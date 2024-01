Poznaj pomysły na zwiększenie sprzedaży B2B

Jeśli chcesz, aby Twoja sprzedaż poszybowała w górę, musisz stosować zasady psychologii sprzedaży w praktyce. Tak samo musisz zadbać o sprawny proces rekrutacji, a także bazować na wybranym modelu biznesowym.

Zwiększenie sprzedaży – psychologia i reguły skutecznych relacji

Budowanie relacji jest fundamentem działań firmy, bo od tego jakie stworzy relacje z klientami, zależy naprawdę wiele. To właśnie odróżnia poszczególne firmy od siebie i nie da się tego skopiować. Trwałe relacje biznesowe to wzajemna praca i odpowiednie podejście handlowców. Jest kilka sposobów na to, a jeden z nich to budowanie osobistych więzi, opartych na bezpośrednim kontakcie ze strategicznymi osobami. Po drugie, warto pytać klientów na bieżąco o ich problemy i potrzeby. Nie zapomnij też o uważnym słuchaniu i wyciąganiu wniosków. Jeśli poznasz te aspekty w codzienności biznesowej klientów, to łatwiej będzie Ci z nimi rozmawiać, a tym samym skuteczniej sprzedawać. Budowanie relacji to oczywisty sposób na wzrost sprzedaży. Przeczytaj o innych pomysłach na wzrost sprzedaży tomaszstarzynski.com i zastosuj je w praktyce.

Popraw swoje wyniki sprzedażowe – jak zatrudnić wykwalifikowanych pracowników i ich szkolić

Aby poprawić wyniki sprzedaży, trzeba mieć kompetentny i zaangażowany zespół. Zatrudnianie nowych osób to konieczność, jeśli chce się rozwijać firmę i jej poszczególne działy, niezależnie od tego czy jest to duża korporacja czy też mniejsza firma. Można to zrobić samodzielnie lub zlecić rekrutację agencjom HR. Pierwszy sposób będzie bardziej pracochłonny i będzie wymagał dość dużego zaangażowania czasowego. Drugi sposób jest droższy, ale często o wiele bardziej skuteczny. Dużo zależy od specyfiki branży, bo niektóre z nich są tak wymagające, że trzeba szukać tylko osób doświadczonych lub przejmować je z innych firm metodą poleceń lub negocjacji. Udana rekrutacja to jedno, a szkolenia to coś, w co trzeba zainwestować dużo czasu i pieniędzy. Dobrze wyszkolony pracownik z pewnością wzmocni zespół i wpłynie na zwiększenie wyników sprzedaży.

Zwiększenie sprzedaży: nowoczesny i sprawdzony model biznesowy

To w jakim modelu biznesowym działa dana firma, wyznacza jej kierunek działania i przyszły rozwój. Jednym z modeli biznesowych jest innowacyjny model biznesu, który wykorzystuje postęp technologiczny. Ciekawy model to sprzedaż doświadczeń, w którym działa kawiarnia Starbucks, opierając się na idei, że cała otoczka związana z piciem kawy, czyli miejsce, muzyka, kameralna atmosfera, zachęcają klienta do kupowania produktu. Popularne są także modele subskrypcyjne, gdzie klient płaci raz w miesiącu niewielką kwotę, a doskonałym przykładem jest platforma Netflix. Każdy z tych modeli jest zupełnie inny, ale z każdego z nich może się nauczyć jak wpływać na wzrost sprzedaży.