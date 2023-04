Jak wybrać odpowiednie kolumny głośnikowe do domowego użytku?

Dobre głośniki to podstawa systemów audiowizualnych. Jeśli jesteś fanem muzyki, to z pewnością wiesz, że im lepsze parametry techniczne mają, tym lepszej jakości dźwięki możesz uzyskać. Doskonałą przestrzeń i dynamiczny bas zapewniają kolumny głośnikowe składające się z systemów 2- i 3-drożnych. Co brać pod uwagę przy wyborze odpowiedniego sprzętu odtwarzającego muzykę? Zobacz!

Kolumny głośnikowe vs kolumny podłogowe

Zastanawiasz się, czym właściwie różnią się kolumny głośnikowe od podłogowych? Kolumny głośnikowe, znane również jako regałowe, są mniejsze i lżejsze niż podłogowe. Zwykle posiadają jeden lub dwa głośniki niskotonowe oraz jeden głośnik wysokotonowy. Możesz je umieścić na półce, komodzie lub bezpośrednio obok sprzętu grającego czy telewizora. Z kolei kolumny podłogowe są większe i cięższe. Mają też większą moc i oferują lepszą jakość dźwięku, a także więcej basu niż kolumny głośnikowe. Wymagają też większej przestrzeni, bo dla najlepszych wrażeń akustycznych muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od ścian i mebli – by nie rezonowały.

Parametry techniczne kolumn głośnikowych

Bez względu na to, na jakie kolumny się ostatecznie zdecydujesz, wybierając głośniki do swojego domu, weź pod uwagę:

pasmo przenoszenia – zakres częstotliwości, jaki jest w stanie przenosić, im większy, tym lepsza jakość dźwięku,

– zakres częstotliwości, jaki jest w stanie przenosić, im większy, tym lepsza jakość dźwięku, moc i czułość – głośniki o wysokiej czułości emitują wyższy poziom głośności przy danym napięciu, powinny jednocześnie mieć dość dużą moc, by bezpiecznie przenosić dźwięki bez zniekształcenia,

– głośniki o wysokiej czułości emitują wyższy poziom głośności przy danym napięciu, powinny jednocześnie mieć dość dużą moc, by bezpiecznie przenosić dźwięki bez zniekształcenia, impedancję – opór, jaki napotka wzmacniacz podczas odtwarzania dźwięków – zwykle wzmacniacz jest dostosowywany do konkretnej wartości impedancji, a wartość impedancji głośnika powinna być zgodna z wartością minimalną lub maksymalną zalecaną przez producenta wzmacniacza,

– opór, jaki napotka wzmacniacz podczas odtwarzania dźwięków – zwykle wzmacniacz jest dostosowywany do konkretnej wartości impedancji, a wartość impedancji głośnika powinna być zgodna z wartością minimalną lub maksymalną zalecaną przez producenta wzmacniacza, ukierunkowanie – ta cecha określa, w jaki sposób dźwięk jest rozprzestrzeniany w przestrzeni przez głośniki – w jednym konkretnym kierunku lub równomiernie w przestrzeni.

Ustawienie ma znaczenie

Przy wyborze głośników pamiętaj również, że kolumny nie mogą być umieszczone przypadkowo. By mogły skutecznie kierować dźwięk, muszą mieć możliwość przenoszenia go w różnych kierunkach. Jeśli umieścisz kolumny zbyt blisko ściany lub w roku pomieszczenia, dźwięk będzie się odbijał, co poskutkuje bardzo nienaturalnym, przygłuszonym efektem.

Ważne jest też, by kolumny stały na sztywnej i płaskiej powierzchni. Wibracje przenoszone przez bas mogą mieć wpływ na deformację dźwięku. Postaraj się więc znaleźć takie miejsce dla swoich głośników, by nic nie zagłuszało ich pracy. Nie ustawiaj w pobliżu żadnych przedmiotów, które mogłyby je uszkodzić. Chroń je przed działaniem wilgoci czy zmiennych temperatur.