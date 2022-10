System APS – zaawansowane oprogramowanie do planowania produkcji

System APS (Advanced Planning & Scheduling) to oprogramowanie służące do tworzenia symulacji, planów i harmonogramów produkcyjnych. Algorytmy optymalizacyjne, znajdujące się w nowoczesnych systemach APS, działają w oparciu o sztuczną inteligencję. W praktyce oznacza to, że ich możliwości obliczeniowe są o wiele większe, niż nawet najbardziej doświadczonych planistów i menedżerów.

System APS – oprogramowanie dla specjalistów od planowania

System APS najlepiej funkcjonuje wtedy, gdy zostanie zintegrowany z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie produkcyjnej. Powód jest prosty – dane dostarczane do systemu powinny być aktualizowane na bieżąco i przede wszystkim adekwatne do rzeczywistego stanu komponentów produkcyjnych, maszyn czy obecności pracowników. Owszem, można je wprowadzać ręcznie, trwa to jednak zbyt długo i jest obarczone wysokim ryzykiem błędu. Tymczasem dobrze przeprowadzona integracja oprogramowania – w tym przypadku systemów APS z ERP czy MES – znacznie przyspiesza procesy decyzyjne dotyczące planowania produkcji.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy plan produkcji powstaje z uwzględnieniem kilku zmiennych, takich jak chociażby:

ograniczona dostępność surowców, półproduktów, pracowników czy maszyn produkcyjnych;

możliwie niskie koszty produkcji;

najdłuższy dopuszczalny czas wykonania procesu produkcyjnego;

konieczność naprawy lub przezbrojenia maszyn produkcyjnych;

dostępność przestrzeni magazynowej.

Zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi same mogą ulegać zmianom w czasie, co także ma wpływ na ostateczny kształt procesu produkcyjnego. Ponadto niektóre z wyżej wymienionych kryteriów mogą mieć wyższy priorytet, niż pozostałe. Należy także pamiętać o możliwości wprowadzania ewentualnych zmian w planie, spowodowanych chociażby nowymi okolicznościami związanymi z warunkami produkcji. Wysokiej jakości system automatycznego planowania, np. APS Qguar, pozwala na natychmiastowe zaobserwowanie efektów wprowadzonych zmian. Nie trzeba dodawać, że jest to ogromne ułatwienie dla każdego planisty czy menedżera.

Pozostałe korzyści płynące z użytkowania zaawansowanego systemu APS

System APS Qguar to nie tylko narzędzie ułatwiające proces planowania w firmie. Jego implementacja pozwala również m.in. na:

poprawienie szeroko rozumianej gospodarki magazynowej;

minimalizację czasu napraw, przezbrojeń czy oczekiwania na gotowe produkty;

poprawienie wydajności, zarówno maszyn, jak i pracowników;

lepsze wykorzystywanie dostępnych zasobów produkcyjnych oraz technologicznych;

tworzenie analiz zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz alternatywnych scenariuszy produkcyjnych;

określanie stopnia realizacji scenariuszy produkcyjnych w czasie rzeczywistym;

redukcję kosztów procesów produkcyjnych.

Poza tym APS Qguar jest bardzo prosty w obsłudze. Aby go swobodnie używać, wystarczy posiadać komputer, na którym można uruchomić dowolną przeglądarkę internetową. System ten jest doskonałym uzupełnieniem innego rozwiązania autorstwa Quantum Software, czyli oprogramowania MES Qguar. Warto jednak pamiętać, że APS Qguar można zintegrować w zasadzie z każdym liczącym się obecnie oprogramowaniem MES lub ERP, również takim, którego twórcą nie jest Quantum Software.