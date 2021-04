Nastolatki w Polsce chcą być influencerkami

Prawie połowa dziewczynek w wieku 10-15 lat uznała prowadzenie kanału w mediach społecznościowych za atrakcyjne zajęcie zawodowe. Dziewczyny widzą siebie w takim zawodzie w przyszłości. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez IQS. Spore rozbieżności widać między matkami i córkami w podejściu do studiów wyższych.

Jak wynika z badania, matki i córki rozmijają się w swoich marzeniach nt. przyszłych zawodów córek.

– Zawód youtuberka nie istnieje w oficjalnej klasyfikacji zawodów GUS. Dlatego nie dziwi fakt, że matki dziewczynek czterokrotnie rzadziej (12 proc.) niż ich córki wskazywały to zajęcie jako preferowane – powiedziała Marta Rybicka, Senior Business Director w agencji badawczej IQS.

Nastolatki chcą być influncerkami

Prawie połowa dziewczynek (48 procent) w wieku 10-15 lat uznała prowadzenie kanału w mediach społecznościowych za atrakcyjne zajęcie zawodowe.

Nastolatki widzą siebie w takim zawodzie w przyszłości. Co piąta nastolatka chce się zająć w przyszłości projektowaniem stron internetowych lub grafiką komputerową. A co dziesiąta – programowaniem. 18 procent nastolatek widzi swoją przyszłość w zawodach prawniczych. Nieco mniej dziewczynek marzy o karierze nauczycielki, przedszkolanki, dietetyczki lub trenerki osobistej.

44 procent matek podało przynajmniej jeden taki sam zawód, jaki wskazała również ich córka. Co więcej, na liście TOP3 zawodów, co do których zarówno matki, jak i córki wykazywały największą zgodność, znajdują się jeszcze graficzka komputerowa, a także zawody prawnicze.

Aż 86 procent matek chce posłać córki na studia wyższe. Najczęściej wskazywane kierunki to weterynaria, kosmetologia, architektura, architektura wnętrz, informatyka, a także anglistyka. 59 procent pytanych dziewczyn deklaruje, że chce podjąć studia wyższe. Preferowane kierunki to weterynaria, kosmetologia lub filologia angielska.

Dla młodych dziewcząt studiowanie to na razie odległa przyszłość. Wiele dziewczyn odpowiedziało „nie wiem” co do kontynuacji nauki na studiach (39 procent).

– Dziewczynkom brakuje inspirujących wzorców i zdane są na media społecznościowe. Stąd tak bardzo ważne dla ich przyszłych szans rozwojowych jest to, żeby właśnie na tym wczesnym etapie pokazać im różnorodność wyborów i możliwości życiowych – zawody, ścieżki rozwoju, role. Tysiące kobiet robią niesamowite rzeczy, zmieniają świat, leczą, zarządzają, odkrywają – dziewczynki muszą się o tym dowiedzieć! Tym właśnie – łączeniem dziewczynek z role models – będziemy się zajmować w Fundacji Inspiring Girls Polska – powiedziała Eliza Durka, fundatorka i prezeska Inspiring Girls Polska.

Badanie „Aspiracje dziewczynek w Polsce” przeprowadzone zostało przez agencję badawczą IQS na zlecenie Inspiring Girls Polska. Badanie przeprowadzono w dniach 2-5 marca 2021 roku. Użyto metody CAWI na N=500 osobowej reprezentatywnej próbie dziewcząt w wieku 10- 15 lat oraz ich matek.