałby więcej niż 2500 złotych, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. W ofercie sklepu AMSO znajdziesz wiele ciekawych modeli urządzeń poleasingowych w tej cenie. Dowiedz się więcej na ich temat i sprawdź nasze propozycje. Na pewno będziesz zadowolony!

Używany laptop za 2500 zł z oferty AMSO

Zakup używanego laptopa za 2500 zł to poważna inwestycja. Mając budżet na tym poziomie, będziesz mógł przebierać wśród ofert z górnej półki. Gwarantuje to pozyskanie sprzętu, który będzie zachwycał swoimi osiągami i zapewniał wiele możliwości użytkowych.

Szczególnie mocno polecamy sprawdzenie oferty AMSO. To renomowany sklep z używaną elektroniką, gdzie znajdziesz najlepszej jakości laptopy. Wszystkie sprzedawane tam urządzenia zostały dokładnie przetestowane i sprawdzone, możesz więc poczuć się całkowicie bezpiecznie ze świadomością, że zakupisz tam w pełni sprawny technicznie sprzęt.

Laptop do 2500 zł sprawdzi się w każdych warunkach. To doskonałe urządzenie biurowe, na którym będziesz mógł płynnie i szybko pracować na wielu aplikacjach naraz. Dzięki wydajnym podzespołom może być wykorzystywany także jako sprzęt do rozrywki, na przykład gier komputerowych.

Laptop do 2500 zł – konfiguracja

Oferta dostępna na amso.pl jest bardzo rozbudowana. Oznacza to, że nie będziesz mieć problemu ze znalezieniem sprzętu, który spełni wszystkie Twoje wymagania. Wśród dostępnych modeli znajdziesz między innymi urządzenia wyprodukowane przez renomowane firmy takie jak HP, Dell, Lenovo czy Acer.

Poleasingowy laptop do 2500 zł ma podzespoły najwyższej klasy. Większość dostępnych w asortymencie AMSO modeli jest wyposażona w dwu lub czterordzeniowy procesor Intel Core i7. Najczęściej będą to wersje 6820HQ i 6500U. Przy takim budżecie standardem jest też 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz szybkie dyski SSD o pojemności około 480 GB. Sprzęt o takiej konfiguracji może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno do pracy, jak i grania.

Niemal każdy laptop do 2500 z oferty AMSO jest dostępny w wersji z wgranym systemem operacyjnym Windows 10 Home lub Professional. Dzięki temu będziesz mógł zacząć korzystać z niego od razu po zakupie, bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

Jaki laptop do 2500 zł wybrać?

Wybór odpowiedniego urządzenia może być trudny, dlatego przygotowaliśmy własne propozycje, które mogą pomóc Ci w zakupach. Oto najciekawsze laptopy do 2500 zł z amso.pl, warte Twojej uwagi:

Dotykowy Dell XPS – to urządzenie o bardzo eleganckim designie, zapewniające najwyższy komfort użytkowania. Jest wyposażone w procesor Intel Core i7, 16 GB pamięci RAM oraz ekran o rozdzielczości natywnej 3200×1800 pikseli.

HP ZBook Studio G3 – Procesor i7-6820HQ, 16 GB RAMu i dysk SSD o pojemności 480 GB sprawiają, że jest to laptop do 2500 zł , obok którego trudno przejść obojętnie. Na dodatek dysponuje dużym ekranem o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD.

Lenovo ThinkPad S3 Yoga – to urządzenie o nieco mniej wydajnym procesorze i5, ale nadrabia to innymi parametrami. Zaletą jest również możliwość korzystania z funkcji dotykowych ekranu.

Zachęcamy do sprawdzenia również innych laptopów AMSO i regularnego odwiedzania strony. Oferta jest stale rozbudowywana, więc to najlepszy sposób na złapanie najbardziej opłacalnych okazji.