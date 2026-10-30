Voicemod z licencją Disneya: dźwięki Star Wars i Marvela dla graczy

Hiszpańska firma Voicemod, która rozwija aplikację do zmiany głosu w czasie rzeczywistym opartą na sztucznej inteligencji, podpisała umowę licencyjną z Disneyem. W piątek, 30 października, udostępniła pierwsze oficjalne zestawy dźwięków z filmu „The Mandalorian & Grogu”. Kolejne pakiety ze Star Wars i Marvela firma zapowiada na później.

Voicemod to firma z Walencji, założona w 2014 r. Według stanu z 2023 r. od lat zarabiała na płatnych wersjach swoich narzędzi. Jej główny produkt to aplikacja na komputery. Po instalacji tworzy ona w systemie wirtualny mikrofon, który można wybrać w grze, komunikatorze albo programie do streamingu. Firma oferuje ponad 200 gotowych głosów i dostęp do biblioteki z ponad 800 tys. dźwięków wgranych przez społeczność użytkowników. Zapewnia, że jej głosy AI powstały z udziałem zawodowych aktorów głosowych, a modele mają certyfikat Fairly Trained, który przyznaje się modelom trenowanym na danych objętych zgodą lub licencją. W lutym 2023 r. spółka pozyskała 14,5 mln USD finansowania. Rundę poprowadził Leadwind, fundusz wzrostowy madryckiego Kfund.

Co dostają użytkownicy

Umowa dotyczy soundboardów, czyli paneli z gotowymi nagraniami. Użytkownik odtwarza je jednym kliknięciem albo skrótem klawiszowym, a dźwięk trafia do rozmowy głosowej razem z jego głosem. Dzięki licencji użytkownicy Voicemod mogą wstawiać cytaty i efekty dźwiękowe ze Star Wars i Marvela (na razie z filmu „The Mandalorian & Grogu”) do rozmów na platformach społecznościowych i growych. Należą do nich m.in. Twitch, serwis do transmisji na żywo popularny wśród graczy, oraz Discord, komunikator głosowo-tekstowy. Według firmy Voicemod ma 5,7 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

Zestawy z „The Mandalorian & Grogu” są płatne. Każdy kupuje się osobno w aplikacji Voicemod, więc użytkownik może zebrać tylko te, które go interesują. Nagrania odtwarza się jak dźwiękowe memy, w reakcji na wiadomość albo na sytuację w grze lub na streamie. Szczegółów pakietów Marvela jeszcze nie podano.

Film „The Mandalorian & Grogu” to kinowa kontynuacja serialu z Disney+ i pierwszy od ponad sześciu lat film Star Wars na dużym ekranie.

Jaime Bosch, założyciel i prezes Voicemod, napisał w komunikacie, że granie i streaming są z natury społeczne, a duża część tych doświadczeń polega na tym, jak ludzie reagują na siebie w danej chwili. Nowe soundboardy mają według niego wnosić dźwięki z Marvela i Star Wars do żartów ze znajomymi, reakcji na streamie i tworzenia treści. – Wspólne emocje, które wywołują znane i lubiane dźwięki, dają natychmiastowe poczucie przynależności – dodał.

Wcześniejsza umowa Disneya z OpenAI

Dla Disneya to kolejna próba udostępnienia swoich marek firmie z branży AI. 11 grudnia 2025 r. koncern i OpenAI ogłosiły trzyletnią umowę. Użytkownicy generatora wideo Sora mieli tworzyć krótkie filmy z udziałem ponad 200 postaci Disneya, Marvela, Pixara i Star Wars. Disney zapowiedział też inwestycję kapitałową w OpenAI o wartości 1 mld USD, zastrzegając, że transakcja wymaga jeszcze ostatecznych umów, zgód i spełnienia warunków zamknięcia. W marcu 2026 r. OpenAI postanowiło jednak zamknąć Sorę. Według centrum pomocy OpenAI aplikacja i wersja webowa przestały działać 26 kwietnia, a wyłączenie API dla deweloperów zapowiedziano na 24 września 2026 r. Wraz z zamknięciem Sory zakończyła się umowa z Disneyem.

Podobne umowy zawierają inni właściciele marek. W czerwcu 2026 r. Hasbro udostępniło firmom i deweloperom na platformie ElevenLabs licencjonowane głosy swoich postaci, m.in. z „Transformers”.

Źródła: Voicemod, Variety, Startup Fortune