Delikatny spadek RMF FM, rekordowy wynik Radia Pogoda

W trakcie okresu od marca do maja, RMF FM odnotowało nieco poniżej 30 procent udziałów, podczas gdy Radio Zet zgromadziło 13,2 procent słuchalności.

Z badania Radio Track przeprowadzanego przez Kantar wynika, że udział RMF FM wyniósł 29,7 procent, co jest spadkiem w porównaniu do 31,3 procent w analogicznym okresie w 2022 roku. Natomiast słuchalność Radia Zet również zmniejszyła się, spadając z 13,4 procent do 13,2 procent. Tymczasem Program I Polskiego Radia zanotował niewielki wzrost słuchalności, osiągając 4,8 procent udziału, podczas gdy wynik Programu III utrzymał się na poziomie 1,9 procent, taki sam jak rok wcześniej.

Wzrost słuchalności ponadregionalnych rozgłośni radiowych

Niektóre ponadregionalne stacje radiowe zanotowały wzrost swojej słuchalności. Zalicza się do nich Radio Vox FM, które zwiększyło swoją słuchalność z 3,2 procent do 3,4 procent, RMF Classic, które osiągnęło wzrost z 1,2 procent do 1,5 procent, oraz Muzo.fm, które zanotowało wzrost z 0,5 procent do 0,7 procent.

Spadek popularności sieci Eska, poprawa wyników Audytorium 17

Eska, będąca najpopularniejszą siecią radiową, odnotowała spadek udziału z 7,5 procent do 7,2 procent. W przeciwnym kierunku zmierzała sieć Audytorium 17, które zanotowała poprawę wyników ze 4,5 procent do 4,6 procent.