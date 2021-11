Kiedy publikować posty w mediach społecznościowych w 2021 roku?

Kiedy publikować posty w social mediach? Najlepsza pora publikowania postów na Facebooku Kiedy publikować treści na Twitterze? Najlepsza pora publikowania treści na TikToku Kiedy publikować filmy na YouTubie?

Media społecznościowe stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Najpopularniejsze portale społecznościowe to z pewnością Facebook, Instagram, a w ostatnich latach także TikTok.

Media społecznościowe są ważną częścią życia nie tylko zwykłych użytkowników, ale także firm. W ostatnich latach wiele marek korzysta z social mediów do promowania swoich produktów i usług. Warto zatem dowiedzieć się o jakich porach wrzucać treści na poszczególne portale społecznościowe, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Każda platforma wymaga strategicznego podejścia, aby zmaksymalizować skuteczność treści we wszystkich kanałach. Sprawdź, kiedy najlepiej publikować posty w mediach społecznościowych w 2021 roku.

Najlepsza pora publikowania postów na Facebooku

Facebook to z pewnością jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie. Najlepszą porą na publikowanie postów na Facebooku jest ta między 7 a 10 rano w dni powszednie. Większość ludzi sprawdza, co dzieje się w social mediach tuż po przebudzeniu.

Jak wynika z badań, poniedziałki i wtorki to najlepsze dni do publikowania treści. Soboty zaś charakteryzują się najniższą aktywnością w porównaniu do reszty tygodnia. W weekendy najlepiej publikować posty między 9 a 11 rano.

fot. www.pixabay.com

Najwyższa aktywność na Facebooku jest między 10 rano a 13:00. Najlepiej zatem publikować posty tuż przed tą porą. Z pewnością twoje treści dotrą do jak największej liczby osób.

Kiedy publikować treści na Instagramie?

Instagram jest zdecydowanie najlepszym miejscem dla influencerów, którzy szukają współpracy z markami. Na Facebooku jest znacznie więcej osób, lecz użytkownicy Instagrama są znacznie bardziej zaangażowani.

Średnio najlepszy czas na publikowanie postów na Instagramie to pora lunchu i pod koniec dnia pracy. Zwykle są to godziny między 13:00 a 17:00. Jak wynika z badań, najlepszy czas na publikowanie filmów na Instagramie to między godziną 21:00 a 8:00 w dowolnym dniu tygodnia. Użytkownicy lubią przeglądać treści przed snem. Warto zaznaczyć także, że najlepszy dzień na publikowanie postów na Instagramie to piątek.

Kiedy publikować treści na Twitterze?

Z Twittera użytkownicy korzystają zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Korzystają z tej platformy w domu i w pracy. Ludzie często używają Twittera w przerwach w pracy lub w momencie, kiedy nie mają co robić.

Największe zainteresowanie na tej platformie przejawia się w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Wynika to z pewnością z tego, że ludzie korzystają z portali społecznościowych tuż po obudzeniu, jak i po wyjściu z pracy. Najlepiej zatem tweetować między godziną 8 a 10 rano, a także w godzinach popołudniowych – między 18:00 a 21:00. Jeśli twoim celem jest duża liczba „retweetów” i polubień, warto wrzucać treści między godziną 17:00 a 18:00.

Najlepsza pora publikowania treści na TikToku

TikTok to portal społecznościowy, który w ostatnich latach stał się bardzo popularny. Użytkownicy wrzucają tam krótkie filmy. 15-sekundowy film może zyskać duże zainteresowanie, o ile publikujesz go we właściwym czasie.

fot. www.pixabay.com

W ciągu tygodnia warto publikować treści wcześnie rano – między 6 a 9 rano. Użytkownicy dopiero się budzą i od razu sięgają po swoje telefony, dlatego warto wtedy publikować filmy. Świetną porą na publikowanie treści jest także wieczór. Jak wynika z badań, poniedziałki i środy od 22:00 do 23:00 to dobra pora na zamieszczanie postów. W weekendy warto publikować treści między 7:00 a 11:00 rano oraz po południu między 16:00 a 20:00.

Kiedy publikować filmy na YouTubie?

W mediach społecznościowych chodzi o wyczucie czasu. Opublikowanie filmu o niezbyt dobrej porze może skutkować małym zainteresowaniem. Udostępnianie treści we właściwym czasie może przynieść duże korzyści.

Najlepsza pora na przesłanie filmów to późne popołudnie. W tych godzinach większość użytkowników jest online. Mówiąc dokładniej, najlepsze godziny to od 14 do 16 w strefie czasowej Środkowo-Wschodniej. Strefy te mają najwięcej internautów i największy udział w rynku.

Warto pamiętać również o tym, że użytkownicy stają się bardziej aktywni bliżej weekendu. Czwartek lub piątek to zdecydowanie najlepsze dni na przesłanie filmu. Media społecznościowe są niezwykle ważne w ostatnich latach, dlatego warto wiedzieć, kiedy publikować treści, aby trafić do jak największej grupy odbiorców.

źródła: www.emplifi.io / www.websiterating.com / www.blog.hubspot.com / www.howsociable.com