Kiedy najlepiej zainwestować w system do zarządzania firmą? GoNet – nowoczesny system CRM

Dynamiczny rozwój firmy to również większe wyzwania, którym trzeba sprostać. Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa w obecnych czasach może okazać się system do zarządzania firmą dopasowany do indywidualnych potrzeb. Przykładem narzędzia pozwalającego na sprawne koordynowanie zadaniami jest GoNet CRM.

W jaki sposób CRM może pomóc w rozwoju firmy i dlaczego jest tak istotny dla przedsiębiorstwa? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Co to jest CRM?

CRM to inaczej Customer Relationship Management, czyli sposób zarządzania relacjami, który dotyczy klientów firmy, a także jednostek wstępnie zainteresowanych współpracą. System ten można również określić jako zarządzanie relacjami z klientem poprzez szereg zadań, procedur oraz narzędzi ułatwiających cały proces.

Nowoczesny system CRM to więc nic innego, jak zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez tworzenie dobrych relacji z kontrahentami.

Głównym założeniem CRM jest wdrożenie do przedsiębiorstwa oprogramowania, które umożliwi wygodne nadzorowanie relacji. System do zarządzania firmą CRM daje możliwość analizowania poszczególnych kontaktów na płaszczyźnie firmy i jej odbiorców.

W ten sposób zyskuje się możliwość stworzenia personalizowanej oferty handlowej, planowania współpracy z konkretnymi klientami czy tworzenia długoterminowych projektów biznesowych.

Korzyści wynikające z inwestycji w system CRM

Korzyści wynikających z wprowadzenia CRM jest wiele, o czym świadczy jego rosnąca popularność w ostatnich latach. Wdrożenie tego typu rozwiązania jest odpowiedzią na konieczność usprawnienia procesów biznesowych.

Aplikacja CRM została wprowadzona z myślą o ułatwieniu codziennych, powtarzalnych czynności i skróceniu czasu ich wykonywania. Główną zaletą wdrożenia systemu jest wpływ na jakość obsługi klienta i jego zadowolenie.

Usprawnienie procesów biznesowych

CRM umożliwia zautomatyzowanie powtarzalnych procesów biznesowych. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania pracownicy mogą zwrócić większą uwagę na zadania krytyczne, które bezpośrednio wpływają na jakość świadczonych usług czy sprzedaż produktów.

GoNet CRM to rozwiązanie, które może zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb niemal każdej firmy. Przedsiębiorstwa, które nie wiedzą, jakie aspekty działalności należy usprawnić, mogą skorzystać z pomocy specjalistów. W ten sposób CRM może być skutecznie zaimplementowany dla każdego biznesu.

Aplikacja GonetCRM – fot. GoNetCRM.pl

Warto przy tym pamiętać, że inne potrzeby będą wykazywać firmy usługowe, handlowe, prowadzące szkolenia czy świadczące usługi budowlane.

Lepsze zrozumienie klientów

Zbieranie informacji o kliencie pozwala na łatwiejsze budowanie relacji i zrozumienie jego potrzeb. Podczas współpracy z klientem niezwykle ważne jest, aby dokładnie monitorować wszystkie najważniejsze ustalenia.

Korzystając z rozwiązania, jakie zapewnia GoNet CRM, zadbanie o dokładne kompletowanie danych jest znacznie łatwiejsze. System umożliwia zapisywanie informacji do każdego z kontrahentów i zarządzanie różnymi obszarami. Dotyczy to między innymi:

notatek ze spotkań,

korespondencji mailowej,

różnego rodzaju dokumentacji,

przypomnień o zbliżających się spotkaniach.

Dzięki systemowi CRM pracownicy, którzy przejęli proces opieki nad danym kontrahentem, mogą szybko i bez problemu zapoznać się ze wszystkimi ustaleniami bez obaw, że pominą ważne ustalenia.

Wzrost sprzedaży i zysków

Sprzedaż i jej wzrost to dla wielu przedsiębiorstw jeden z najważniejszych aspektów działalności. Naturalne jest, że rozwijające się przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia sprzedaży swoich usług lub produktów. Jednym ze sposobów na osiągniecie tego celu, jest system CRM.

Wdrożenie tego systemu ułatwia planowanie działań marketingowych oraz sprzedażowych. Klient jest prowadzony według tak zwanego lejka sprzedażowego, którego głównym celem jest doprowadzenie do zainicjowania współpracy z firmą.

Wdrożenie systemu CRM jest niezwykle ważne również z punktu widzenia właścicieli oraz kadry kierowniczej. Umożliwia analizę pracy działu handlowego i procesy związane z pozyskiwaniem nowych klientów.

Jeżeli z przygotowanych raportów wynika, że sprzedaż nie osiąga zadowalającego poziomu, wówczas możliwe jest wprowadzenie rozwiązań korygujących mających na celu poprawę konwersji.

Skuteczniejsze zarządzanie danymi i informacjami

Prężnie działające przedsiębiorstwa bardzo często mierzą się z problemem związanym z obiegiem oraz gromadzeniem dużej ilości dokumentów.

Działanie w branży przez szereg kolejnych miesięcy czy lat wiąże się z dużą ilością dokumentacji, nad którą trudno w pewnym momencie zapanować.

Elektroniczny obieg dokumentów może być jednak uporządkowany i spójny. Przykładem jest wysyłka faktur, które mogą mieć np. jednakową szatę graficzną.

Wykorzystanie oprogramowania od firmy GoNet CRM umożliwia organizację nawet bardzo dużej ilości dokumentów. Wdrożenie aplikacji pozwala m.in. na tworzenie wirtualnych szaf podzielonych np. na stopień tajności. W ten sposób można wygodnie dopasować uprawnienia do każdego wirtualnego magazynu i udzielić do nich dostęp jedynie wybranym grupom pracowników.

System umożliwia również sortowanie dokumentacji według kontrahentów. Co więcej, aplikacja pozwala na tworzenie szablonów dokumentów, które wykorzystuje się w określonym celu, np. do wysyłania ofert czy zamówień.

Na uwagę zasługuje fakt, że zarządzanie dokumentacją jest zgodne ze standardami ISO. Dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikaty ISO, oznacza to możliwość przejścia na oprogramowanie oferowane przez GoNet CRM bez obaw o ich utratę.

Poprawa jakości obsługi klienta

Zarządzanie danymi firmy to klucz do jej skutecznego działania. Oprogramowanie CRM umożliwia m.in. pełną automatyzację programów pocztowych takich jak na przykład:

Outlook,

Thunderbird.

Wprowadzone rozwiązanie wpływa na poprawę jakości obsługi poszczególnych kontrahentów. Odbywa się to poprzez wygodne tworzenie grup adresatów wiadomości.

System pozwala również ustawić automatyczne przypomnienia w razie braku odpowiedzi na wysłane wiadomości. Informacje spływające z poczty elektronicznej są zdecydowanie łatwiej dostępne dla pracowników firmy, a przy tym silnie zabezpieczone oraz wygodnie posortowane.