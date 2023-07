Oprogramowanie dedykowane to rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Specyficzne wymagania branży, w której funkcjonuje Twoja firma, mogą generować potrzebę stworzenia systemu dedykowanego, który pozwoli na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz optymalizację procesów. Sprawdź, jakie są jego zalety.

Oprogramowanie dedykowane a gotowe rozwiązania – poznaj różnice

Decydując się na wprowadzenie do swojej firmy rozwiązań informatycznych, masz do wyboru dwie opcje. Jedną z nich jest zakup tzw. oprogramowania pudełkowego, czyli systemu stworzonego z myślą o wielu organizacjach działających w danym obszarze. Każda firma może wykupić dostęp do takiego rozwiązania i stosować je u siebie. Jeśli skorzystasz z gotowego oprogramowania, nie masz możliwości dostosowywania go do swoich potrzeb i możesz używać tylko dostępnych funkcjonalności.

Zbudowanie i wdrożenie systemu dedykowanego daje możliwość rozwijania go zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstwa. Rozwiązania dedykowane obejmują niestandardowe funkcjonalności, których często na próżno szukać w propozycjach gotowego oprogramowania. Jest to dobra opcja dla organizacji, które oferują nietypowe usługi lub produkty.

Zalety oprogramowania dedykowanego

Oprogramowanie dedykowane to opcja, która umożliwia dokładne spełnienie oczekiwań zleceniodawcy. Tworząc dedykowane rozwiązanie, doświadczony zespół software house’u zaczyna współpracę od dokładnego poznania potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy.

Tworzenie dedykowanego oprogramowania rozpoczynamy od dokładnej analizy różnych aspektów działalności klienta. Ważne są nie tylko bieżące potrzeby, ale także najbliższe cele i plany na przyszłość. Dzięki tej wiedzy możemy wskazać klientowi te funkcjonalności, które faktycznie przełożą się korzystnie na efektywność pracy, a także ułatwią rozwój oprogramowania w przyszłości.

Jakub Cichocki, dyrektor zarządzający, Software House Cogitech

Zwiększenie produktywności

Optymalizacja nieefektywnych procesów to jedno z zadań dedykowanego oprogramowania. Systemy informatyczne tego typu tworzone są z myślą o zwiększeniu wydajności pracy. Dzięki automatyzacji niektórych żmudnych i powtarzalnych zadań Twój personel zyskuje więcej czasu na strategiczne działania.

Jeśli mamy problem z nieefektywnymi działaniami operacyjnymi (produkcja, logistyka itp.), trzeba zidentyfikować przyczynę braku wydajności w procesie i stworzyć aplikację usprawniającą owe działania.

Źródło: Raport interaktywnie.com, Software House. Jak i w czym mogą pomóc firmom 2021

Możliwość rozwoju oprogramowania zgodnie z potrzebami Twojego biznesu

Dobrze zaprojektowane aplikacje dedykowane są elastyczne i skalowalne. Odpowiednio przemyślane mogą się też okazać znacznie bardziej intuicyjne dla finalnego użytkownika niż gotowe rozwiązania. Prosta obsługa oprogramowania zapewnia sprawne i szybkie wykonywanie codziennych działań, jednak prowadząc biznes, trzeba wziąć pod uwagę to, że potrzeby firmy mogą się zmieniać z biegiem czasu.

Wybierając dedykowane oprogramowanie, możesz w dowolnym momencie rozbudowywać swoje systemy o dodatkowe funkcjonalności. W przypadku gotowych rozwiązań, pozostaje Ci czekać na wprowadzenie nowych opcji, za które zazwyczaj trzeba dopłacić i nie zawsze są one zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Większe bezpieczeństwo danych

Decydując się na zamówienie oprogramowania dedykowanego, możesz liczyć, że zostanie ono zaprojektowane w taki sposób, by spełniało najwyższe standardy bezpieczeństwa. Co do gotowych rozwiązań, nie zawsze posiadasz kompleksową wiedzę na temat stosowanych zabezpieczeń. W niektórych branżach ochrona danych ma kluczowe znaczenie, a możliwość wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w tym zakresie, jest niewątpliwie jedną z największych zalet dedykowanego oprogramowania.





Zgodnie z raportem z 2021 r. cyberbezpieczeństwo jest najważniejszym działaniem z obszaru IT dla dużych firm. Nic w tym dziwnego, wszak przedsiębiorcy podejmują działania istotne dla ich klientów. Kradzież lub wyciek ważnych danych może skutkować nie tylko utratą klienta i konsekwencjami prawnymi, ale także kompletnym zrujnowaniem wizerunku organizacji. Warto więc postawić na oprogramowanie dedykowane, które pozwoli Ci na stałe monitorowanie i ulepszanie systemów bezpieczeństwa.

Oprogramowanie dedykowane – w jakich firmach się sprawdzi?

Wdrożenie dedykowanego systemu to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, dla których ważne są niestandardowe funkcje niedostępne w gotowym oprogramowaniu. Doskonałym przykładem takiej firmy jest Polimex, której platforma sprzedażowa hurtowni pozwala zaoferować klientom ponad 45 tys. produktów w wielu wariantach.

Stawiając na oprogramowanie dedykowane, masz możliwość zaproponowania swoim klientom spersonalizowanych opcji, których nie znają w żadnej innej aplikacji. Bądź innowacyjny i zapewnij swoim pracownikom oraz klientom najlepsze doświadczenia korzystając z dedykowanych rozwiązań.