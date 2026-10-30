Instagram testuje poziome filmy do 90 minut z myślą o podcasterach

Od poniedziałku 26 października 2026 r. wybrani twórcy w Stanach Zjednoczonych mogą publikować na Instagramie poziome filmy trwające do 90 minut. W ten sposób należący do Mety serwis testuje format Features, który wcześniej sprawdzał w Brazylii. Format jest przeznaczony głównie dla podcasterów i komików, czyli autorów pełnych odcinków, którzy dziś umieszczają je przede wszystkim na YouTube. Meta nie podała, kiedy Features trafi do innych krajów, w tym do Polski. Na razie nie dzieli się też z twórcami przychodami z reklam w tych filmach.

Test zapowiedzieli w nagraniu opublikowanym na Instagramie szef serwisu Adam Mosseri i wiceprezeska ds. produktu Tessa Lyons. Według Instagrama Features ma służyć m.in. do publikowania podcastów, vlogów i wywiadów. Długość 90 minut to górna granica jednego z kilku testowanych limitów.

Rolka jako zwiastun pełnego odcinka

Test obejmuje też sposób, w jaki widz trafia do pełnego odcinka. Dziś twórcy wrzucają na Instagram krótkie fragmenty jako rolki (Reels, czyli krótkie pionowe filmy), a cały odcinek publikują gdzie indziej. Teraz pełne nagranie ma zostać na Instagramie.

Pomaga w tym druga testowana funkcja, Clips as Reels. Pozwala ona podpiąć pod jeden długi film do ośmiu rolek. Widz, który trafi na fragment, może jednym kliknięciem przejść do pełnego nagrania. Filmy z Features mają się też pojawiać w głównym feedzie oraz w zakładce Eksploruj, gdzie Instagram poleca treści z kont, których użytkownik nie obserwuje.

„Zobaczysz fragment podcastu, który lubisz, i możesz po prostu kliknąć, żeby oglądać dalej albo obejrzeć cały film” – zapowiedziała Tessa Lyons.

Według Instagrama Clips as Reels testowano z twórcami w Brazylii wcześniej w tym roku, a teraz funkcja trafia do wybranych twórców w USA. Serwis zapowiada, że w kolejnych miesiącach rozszerzy test Features, docelowo do dziesiątek tysięcy twórców w Stanach. Wśród pierwszych uczestników są Emma Grede, prowadząca podcast i współzałożycielka marki Skims, twórczyni treści o urodzie i modzie Monet McMichael, Preston Rakovsky, autor wywiadów ulicznych, oraz twórca treści sportowych Donald De La Haye.

Mosseri zmienia zdanie

Mosseri przez lata nie chciał długiego wideo na Instagramie. „Przez długi czas byłem przeciwny długim formom wideo na Instagramie” – powiedział w filmie zapowiadającym test. Wyjaśnił, że krótkie treści, takie jak rolki, generują więcej udostępnień i wiadomości między użytkownikami. Obawiał się, że jeśli ktoś ogląda jeden film przez 10, 20 czy 30 minut, w tym czasie nie zobaczy wielu rolek, zdjęć i karuzel, które mógłby wysłać znajomym. Do zmiany zdania przekonała go Tessa Lyons, która od dawna opowiadała się za długim wideo.

„Rolki nadal będą kluczową częścią Instagrama. Ale jeśli chcesz zagłębić się w twórczość ulubionych twórców, powinieneś móc to zrobić na Instagramie” – powiedziała Lyons. Mosseri zapowiedział, że krótkie i długie formy mają się wzajemnie wspierać. Dodał, że dopracowanie wersji na telewizory zajmie trochę czasu, ale firma jest „bardzo zaangażowana” w ten projekt w długim terminie.

To druga próba Instagrama z długim wideo. W 2018 r. serwis uruchomił IGTV, osobną aplikację na dłuższe filmy, którą zamknął w 2022 r.

Pieniądze: na razie bez podziału wpływów z reklam

Twórcy w YouTube Partner Program, czyli programie partnerskim YouTube’a, dostają 55 proc. przychodów z reklam wyświetlanych przy ich długich filmach. Instagram na razie nie planuje podobnego modelu dla Features.

Przedstawiciel Instagrama poinformował, że serwis bezpośrednio finansuje teraz część twórców długich materiałów, ale jest „za wcześnie”, żeby przedstawić docelowy model zarabiania. Meta zapowiada, że szuka sposobów, by twórcy mogli zarabiać na współpracy z markami, na wsparciu fanów i na wypłatach od samego Instagrama, w tym na zachętach zależnych od wyników.

Mosseri przyznał, że obecny model ma ograniczenia. W rozmowie w programie Colin and Samir Show powiedział, że na Instagramie twórcom płacą przede wszystkim marki, a części z nich fani. Dodał, że niewielki program wypłat zależnych od wyników kosztuje firmę znacznie więcej, niż na nim zarabia, więc nie ma sensu go powiększać. Po ogłoszeniu testu napisał w serwisie X, że Instagram rozumie, iż „ekonomia ma ogromne znaczenie”, i rozważa kilka sposobów, by twórcy długich materiałów mogli na nich zarabiać.

Według Lyons Instagram negocjuje indywidualne umowy z częścią pierwszych twórców. Ci, którzy mają już sponsorów i współprace z markami, mogą przenieść te integracje do długich filmów. Twórcom bez takich kontraktów serwis zamierza pomagać w znalezieniu reklamodawców.

Telewizor jako docelowy ekran

Długie wideo jest powiązane z aplikacją Instagram for TV. W grudniu 2025 r. trafiła ona w USA na Amazon Fire TV, później na Google TV i telewizory Samsunga, a od 26 października jest dostępna także na Apple TV w Stanach. Instagram zapowiada w niej transmisje na żywo oraz funkcję, która zrobi z telefonu pilota. Na telefonie będzie można też zapisać film z Features, żeby obejrzeć go później na telewizorze. „Uważamy, że długie poziome treści najlepiej ogląda się na dużym poziomym ekranie” – powiedziała Lyons.

To kierunek, w którym YouTube ma już mocną pozycję. Według danych YouTube’a w 2024 r. widzowie oglądali na telewizorach i innych urządzeniach domowych ponad 400 mln godzin podcastów miesięcznie. W lutym 2025 r. spółka podała, że treści podcastowe na platformie mają ponad miliard aktywnych widzów miesięcznie. Według szacunków brytyjskiej firmy analitycznej MIDiA Research YouTube był pod koniec 2025 r. największą platformą podcastową na świecie: miał 308,2 mln użytkowników i ok. 32 proc. rynku. W USA jego udział sięgał 39 proc.

Co jeszcze testuje Instagram

Funkcja Na czym polega Etap według Instagrama Features poziome filmy do 90 minut (podcasty, vlogi, wywiady) wcześniej test w Brazylii; od 26 października mały test w USA Clips as Reels do 8 rolek prowadzących do jednego długiego filmu wcześniej test w Brazylii; teraz wybrani twórcy w USA Series osobne miejsce na profilu na odcinkowe rolki testy od wiosny 2026 r. w USA, Indiach i Meksyku; rozszerzenie na kolejne kraje do końca 2026 r. Live w zakładce Reels transmisje na żywo polecane także osobom, które nie obserwują konta testy w Indonezji i Brazylii; USA w przyszłym roku Instagram for TV rolki, Features, Series i kanały tematyczne na telewizorze w USA: Samsung, Fire TV, Google TV, od 26 października Apple TV

W ramach Series Instagram współpracuje m.in. ze studiami produkującymi mikrodramy, czyli krótkie seriale odcinkowe oglądane na telefonie. Wcześniej w tym roku serwis zaczął współpracę z takimi studiami w Azji Południowo-Wschodniej, a później rozszerzył testy na pojedynczych twórców, którzy przygotowują własne treści odcinkowe.

Źródła: Reel 360 News, Variety, TechCrunch