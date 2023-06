W dzisiejszych czasach niemal wszyscy korzystają z nowoczesnych technologii, prowadząc biznes. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma była konkurencyjna, musisz zapewnić jej sprawne działanie. Pomocne w tej kwestii mogą okazać się usługi informatyczne. Poznań to miejsce działania wielu firm IT, dlatego wybór odpowiedniej może być trudny. Dowiedz się, czym są usługi informatyczne i jak wybrać odpowiedniego partnera do wsparcia Twojego biznesu.

Usługi informatyczne – wsparcie dla firm

Usługi informatyczne to zadania realizowane przez firmę IT w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rozwiązań informatycznych oraz infrastruktury w Twoim przedsiębiorstwie. Dzięki takiemu wsparciu zoptymalizujesz koszty związane z obsługą urządzeń oraz oprogramowania. Regularne testy i analiza wydajności Twoich systemów i sprzętu pozwala Ci ustrzec się przed poważnymi awariami oraz kosztownym przestojem w pracy.

40 proc. Polaków przewiduje, że w najbliższych trzech latach zwiększy się oddziaływanie technologii na relacje w pracy, życiu prywatnym i na środowisko. Biznes jest świadomy faktu, że od nowych technologii nie ma odwrotu. Aż dziewięć na dziesięć firm inwestuje w cyfryzację.

Katarzyna Kucharczyk, “Rzeczpospolita” 29.07.2022 r.

Coraz więcej przedsiębiorców, zwłaszcza młodych rozumie znaczenie rozwiązań informatycznych dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju biznesu. Nowe technologie niosą za sobą zwiększenie wydajności i ułatwienie procesów związanych z prowadzoną działalnością. Większość osób prowadzących biznes wie, że warto inwestować w usługi informatyczne. Poznań podobnie jak inne duże miasta to wylęgarnia konkurencyjnych firm – zadbaj o sprawne działanie swojego biznesu.

Jakie usługi informatyczne mogą Ci się przydać?

Większość firm IT świadczy różnorodne usługi informatyczne – Poznań jest pełen specjalistycznych firm IT, które oferują bogaty zakres wsparcia IT, dlatego warto dokładnie przemyśleć wybór partnera z branży IT. Wśród najczęściej oferowanych usług informatycznych można znaleźć wsparcie w zakresie obsługi infrastruktury, przeprowadzania audytów czy dbania o bezpieczeństwo danych i backupy.

Usługi sieciowe

Bez względu na branżę, w której działasz, istnieją rozwiązania niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Jednym z nich jest chmura. Przyspiesza ona wdrażanie procesów w firmie i zapewnia skuteczne zarządzanie. Jest to najczęściej wdrażane przez polskie firmy rozwiązanie w zakresie transformacji cyfrowej organizacji.

Źródło: Raport Chmura Cyberbezpieczeństwo 2021

W ramach usług informatycznych często zyskujesz także hosting poczty elektronicznej oraz strony WWW. Posiadanie wszystkich narzędzi w jednym miejscu ułatwia i przyspiesza działania związane z serwisem i obsługą Twoich rozwiązań IT.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia oprogramowania do zarządzania Twoją firmą?

W sytuacji, gdy organizacja wykorzystuje różne systemy informatyczne, a tworzone dane muszą być dostępne na różnych poziomach i w różnych działach integracja jest konieczna.

Inwestycje w technologie w dobie pandemii 2022

Systemy ERP oraz różnorodne programy do prowadzenia księgowości lub magazynu są nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorców. Żeby rozwiązanie to było maksymalnie funkcjonalne, warto dokonać ich integracji. Dzięki temu zyskasz dostęp do danych z wszystkich narzędzi w jednym miejscu, co znacznie usprawnia pracę, a ponadto zminimalizujesz możliwość popełnienia błędu podczas ręcznego wprowadzania danych pomiędzy poszczególnymi systemami.

Musisz zapewnić stanowiska pracy zdalnej dla swojego personelu?

Praca zdalna staje się codziennością w wielu organizacjach dlatego podejmując współpracę z zewnętrzną firmą IT, warto wybrać taką, która oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia modelu pracy zdalnej w Twoim przedsiębiorstwie.

Zapewnij swojej firmie bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo niejedno ma imię. Zapewnienie ochrony Twojej organizacji oraz danym Twoich klientów to proces złożony obejmujący wiele działań. Jednym z nich są regularne testy i audyty Twojego oprogramowania. Zyskujesz dzięki nim nie tylko raport odnośnie ich aktualnego bezpieczeństwa i wydajności, ale także rekomendacje do dalszej pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym to także regularne backupy. Zapobiegają one utraceniu plików wskutek nieszczęśliwych wydarzeń takich jak pożary, zalania, ataki ransomware czy poważna awaria infrastruktury.

Jak wybrać najlepszą firmę do obsługi informatycznej – Poznań pełen możliwości

Doświadczenie w Twojej branży jest jednym z najważniejszych kryteriów, które musisz wziąć pod uwagę wybierając partnera IT do współpracy w zakresie działań, które obejmuje obsługa informatyczna. Poznań jest pełny firm informatycznych, dlatego warto przyjrzeć się temu, jakie usługi oferują i jak przebiega współpraca. Postaw na zespół specjalistów zapewniających szybki i łatwy kontakt. Do takich firm należy IT.Cogitech – zyskujesz opiekę dedykowanego eksperta, który jest dostępny telefonicznie i mailowo. Co ważne, są to fachowcy, którzy dużą wagę przywiązują do kwestii bezpieczeństwa.

Postaw na najlepsze usługi informatyczne. Wybierz firmę świadczącą profesjonalną obsługę informatyczną dla Twojego biznesu i zapewnij swoim klientom najwyższa jakość świadczonych usług